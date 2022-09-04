"Из трехсот живыми осталось 72. Другие или 300-е, или 200-е": российский оккупант рассказывает о потерях РФ в Украине, - перехват ГУР. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский оккупант в Донецкой области в состоянии опьянения пожаловался в телефонном разговоре на колоссальные потери среди личного состава.
Запись перехваченного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Раз##бали, на##й, минометка, откуда я звоню. Там ничего нет. Там большая, большая канава, больше нет. Итак, если я говорю: "Я постараюсь", это не значит, что я тебе слово дал, что я позвоню, и нужно ждать именно в этот день, – заявляет на опубликованной записи оккупант. – Ты знаешь, сколько из трехсот в живых осталось? 72! Остальные либо "300-е", либо "200-е".
Во время разговора рашист признается, что пьян: "А что тут еще делать? Я сегодня на##ярился, пьяный... Мы выжили, мы – пехота, мы – сама ж * па".
Пожалуйста, подождите...
З трьохсот залишилося двоє
Бурятських нормальних реб'ят
Вони були чесними воинами
Але їх накрив вражий Град
Приспів:
Де ви були, де ви могли
Де ваш дім і сім'я
Нащо ви тут, вас тут не ждуть
Перетворюйтесь на тополя
Дальше можно продолжать
Консервы из ягеля съев
В ночи заблудилися в поле
Попав в плен к бандеровцам все
- За то что хвалит он кукушку!"
У вас там "наставниця" в Росії є - "Кутузова-Желтова" Пише "вірші" приблизно такого ж рівня
Американы без морали
И всюду делают Войну
Ядреной бомбою пуляли
Они в японскую страну
А вы орёте тут как кони
Что там у них не то- что нас
Позор всей 5 вам колоне
Я вас вмотаю всех в полас
А после кину с длинной башни
И не орите в Попыхах
Вы все гораздые на шашни
Моя поэза вам на страх
Вы все мрральные калеки
По вас за плакал приговор
Изытьте с Родины на веке
Что- б не видала вас в упор!!
А я ні за ким не бігаю на форумі Просто читаю коментарі І тут бачу - "Кущ"!!! І стає цікаво - а що ж під ним сьогодні "насрано"? Підійшов Побачив Виставив попереджувальну табличку: "Обережно! Не вступіть у лайно!"
но с надписью - этиловый
Гумова дупа! ©
Когда происходит такое "застревание" развития личности, то во взрослом периоде осуществляется формирование того типа невротического характера, который принято называть в психоанализе «анальным характером». Впрочем, подробнее об этом Вы можете почитать у Фрейда.
И делается все через неё!
Всё жопой чувствуем,
всех в жопу посылаем,
все через жопу делаем дела.
Как банный лист
мы к жопе прилипаем,
пока нас жизнь за жопу не взяла",