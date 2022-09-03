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Российский "эксперт-атомщик" Карчаа, водивший МАГАТЭ по ЗАЭС, на самом деле является специалистом по приматам и имеет криминальное прошлое, - росСМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский чиновник, объяснявший МАГАТЭ, что ракета совершила поворот на 180 перед ударом по ЗАЭС, Ренат Карчаа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".

В российских государственных СМИ Карчаа называют "экспертом-атомщиком" и советником главы "Росатома".

Однако еще в 2014 году журналисты называли его "экспертом по Северному Кавказу и Абхазии".

В биографической справке, найденной изданием, говорится, что Ренат Карчаа родился в Уфе 17 июля 1966 года, окончил школу с золотой медалью, служил в Таллинне. В конце 1980-х он оказался в Абхазии, где получил диплом биолого-географического факультета Абхазского государственного университета. В возрасте 25 лет Карчаа стал самым молодым депутатом парламента Абхазии первого созыва. Деятельность парламентария он совмещал с должностью директора НИИ экспериментальной приматологии и терапии, работавшего на базе обезьяньего питомника в Сухуми. В 1990-х Карчаа обвиняли в продаже научного архива указанного института.

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В начале нулевых он уже стал главой представительства Мурманской области при федеральном правительстве и сбил подростка под Псковом.

2014 Карчаа называли наблюдателем на "выборах президента Абхазии" от российского ЦИК, а затем он ненадолго стал советником "президента республики".

Напомним, 2 сентября Кабинет министров Украины ввел санкции против 700 физических и юридических лиц, связанных с "Росатомом". Среди них упоминается Ренат Карча.
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Топ комментарии
+47
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03.09.2022 16:42
+31
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03.09.2022 17:35
+26
Ну, почему...
В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
А почему нет?
После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
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03.09.2022 16:49
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03.09.2022 16:42 Ответить
приматі с криминальнім прошлім - єто сильно ! Цензор, пеши исчо !
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03.09.2022 16:43 Ответить
Ну, почему...
В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
А почему нет?
После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
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03.09.2022 16:49 Ответить
я раньше думал что специалисты по приматам с криминальным прошлым - это сотрудники уголовного розыска ))))
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03.09.2022 16:50 Ответить
грабят - это еще по Божески. Я был в шоке после скандала, когда индусы выкрали супр. пару из швеции и 6 часов возили их в машине по центру Дели, беспрерывно насилуя, а потом выкинули на дорогу....
Швеция зявила ноту протеста, на том и кончилось. Я вообще не знаю, кому надо быть после этого, чтобы поехать в индию. Дже обезьяны не творят таких зверств....
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03.09.2022 16:53 Ответить
Але навіть це - ще не найгірший варіант. Справжнє дно - це коли дикі примати роблять подібні речі у Стокгольмі (Парижі, Берліні, іншому європейському місті)... При цьому представники влади тільки блеють про "більше толерантності", а SJW-******* ще й аплодуватиме ґвалтівникам.
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03.09.2022 17:11 Ответить
SJW це така ж мерзота як і BLM.
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04.09.2022 16:17 Ответить
+100
Добре, що і на Заході багато тверезомислячих людей, які в домовині бачили цю гидоту.
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05.09.2022 09:55 Ответить
Криминальный примат с мандатом депутата ГосДуры РФ...
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03.09.2022 18:23 Ответить
Неардеталец радиоактивный.
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03.09.2022 16:44 Ответить
ну, как бы нормальная ноучная карьера: от низших приматов в абхазии к более сложным на росии
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03.09.2022 16:47 Ответить
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03.09.2022 16:47 Ответить
примат с криминальным прошлым ? )))
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03.09.2022 16:49 Ответить
Вижу примата с большими яйцами.
Вопрос о его криминальном прошлом пока неясен, потому что с таким причиндалом ни на гоп-стоп, ни на квартирную кражу не полезешь.
Да, и как мне кажется, в танцах это существо тоже не очень.
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03.09.2022 16:57 Ответить
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03.09.2022 16:58 Ответить
.... ерундой !
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03.09.2022 17:33 Ответить
Це обкурений арахамія на другий день після нових парламентських виборів
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03.09.2022 17:14 Ответить
карчаа в период работы в Сухумском обезьяннике. Тут он еще молодой, выглядит крепким. Правда не брился тогда.
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03.09.2022 17:49 Ответить
Це він показував як снаряди та ракети перед самою землею розвертаються на 180 градусів?
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03.09.2022 16:52 Ответить
Ну, таке в нього примАтивне пояснення 😂
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03.09.2022 16:53 Ответить
какое дерьмо топчет укр. землю!!!!
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03.09.2022 16:55 Ответить
Головне шоб та комісія "МАГАТЕ" не була рівня тих "приматів", по яким це гівно "фахівець"...
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03.09.2022 16:55 Ответить
Арахамія, часом, не родич?
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03.09.2022 17:02 Ответить
Сто пудов!
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03.09.2022 17:15 Ответить
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03.09.2022 17:35 Ответить
Теперь понятно кто подсунул пре3.14зденту хама-арию.
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03.09.2022 17:03 Ответить
Знову ви все переплутали: не фахівець із приматів , а фахівець серед приматів. У нас , доречі, є один екземпляр ( і СОВПАДЄНІЄ теж абхазець) приклад іншої варіації - примата серед фахівців - арахамія
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03.09.2022 17:10 Ответить
Так они с одной пальмы и похоже что это папенька арахашки - оба полнейшие дауно-идиоты!!!!!!
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03.09.2022 17:14 Ответить
ой була якось документалка про омолодження через пересадку частин чоловічих статєвих органів помираючим членам партії..як з Африки цілими суднами бібізян везли..

то путінгу і компашці хочуть вже пересадку робити?))

та нехай..експеримент був коротковдалим))
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03.09.2022 17:19 Ответить
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03.09.2022 17:19 Ответить
Чи примати з МАГАТЕ є родичами приматів з ОБОССЕ????
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03.09.2022 17:24 Ответить
Фамилии абхазская. Теперь понятно, кто был папой в сухумском питомнике для приматов и создал вот это
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03.09.2022 17:28 Ответить
АбраХамия - із горських євреїв
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03.09.2022 17:36 Ответить
А поговаривают, знающие люди, что он из сухумского питомника.
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03.09.2022 17:53 Ответить
Там ставили експерименти зі скрещування російськомовних самок та мавп.
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03.09.2022 18:42 Ответить
А я вам про что? Плод этих экспериментов мы с вами и видим в составе партии "Слуга народа". Вы хотя бы "Репку" Подеревянского послушайте, там про такие эксперименты очень доходчиво рассказывает Саломон Самсонович или Африкан Свиридович, вот не помню точно кто из них кому рассказывал.
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03.09.2022 18:53 Ответить
Та що там художня література, мені якось попадались навіть шматки витоку з тих лабораторій. Кацапи мріяли вивести породу "космодесанта" - сильну, свирепу, волосату і з обмеженим інтелектом, але щось пішло не так і ми зараз маємо те що маємо Цей чорт Ренат Карчаа стопудово має відношення до тих лабораторій. Присутність в нього криміналу теж є характерною ознакою - кримінальне переслідування дозволяє ФСБ(КГБ,МГБ) завжди тримати таку людину на гачку.
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03.09.2022 19:14 Ответить
Читал, как же, читал. Был такой в Совке журнал "Наука и жизнь" там, при развале означенного недогосударства СССР серия статей была про это. Ну, доступ журналюги получили вот т строчили. Но тему быстро прикрыли.
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03.09.2022 20:17 Ответить
Да там куда ни плюнь, попадёшь на еврея.
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04.09.2022 20:14 Ответить
ну чім не замкурносого цей курносий?
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03.09.2022 20:06 Ответить
еще одна ватная обезьяна кремлевского ************...........фу ***..............
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03.09.2022 17:43 Ответить
а он и вел себя как дешевый разводила ... Скорее всего это очередная фсбшная мартышка, коих в таком стратегически важном ведомстве как Росатом наверное каждый второй..
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03.09.2022 17:47 Ответить
Ну, здивували!
У нас теж один актор удавав із себе медика і, типу, брав аналіз крові у наркомана.
І що?!
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03.09.2022 17:47 Ответить
Ну что МАГАТЕ поговорило с приматами? Как вам результат? Они насрут вам на стол перед вами же и будут вас обвинять в етом. А вы еще их в Европу пускаете.
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03.09.2022 17:55 Ответить
Никого вообще не удивляет, насколько дешевый обман используется, насколько примитивный уровень риторики и объяснений и все десять журналистов ничего не нашли возразить или уточнить. Точно такой же уровень манипуляций при отключении турбины СП1 или в объяснении трудолюбия Путиным, или в пропаганде Соловьева)
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03.09.2022 18:02 Ответить
Альфа-самцы просто своими выделениями подтверждают истинность свои слов
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03.09.2022 18:03 Ответить
Надіюся експерти з магате бачили його документи.
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03.09.2022 18:11 Ответить
Ну бачили, і що? Там російською написано що він фізик-ядершик 99-го левела. Будь які документи видані в рф немають ниякого значення, ця держава суцільний фєйк.
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03.09.2022 18:39 Ответить
Наш Арахамія такий же! Здобувши українське громадянство коли ще хвіст не відпав.
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03.09.2022 18:12 Ответить
брателло Аграхимии =)
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03.09.2022 18:39 Ответить
Не врахував, лише, що в комісії МАГАТЕ були не гуманітарії, а фізики-атомники, які й балістику, в загальних рисах, розуміють.
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03.09.2022 18:40 Ответить
Це не просто совпадение ! Це ціленаправлена провокація проти слуг Гнусавого - у вас абізян переговорник, і у нас абізян переговорник, та ще й директор обізянніка. Агов, одноембріонні, відзовіться.
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03.09.2022 19:07 Ответить
Хорошая у шныря профессия- изучать самого себя-то бишь берёзовую обезьяну.
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03.09.2022 19:11 Ответить
Раз його не визнали примати, то це зробило МАГАТЕ.
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03.09.2022 21:10 Ответить
Та только мне кажется ржать и стебаться надо с олухов Магатэ. Этот спец по приматам сразу понял кто перед ним, и залил дубоконям порцию фуфла. И прошло. Значит прав зоолог биолог. Там кстати по Сухумскому обезьянику история ох и сильная. Сюжет сложный, тайный, коммуняки удивляли иногда своей фантазией и целями. Копните---там интересно очень. В целом молодец---зачитал индюкам, мир дохнет и ржет. И таким доверяют инспектировать АЭСы мира.
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03.09.2022 21:12 Ответить
Это из породы арахамий.
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03.09.2022 21:57 Ответить
пля! "планета обезьян" стала реальностью. правда у буля те хоть шо-то соображали. а эти своих макак поназначали руководителями фрикций слуг и крупными переговорщиками на языке бібізянячих жестов, а те своих, ыкспердами-амтомщиками. обмен приматными делегациями осталось только ввести в традицию. и гамадрила-дерьмака дрессировщиком всего их обезьянника.
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04.09.2022 08:56 Ответить
Ну так планета Мавп, як по іншому
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04.09.2022 17:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OCQry2TAbMc
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04.09.2022 10:24 Ответить
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04.09.2022 10:58 Ответить

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04.09.2022 17:29 Ответить
З цього прикачапченого ублюдка такий же иксперд,як з гімна куля.
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04.09.2022 20:42 Ответить
У него опыт проведения экскурсий по зоопарку. Решили, что подходит.
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05.09.2022 08:51 Ответить
 
 