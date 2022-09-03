Российский "эксперт-атомщик" Карчаа, водивший МАГАТЭ по ЗАЭС, на самом деле является специалистом по приматам и имеет криминальное прошлое, - росСМИ. ВИДЕО
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Российский чиновник, объяснявший МАГАТЭ, что ракета совершила поворот на 180 перед ударом по ЗАЭС, Ренат Карчаа.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".
В российских государственных СМИ Карчаа называют "экспертом-атомщиком" и советником главы "Росатома".
Однако еще в 2014 году журналисты называли его "экспертом по Северному Кавказу и Абхазии".
Longer video with sound, as the original was a niche tweet and I naively assumed most people interested would already have seen the actual clip of this exchange. pic.twitter.com/UtylnIQhBg— Mac William Bishop (@MacWBishop) September 2, 2022
В биографической справке, найденной изданием, говорится, что Ренат Карчаа родился в Уфе 17 июля 1966 года, окончил школу с золотой медалью, служил в Таллинне. В конце 1980-х он оказался в Абхазии, где получил диплом биолого-географического факультета Абхазского государственного университета. В возрасте 25 лет Карчаа стал самым молодым депутатом парламента Абхазии первого созыва. Деятельность парламентария он совмещал с должностью директора НИИ экспериментальной приматологии и терапии, работавшего на базе обезьяньего питомника в Сухуми. В 1990-х Карчаа обвиняли в продаже научного архива указанного института.
В начале нулевых он уже стал главой представительства Мурманской области при федеральном правительстве и сбил подростка под Псковом.
2014 Карчаа называли наблюдателем на "выборах президента Абхазии" от российского ЦИК, а затем он ненадолго стал советником "президента республики".
Напомним, 2 сентября Кабинет министров Украины ввел санкции против 700 физических и юридических лиц, связанных с "Росатомом". Среди них упоминается Ренат Карча.
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В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
А почему нет?
После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
Швеция зявила ноту протеста, на том и кончилось. Я вообще не знаю, кому надо быть после этого, чтобы поехать в индию. Дже обезьяны не творят таких зверств....
Добре, що і на Заході багато тверезомислячих людей, які в домовині бачили цю гидоту.
Вопрос о его криминальном прошлом пока неясен, потому что с таким причиндалом ни на гоп-стоп, ни на квартирную кражу не полезешь.
Да, и как мне кажется, в танцах это существо тоже не очень.
то путінгу і компашці хочуть вже пересадку робити?))
та нехай..експеримент був коротковдалим))
У нас теж один актор удавав із себе медика і, типу, брав аналіз крові у наркомана.
І що?!