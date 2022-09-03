Момент взрыва боеприпаса в Чернигове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Чернигове в исторической части города, на Валу, 3 сентября около 13:30 раздался взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, съемочная группа Суспільного зафиксировала момент взрыва.
Журналисты как раз записывали интервью с соорганизатором благотворительной ярмарки "Северный шарварок", когда произошел выстрел из гранатомета. На видео – то, что происходило в первые секунды после взрывов.
Всего травмировались трое детей. Стало известно, что РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи. Еще один ребенок в реанимации.
Напомним, ранее сообщалось, что боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове.
Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва пострадали трое детей.
Пожалуйста, подождите...
Найкращі гинуть на фронтах, щоби діти в решті країне не зіткнулися зі зброєю, а місцечкові дободзьоби - мізків як не мали - так і не мають... ППЦЬ!
НЕМАЄ СЛІВ. ОДНЕ МАТЮЧЧА!!!!!!! (
А ще зараз російськомовні краще виганяють орків із своїх окопів тому що говорять прямо
"Е**ньіе идиотьі, вьі чего суда приперлись, что бьі ЗП нафармить, мьі вам земли свои НЕ ЗДАДИМ хоть все умрем а вас всеравно всех зачистим, уй*йте отсюдова"
Саме ці слова завжди виганяють мосню (не русня, тому що це минуле до окупації Петром 1)
із окопів тому що воювати вони прагли с "бЕндеровцамі" а коли їх посилає рус - вони спочатку втрачають "дар речи" а потом думають "що я тут делаю"...
Перевірено на практиці.