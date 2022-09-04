Момент вчерашнего "прилета" ракеты по Зеленодольску. ВИДЕО

Вчера, 3 сентября, враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Умер ребенок, еще 10 человек пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован момент удара по скверу, где погиб ребенок.

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