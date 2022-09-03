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Антоновский мост в Херсоне снова претерпел удар. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области Антоновский железнодорожный мост снова претерпел удар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает СтратКом ВСУ.
"Антоновский жд мост. Кто-то курит сигары", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, как над мостом поднимается густой дым.
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+26 Дмитро Піталов
показать весь комментарий03.09.2022 19:46
+19 Перехватчик
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+17 Великая Исландия
показать весь комментарий03.09.2022 19:48
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вопросы:
1 - сколько сможет смыться на левый берег...?
2 - сколько ваньку валять будет последний раз...?
3 - стоит ли их брать в плен...?
2 - последний раз ваньку валять будут 50-80 ванек в сутки
3 - стоит, пока у Золкина не закончились деньги. Потом - только кадыровцев.
Як колись у срср полонені німці
Так що - тільки на обмін.
Україні та срань-звязка з кацапнею не потрібна.
6 місяців - в кремелі.
Мальдіви, сельодка, ти приходиш красиво.
Те, що наші Хаймарсами намагаються зробити роботу, на яку вони в принципі не дуже придатні - це лише тому, що інших, дієвіших засобів наразі немає.
Его еще сильно не долбили
наступають буба з арестовічем у турборежимі в бункері - тижднів з 7м було взад "за 3-6 тижднів"
Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?