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Воины-десантники 79-й бригады уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Опубликовано видео уничтожения николаевскими десантниками двух танков и живой силы войск РФ.

Ролик опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевские десантники уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать бронетанковую технику и живую силу российских оккупантов на одном из наиболее важных направлений.

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На видео зафиксирована совместная и слаженная филигранная работа артиллеристов-десантников и приданого артиллерийского подразделения. В результате – уничтожены два танка вместе с экипажами. Также во время огневого контакта было уничтожено несколько российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
А уж вдовы как рады будут. Новое авто, *****, путёвка в Турцию.
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03.09.2022 18:44
+9
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-черговий респект...
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03.09.2022 18:53
+8
Будет мобильний крематорий или братская могила,лади только под ролики роздают.
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03.09.2022 19:19
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А уж вдовы как рады будут. Новое авто, *****, путёвка в Турцию.
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03.09.2022 18:44 Ответить
Будет мобильний крематорий или братская могила,лади только под ролики роздают.
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03.09.2022 19:19 Ответить
Ага, щас! Для начала родственнички будут долго, нудно и позорно судиться между собой за эти гробовые. В перерывах между судебными заседаниями будут бить друг-другу морды и рвать фиолетовые волосы. Потом будут судиться уже за побои в суде. Потом наберут кредитов под гробовые. В итоге, появятся суровые коллекторы и отберут большую часть денег. Остаток элементарно пропьют за 2 дня. Вот, такая романтическая история про Турцию с Жигулямии мебелями.
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03.09.2022 21:12 Ответить
А собственно, что отрицает ваш камент? Всё что вы описали, делается с превеликой радостью, нажористо и с широтою размаха.
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03.09.2022 21:17 Ответить
А как же иначе? Такова реальность.
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03.09.2022 21:26 Ответить
А бывало иначе?
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03.09.2022 21:30 Ответить
Обман, по моєму один з танкістів "просто прилёг отдохнуть"
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03.09.2022 18:48 Ответить
На 0:56 мій уявний єнот танцював
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03.09.2022 18:49 Ответить
ще один із тисяч порізів
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03.09.2022 18:52 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-черговий респект...
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03.09.2022 18:53 Ответить
Схоже, недавно вже показували. Ці вже підвонялись
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03.09.2022 19:00 Ответить
Слава ЗСУ. На днях чекаю ювілей в 50К знищених кацапів.
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03.09.2022 19:07 Ответить
У них цель - приехать в Украину и помереть. Странные
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03.09.2022 19:08 Ответить
ЗЕР ГУТ!
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03.09.2022 19:35 Ответить
Миколаєв КРАСАВЧИКИ!!!!
А ще мені дуже-дуже подобається девіз 79-ки:
Для тих, хто не в курсі справ , підказую:

Бачиш???!!!!------ ЇБ**АШ!!!!!!
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03.09.2022 21:16 Ответить
 
 