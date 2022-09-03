Зеленский поблагодарил Воздушные силы: Сегодня хороший результат - сбитые "Калибры", вертолет и беспилотники. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил работу Воздушных сил ВСУ, сбивших российские ракеты "Калибр", вертолет и беспилотники, и заверил, что сделает все, чтобы полностью обезопасить украинское небо от вражеских ракет и авиации.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении , сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда. Каждый такой результат – это спасенные жизни наших граждан, возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью обезопасить свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов для нашего государства", - сказал президент.

Он также поблагодарил партнеров за помощь, подчеркнув, что помогать Украине с противовоздушной обороной – это "самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора".

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