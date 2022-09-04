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"Из трехсот живыми осталось 72. Другие или 300-е, или 200-е": российский оккупант рассказывает о потерях РФ в Украине, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант в Донецкой области в состоянии опьянения пожаловался в телефонном разговоре на колоссальные потери среди личного состава.

Запись перехваченного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Раз##бали, на##й, минометка, откуда я звоню. Там ничего нет. Там большая, большая канава, больше нет. Итак, если я говорю: "Я постараюсь", это не значит, что я тебе слово дал, что я позвоню, и нужно ждать именно в этот день, – заявляет на опубликованной записи оккупант. – Ты знаешь, сколько из трехсот в живых осталось? 72! Остальные либо "300-е", либо "200-е".

Также смотрите: Славянск снова попал под обстрелы российских захватчиков, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Во время разговора рашист признается, что пьян: "А что тут еще делать? Я сегодня на##ярился, пьяный... Мы выжили, мы – пехота, мы – сама ж * па".
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Топ комментарии
+23
Дамой, в рідні *****.
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03.09.2022 23:19
+18
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03.09.2022 23:18
+11
имело бы смысл в течение недели сплавить по Днепру из Осокоровки бочек триста спирта, закинув инфу по соответствующим каналам. Бочки предварительно покрасить жёлтой краской.
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03.09.2022 23:30
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03.09.2022 23:18 Ответить
Дамой, в рідні *****.
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03.09.2022 23:19 Ответить
Зара пісню надумаю:
З трьохсот залишилося двоє
Бурятських нормальних реб'ят
Вони були чесними воинами
Але їх накрив вражий Град

Приспів:
Де ви були, де ви могли
Де ваш дім і сім'я
Нащо ви тут, вас тут не ждуть
Перетворюйтесь на тополя

Дальше можно продолжать
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03.09.2022 23:28 Ответить
А после якутские парни
Консервы из ягеля съев
В ночи заблудилися в поле
Попав в плен к бандеровцам все
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03.09.2022 23:34 Ответить
Я так понимаю, что у нас еще есть талант
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03.09.2022 23:39 Ответить
" - За что кукушка хвалит петуха?
- За то что хвалит он кукушку!"
У вас там "наставниця" в Росії є - "Кутузова-Желтова" Пише "вірші" приблизно такого ж рівня

Американы без морали

И всюду делают Войну

Ядреной бомбою пуляли

Они в японскую страну

А вы орёте тут как кони

Что там у них не то- что нас

Позор всей 5 вам колоне

Я вас вмотаю всех в полас

А после кину с длинной башни

И не орите в Попыхах

Вы все гораздые на шашни

Моя поэза вам на страх

Вы все мрральные калеки

По вас за плакал приговор

Изытьте с Родины на веке

Что- б не видала вас в упор!!
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04.09.2022 07:14 Ответить
А тебя, остолопа, сюда вообще не звали.
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04.09.2022 09:54 Ответить
"Остолопа" шукай у дзеркалі! Так зручніше А вашому "графоманству" найкраще місце - у сміттєвому кошику! (Ну - якщо папір неламінований - у туалеті Зад підтирать! )
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04.09.2022 10:16 Ответить
Ладно, отрою тебе секрет. Только никому не говори. (шепотом) Не читай! И у тебя настанут самые счастливые дни в твоей беспокойной жизни. А то бегать за всеми и указывать - как им жить, это хлопотное занятие.
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04.09.2022 10:24 Ответить
Я тобі ще більший секрет відкрию: поки не було Інтернет - лише твої близькі знали, який ти ДЛБЙБ Тепер про це знає півсвіту!
А я ні за ким не бігаю на форумі Просто читаю коментарі І тут бачу - "Кущ"!!! І стає цікаво - а що ж під ним сьогодні "насрано"? Підійшов Побачив Виставив попереджувальну табличку: "Обережно! Не вступіть у лайно!"
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04.09.2022 12:33 Ответить
Ладно, раз ты так ко мне неравнодушен, назначаю тебя личным адьютантом. Проверь все мои посты во всех темах и если найдешь ошибки в словах - доложи.
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04.09.2022 12:40 Ответить
Я до ТЕБЕ "неравнодушен"?!!! Чи не забагато честі?! Я просто, коли бачу лайно - то людей попереджую - щоб не "вступили"! А тобі якщо час від часу не "давать запотиличників", то ти так "розвернешся", що весь форум запаскудиш своїм дуроломством!
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04.09.2022 13:32 Ответить
Докажи, что я "лайно". Пруфы в студию.
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04.09.2022 14:22 Ответить
З якої "радості"? Ти ж тут "остолопами" жбурляєшся бездоказово? То чого я тобі якісь "пруфи" повинен надавать? А хто тут більший остолоп" - видно по відгуках форумчан Це краще за будь-які "пруфи"!
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04.09.2022 14:33 Ответить
Ясно-понятно. У тебя семья есть? Ну или собака?
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04.09.2022 14:46 Ответить
Мені достатньо... що ти тут у мене "гавкаєш"
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04.09.2022 14:51 Ответить
Понятно. Руку меняй почаще.
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04.09.2022 14:59 Ответить
Язик не зітри - плюючись лайном
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04.09.2022 15:05 Ответить
Постараюсь.
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04.09.2022 15:08 Ответить
имело бы смысл в течение недели сплавить по Днепру из Осокоровки бочек триста спирта, закинув инфу по соответствующим каналам. Бочки предварительно покрасить жёлтой краской.
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03.09.2022 23:30 Ответить
Це як Кремль в зелений колір?
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03.09.2022 23:32 Ответить
Нет. Что бы лучше на воде видно было.
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04.09.2022 00:10 Ответить
Согласен! СH3OH! Только тсссс... тихо...
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04.09.2022 02:49 Ответить
не катит. Будет много жертв среди мирняка.
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04.09.2022 03:01 Ответить
Думаете мирняку, что-то достанется? Хотя, аспект халявы ещё никто не отменял.
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04.09.2022 03:15 Ответить
как раз большинство бочек и будет выловлено местными. Но от них боеспособности и не требуется )
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04.09.2022 03:27 Ответить
метилового
но с надписью - этиловый
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04.09.2022 16:57 Ответить
нельзя. Погибнет много мирных.
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04.09.2022 17:10 Ответить
Ото він правільно - він сама дупа!

Гумова дупа! ©
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03.09.2022 23:31 Ответить
Увечері 3 вересня у Мелітополі пролунало п'ять потужних вибухів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. «Бавовнятко» бавилось на місцевому аеродромі, де рашисти щонайменш десять разів намагались розставити свою військову техніку, та її постійно знищують українські захисники.
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03.09.2022 23:34 Ответить
Як символічно , - п'яний окупант із Донецької області.
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03.09.2022 23:38 Ответить
Почему у кацапов всё в мире крутится вокруг "жопы"?
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03.09.2022 23:53 Ответить
Жопа-росиеобразующий инструмент.
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04.09.2022 00:06 Ответить
ха ... схоже що у алкокацапів "жопа" інструмент "прінімающій" - врата в нірвану.
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04.09.2022 00:33 Ответить
Этому есть простое объяснение - подавляющее большинство росиян в своём психосексуальном развитии личности остановились на анальной стадии, которая при нормальном психическом развитии обычно заканчивается у детей к трём-четырем годам. По мнению Фрейда, зона заднего прохода является местом присоединения сексуальности к другим функциям тела. На стадия инфантильного развития, на которой либидозное (сексуальное) влечение сосредоточено на анусе (заднем проходе), характерной для возраста от двух до четырех лет, ребенок проявляет особый интерес к дефекации и мочеиспусканию, расширяет сферу управления собственным телом, приобщается к процессам социализации. Ребенок воспринимает продукты своей дефекации действительно как «подарок». Для него кал представляет некую ценность - здесь можете провести параллели с чемоданом путина.
Когда происходит такое "застревание" развития личности, то во взрослом периоде осуществляется формирование того типа невротического характера, который принято называть в психоанализе «анальным характером». Впрочем, подробнее об этом Вы можете почитать у Фрейда.
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04.09.2022 00:40 Ответить
Спасибо! Весьма научно, но всё равно *****!
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04.09.2022 01:16 Ответить
ну, часто психоанализ мало чем отличается от, примером, той же гастроэнтерологии. Вот Вы бы доктором не могли бы быть.
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04.09.2022 01:37 Ответить
Я крови не боюсь, но... чужие дупы... Увольте.
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04.09.2022 01:44 Ответить
кровь от фекалий по большому счёту мало чем отличается - и то, и другое - органика. Там, где Вы видите кровь - кто-то видит порфириновое ядро, там, где Вы морщите нос только от одного воспоминания запаха фекалий, а кому-то на ум приходит формула скатола и цветы черёмухи...
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04.09.2022 02:09 Ответить
Короче, проктолог из меня, как пуля из говна. Понял. Учту.
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04.09.2022 02:14 Ответить
впрочем, и гематолог тоже
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04.09.2022 02:16 Ответить
Хм. Интересно, вроде крови не боюсь...а почему?
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04.09.2022 02:19 Ответить
дело не в страхе, а в том, что Вы видите, глядя на кровь или фекалии. Если кровь у вас не вызывает боязни, то и мелены по идее вы тоже не должны бояться ))
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04.09.2022 02:38 Ответить
Ага, понятно. Вот поэтому я 26 лет а США проработал в IT, а не в медицине.
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04.09.2022 02:45 Ответить
suum cuique
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04.09.2022 03:05 Ответить
"У русских жопа - это образ жизни.

И делается все через неё!

Всё жопой чувствуем,

всех в жопу посылаем,

все через жопу делаем дела.

Как банный лист

мы к жопе прилипаем,

пока нас жизнь за жопу не взяла",
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04.09.2022 07:08 Ответить
ті 72 явно лишні в нашому світі... доганяйте своїх 228...
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04.09.2022 00:09 Ответить
оптіміст.
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04.09.2022 00:18 Ответить
Кацапе , скоро і ти здохнеш , сволото 😠
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04.09.2022 00:34 Ответить
жаль, что 72 еще воздух портят... поскорее бы подохли...
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04.09.2022 05:17 Ответить
Ловіть краще шпигунів в Офісі Президента
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04.09.2022 08:20 Ответить
300 ватанцев.
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04.09.2022 09:18 Ответить
В старых голливудских фильмах, когда актёры играли русских, то всегда получалось, как то уж очень не натурально, и бутафорские предметы и задний план и одежда, не соответствовала ни обстановке ни сезону ни манерам их персонажей.
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04.09.2022 11:31 Ответить
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04.09.2022 12:05 Ответить
багато пропаганди..як для нас коханих,так і для деморалізації орди зроблено
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04.09.2022 12:49 Ответить
Треба ще для бухих придумати назву. П'ятисотий, п'ятсотграмовий, наприклад
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04.09.2022 13:35 Ответить
72 - це забагото щось залишилось. Як щоб 7,2 з фашистських березових мавп залишилось жити й то булоб краще, але все ріно забагато...
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04.09.2022 16:13 Ответить
 
 