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Зеленский поблагодарил Воздушные силы: Сегодня хороший результат - сбитые "Калибры", вертолет и беспилотники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский отметил работу Воздушных сил ВСУ, сбивших российские ракеты "Калибр", вертолет и беспилотники, и заверил, что сделает все, чтобы полностью обезопасить украинское небо от вражеских ракет и авиации.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении , сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда. Каждый такой результат – это спасенные жизни наших граждан, возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью обезопасить свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов для нашего государства", - сказал президент.

Он также поблагодарил партнеров за помощь, подчеркнув, что помогать Украине с противовоздушной обороной – это "самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора".

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Топ комментарии
+19
Коліньку нашу ледь у фарш не порубали...
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03.09.2022 21:48
+16
блаЗЄнський -- вісник лише добрих новин. Звільнили якесь село -- блаЗЄнський зразу ролик. А коли здавали цілими областями не чути було цього виродка.
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03.09.2022 21:53
+16

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03.09.2022 22:03
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Так это Арестович сбил!! Ошибся Верховный!!
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03.09.2022 21:45 Ответить
Ермак
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03.09.2022 21:47 Ответить
Кто знает, почему Зеленский такой опухший?
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04.09.2022 00:23 Ответить
Мабуть бухає багато....
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04.09.2022 00:35 Ответить
Как раз Арестович говорит о ПВО

https://twitter.com/i/status/1566106384424378369
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03.09.2022 21:47 Ответить
Ні, то Кошовий з Пікаловим збили, тепер їм дадуть нові нагороди
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03.09.2022 21:53 Ответить
Ze GreenSnot, fuck you, Slava ZSU!
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03.09.2022 21:47 Ответить
А запорізьким мародерам теж подякував? Чи орден видасть?
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03.09.2022 21:47 Ответить
Від них він отримував свою долю.
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03.09.2022 21:50 Ответить
Коліньку нашу ледь у фарш не порубали...
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03.09.2022 21:48 Ответить
гнида...., как еще язык поворачивается!
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03.09.2022 21:52 Ответить
А хтось може собі уявити, щоб таке було при Порошенко?
Та верещали б усі: депутати, блогери, лідери партій, націоналісти, патріоти
І інша хзщо.
А зараз влада робе все що їй завгодно.
Але я вірю, прийде час СПИТАЄМО. Ніхто не втече
А хто зна, як там наша, "теж найвиличніша"- Юлія Володимирівна?
Боти юлькині щезли практично з наступу орків.
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04.09.2022 15:26 Ответить
при первом же зашкваре Пороха порубали бы на куски и смешали с говном....
интересно, почему это не происходит с зеленским?
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04.09.2022 15:56 Ответить
блаЗЄнський -- вісник лише добрих новин. Звільнили якесь село -- блаЗЄнський зразу ролик. А коли здавали цілими областями не чути було цього виродка.
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03.09.2022 21:53 Ответить
Воно в той час рахувало бабло отримане за здачу.
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03.09.2022 21:56 Ответить
А ти що робив? Бавився смартфоном який зажилив пенсіонерам.
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03.09.2022 21:53 Ответить
Да сядь ти вже на стілець досить по туалетах ховатися
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03.09.2022 21:55 Ответить
Діарея.
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03.09.2022 21:57 Ответить
я так бачу привітання зебільненського

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03.09.2022 22:01 Ответить

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03.09.2022 22:03 Ответить
Щось цю гниду не чути.
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04.09.2022 15:28 Ответить
таке відчуття що звідусіль збирають шахраїв та проходимців і призначають на посади в Україні
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03.09.2022 22:17 Ответить
Ох і люська дристовіч дає, не даремно ж ти йому вже звання палковніка вручив бубонний шашличник.
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03.09.2022 22:21 Ответить
А Златі Некрасовій і Старуху з Запоріжжя Зєля теж подякувава? Може ордєна видав - "За взяття гуманітарки"...
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03.09.2022 22:22 Ответить
В отставку, член бандитского ЗЕугрупування!!
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03.09.2022 22:23 Ответить
Текст Арестович написал
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03.09.2022 23:21 Ответить
Ты, ****, сделал так, что летчики вынуждены были увольняться со службы и искать лучшей доли кто где. ******* ты скотина! Тебе ли хавальник открывать! А летчики реальные герои!!!!!
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04.09.2022 00:07 Ответить
 
 