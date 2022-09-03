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Момент взрыва боеприпаса в Чернигове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Чернигове в исторической части города, на Валу, 3 сентября около 13:30 раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, съемочная группа Суспільного зафиксировала момент взрыва.

Журналисты как раз записывали интервью с соорганизатором благотворительной ярмарки "Северный шарварок", когда произошел выстрел из гранатомета. На видео – то, что происходило в первые секунды после взрывов.

Всего травмировались трое детей. Стало известно, что РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи. Еще один ребенок в реанимации.

Напомним, ранее сообщалось, что боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове.

Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва пострадали трое детей.
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Топ комментарии
+31
Під трибунал довбойобів !!!
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03.09.2022 18:32
+30
Це ж треба бути таким тупим щоб дітям дати можливість гратись зброєю.
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03.09.2022 18:36
+29
Ще мало горя принесла війна ??!! Кому прийшла в голову така дика дурня ?!! Починаючи від сільради і до верху одні бовдури !!!
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03.09.2022 18:35
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ну в том случае может притянули рабочий\трофейный и оставили\забыли, может позвонили, сказали спрятать, потом вообще все забыли, или не до того было, война же. так что - бывает и случайность. тут тоже хз как это работало, вероятно девайс был не использованный, а рабочий, просто без боевой части. так что случайности с оружием всегда есть, поэтому всегда нужно к нему относиться как к боевому (и обучать с малых лет, особенно если 9 лет войны).
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03.09.2022 21:39 Ответить
На таких заходах може стріляти навіть перевірена зброя, якщо біля кожного екземпляру не стоїть відповідальний, наглядач. Диверсанти елементарно могли замінити на бойовий екземпляр зброї чи набоїв
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04.09.2022 06:52 Ответить
РПГ весит семь кг, как им мог жонглировать десятилетний мальчик?
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04.09.2022 10:11 Ответить
Рома побежали)це що там москалі роблять
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04.09.2022 12:10 Ответить
воспитывать детей не пробовали? Беру что хочу и ничего вы мне не сделаете. За детей отвечают родители. оружие не игрушка, которую можно трогать.
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04.09.2022 14:04 Ответить
Дебіли, БЛТЬ!!!....

Найкращі гинуть на фронтах, щоби діти в решті країне не зіткнулися зі зброєю, а місцечкові дободзьоби - мізків як не мали - так і не мають... ППЦЬ!

НЕМАЄ СЛІВ. ОДНЕ МАТЮЧЧА!!!!!!! (
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04.09.2022 15:54 Ответить
Співчуваю всім постраждалим . Але , що різонуло слух : після декількох Українських слів : "Ром , пабєжалі ! Рома , в убєжіщє !". Дурепа , скільки свинособаки повинні вбити людей , скільки зруйнувати , щоб ти відмовилась від їхнього хрюкання ?
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04.09.2022 16:27 Ответить
а если б она на инглише животворящем заговорила, то ты тогда скинул бы ей донатик? или хобя бы на румынском, а?
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04.09.2022 17:56 Ответить
Я писав про Українську - пояснюю для "особо одарьонних" .
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04.09.2022 20:29 Ответить
Вы уже замахали с языковым вопросом. ***** на нас напало не из-за языка, а из-за того что у нас презедент зебила кусок, КГБ против КВН. В Литве, Эстонии и Латвии много кто говорит по руски, но ***** почему-то на них не напало... думай-те, тупаки... чесс слово дбл бл
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04.09.2022 18:00 Ответить
От пишеш на своєму свинособачому - то хоч помилок не роби . А "замахали" ви , совки , за 30 років спекулюючи цією підкинутою кацапами проблемою . А зе теж , до речі , був вибраний совками-зебілами , як самий русскаязичнік .
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04.09.2022 20:34 Ответить
Ті що про мову кожного разу палки в колеса сунуть хочеться завжди говорити що "рускоговорящие" - це населення Русі а не Московії.

А ще зараз російськомовні краще виганяють орків із своїх окопів тому що говорять прямо

"Е**ньіе идиотьі, вьі чего суда приперлись, что бьі ЗП нафармить, мьі вам земли свои НЕ ЗДАДИМ хоть все умрем а вас всеравно всех зачистим, уй*йте отсюдова"

Саме ці слова завжди виганяють мосню (не русня, тому що це минуле до окупації Петром 1)
із окопів тому що воювати вони прагли с "бЕндеровцамі" а коли їх посилає рус - вони спочатку втрачають "дар речи" а потом думають "що я тут делаю"...
Перевірено на практиці.
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04.09.2022 20:43 Ответить
не, ну бывает...
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04.09.2022 17:54 Ответить
"Рома побєжалі", ось вам москальське общєствєнноє тєлєвідєніє. Такі журналюжли всю інфу будуть подавати крізь призму малоросійства.
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05.09.2022 00:26 Ответить
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