Зеленский поблагодарил Воздушные силы: Сегодня хороший результат - сбитые "Калибры", вертолет и беспилотники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отметил работу Воздушных сил ВСУ, сбивших российские ракеты "Калибр", вертолет и беспилотники, и заверил, что сделает все, чтобы полностью обезопасить украинское небо от вражеских ракет и авиации.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении , сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда. Каждый такой результат – это спасенные жизни наших граждан, возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью обезопасить свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов для нашего государства", - сказал президент.
Он также поблагодарил партнеров за помощь, подчеркнув, что помогать Украине с противовоздушной обороной – это "самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора".
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https://twitter.com/i/status/1566106384424378369
Та верещали б усі: депутати, блогери, лідери партій, націоналісти, патріоти
І інша хзщо.
А зараз влада робе все що їй завгодно.
Але я вірю, прийде час СПИТАЄМО. Ніхто не втече
А хто зна, як там наша, "теж найвиличніша"- Юлія Володимирівна?
Боти юлькині щезли практично з наступу орків.
интересно, почему это не происходит с зеленским?