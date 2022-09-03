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Антоновский мост в Херсоне снова претерпел удар. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области Антоновский железнодорожный мост снова претерпел удар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает СтратКом ВСУ.

"Антоновский жд мост. Кто-то курит сигары", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как над мостом поднимается густой дым.

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Топ комментарии
+26
Але це горить не міст, а якась орківська *****, що намагалась по ньому проїхати або поряд стояла... Добре горить! Я люблю дивитись, як воно горить
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03.09.2022 19:46
+19
Два российских БМП-2 в приличном состоянии были захвачены украинскими войсками. Как утверждается, это произошло пару дней назад во время продолжающегося #Херсонского наступления.


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03.09.2022 19:55
+17
20 тысяч свиноцабак на правом берегу...!\ну приблезительно так...!\
вопросы:
1 - сколько сможет смыться на левый берег...?
2 - сколько ваньку валять будет последний раз...?
3 - стоит ли их брать в плен...?
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03.09.2022 19:48
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скажите уже оркам шоб угомонилось курить, бо домой бежать прийдется по воде
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03.09.2022 19:43 Ответить
Але це горить не міст, а якась орківська *****, що намагалась по ньому проїхати або поряд стояла... Добре горить! Я люблю дивитись, як воно горить
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03.09.2022 19:46 Ответить
....як орки суєтятса)
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03.09.2022 19:48 Ответить
тг канали Херсона пишуть що то горить кацапский комплекс ППО . .
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03.09.2022 20:15 Ответить
Судячи за кольором диму горить резина. У попу влучили.)
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03.09.2022 20:41 Ответить
та він вже ж ніби то давно не проїзний, ні? навіщо ж тоді на нього переводити дорогий *********?
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03.09.2022 19:47 Ответить
Це не автомобільний міст, це залізничний міст зараз накривають ударами наші.
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03.09.2022 21:11 Ответить
ні, так не працює, щоб один раз роздовбати і забути, а орки такі: блін, моста нема, ну шо дєлать, будем подихать
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03.09.2022 22:51 Ответить
20 тысяч свиноцабак на правом берегу...!\ну приблезительно так...!\
вопросы:
1 - сколько сможет смыться на левый берег...?
2 - сколько ваньку валять будет последний раз...?
3 - стоит ли их брать в плен...?
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03.09.2022 19:48 Ответить
за плен знаю - нікого, бо недомандячені тварі повернуться.
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03.09.2022 19:51 Ответить
20 тищ Жигулєй ....
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03.09.2022 20:09 Ответить
під час вибуху керченьського на йому? - згоден зразу.
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03.09.2022 20:11 Ответить
В плен стоит брать но не всех ,а количеством на тыщу-две больше чем наших в плену ,а остальных на удобрение пускать
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03.09.2022 20:12 Ответить
давай я войду тогда в комиссию по плену...\удобрения будут хорошие...\
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03.09.2022 20:15 Ответить
1 - бОльшая часть успеет просочиться на левый берег
2 - последний раз ваньку валять будут 50-80 ванек в сутки
3 - стоит, пока у Золкина не закончились деньги. Потом - только кадыровцев.
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03.09.2022 20:39 Ответить
Моя думка така: у полон свинособак брати треба, щоб обмінювати на нашіх хлопців, це по перше; ну і по друге, треба ж відбудовувати все що зруйнували.
Як колись у срср полонені німці
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03.09.2022 21:33 Ответить
У полонених німців руки не з дупи росли (на відміну від кацапів). Ось в Одесі дома що вони побудували на Адміральскому досі стоять.
Так що - тільки на обмін.
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04.09.2022 10:20 Ответить
Усьо ідєт по-плану. Ето сам Путін сказав
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03.09.2022 19:48 Ответить
керченьський, ну як ласка ваша буде на те, - саме на часі, а тож згнuє невибухнувшим...
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03.09.2022 19:49 Ответить
Сколько же ракет нужно, чтобы разрушить это чудо инженерной мысли?
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03.09.2022 19:49 Ответить
Зачем же его уничтожать? Он свой, Украинский. А вот сделать бесполезным для дикарей надо. Это и делается.
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03.09.2022 20:00 Ответить
паламать по любасу...
Україні та срань-звязка з кацапнею не потрібна.
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03.09.2022 20:02 Ответить
одна і їмья її "Нептун" - 4 місяці буратіна кацапні дачу здає і "Нептун" в мосту.
6 місяців - в кремелі.
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03.09.2022 20:01 Ответить
Яскравий Салют!
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03.09.2022 19:50 Ответить
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03.09.2022 19:51 Ответить
Через Керченський міст орки постійно переправляють важку техніку, може пора вже і там окурки недопалені залишити.
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03.09.2022 19:52 Ответить
спроси ЗЕневтика - ты его выбрал Елажев...!
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03.09.2022 19:55 Ответить
Два российских БМП-2 в приличном состоянии были захвачены украинскими войсками. Как утверждается, это произошло пару дней назад во время продолжающегося #Херсонского наступления.


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03.09.2022 19:55 Ответить
Не бит,не крашен,пробег не большой...
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03.09.2022 20:58 Ответить
Без пробега по Украине
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03.09.2022 21:01 Ответить
Сам міст так курити не може, мабуть перекур був на поромі з селітрою
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03.09.2022 19:57 Ответить
Під Херсоном і Миколаєвом кацапам важко, там є але дуже мало калаборантів і українські позиції приходиться для враження виявляти за допомогою бе5зпілотників, які наші збивають і навіть отримувати в спину від партизан. А от в Донецькій і Луганській областях 90% такого сброду і кожен мав за правило здати кацапам українські війська, їх позицію.
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03.09.2022 20:00 Ответить
Може вже почати нормально стріляти, а не знову?
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03.09.2022 20:06 Ответить
Цей міст якийсь Дункан Маклауд, коли він вже завалиться?
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03.09.2022 20:08 Ответить
Коли красти перестануть.
Мальдіви, сельодка, ти приходиш красиво.
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03.09.2022 20:14 Ответить
зачем? он нам нужен.
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03.09.2022 20:42 Ответить
Взагалі-то то мости будують на десятиліття, тобто роблять їх міцними, а ракети і снаряди мають інше призначення. Мости руйнуються або важкими авіаційними бомбами вагою в тону-другу, або вибухівкою бійцями з ДРГ.

Те, що наші Хаймарсами намагаються зробити роботу, на яку вони в принципі не дуже придатні - це лише тому, що інших, дієвіших засобів наразі немає.
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03.09.2022 20:47 Ответить
Не пойняв?! 😮 Корнету Арєстовічу за що хенерал-аншефа дали? Хіба ж не за те, що він ті мости язиком вже давно обвалив усі? 🤔
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03.09.2022 20:14 Ответить
Знову, Знову. Друзі. Мої.
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03.09.2022 20:15 Ответить
Та ні, навіть я, не спеціаліст розумію, що зруйнувати такий міст ракетами надзвичайно важко. Тут потрібен заряд під певні пори і навіть у певрих місцях. І багато вибухівки. Просто зло вже бере від тих "позитивних" блохерів і телемарафонів, які одні іті ж самі мости знищують пачками щодругий день, вважаючи, що у нас куряча пам'ять.
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03.09.2022 20:23 Ответить
Та спеціалістом не треба бути. Високоточні, пробивають диру. Треба щось плашмя. Щоб асфальт видерло з бетоном і арматурою. Або по опорам. Декілька разом.
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03.09.2022 20:32 Ответить
Это жд мост

Его еще сильно не долбили
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03.09.2022 20:40 Ответить
кароче кацапосы не в курсах,шо на самом деле мост имени леопольда фон захер-мазоха...
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03.09.2022 20:17 Ответить
😂🤣
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03.09.2022 23:31 Ответить
ми знищуемо кацапську активнисть в цьому напрямку і це добре.
наступають буба з арестовічем у турборежимі в бункері - тижднів з 7м було взад "за 3-6 тижднів"
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03.09.2022 20:24 Ответить
"розпаковуйте валізи" сказав полковник - імені полку, який цей "полковник" в бій веде не указується з стратеґічних і всім зрозумілих причін.
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03.09.2022 20:29 Ответить
Ох і відео, це може горіти будь що будь де.
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03.09.2022 20:43 Ответить
ШтО тО произОшлО
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03.09.2022 20:54 Ответить
Дым шик , но Антоновский мост не резиновый , не впечатлило.
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03.09.2022 20:55 Ответить


Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
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03.09.2022 21:23 Ответить
У тебя мыши таблетки покрали,русская?
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03.09.2022 21:58 Ответить
русская, лечись.
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03.09.2022 22:06 Ответить
Осеннее обострение. Шизоиды сейчас агрессивные.
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03.09.2022 22:05 Ответить
WTF?! Что за хрень я, только что прочитал?
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03.09.2022 22:17 Ответить
Бред сумасшедшего. Осеннее обострение у шизофреников.
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03.09.2022 22:21 Ответить
 
 