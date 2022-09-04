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Момент вчерашнего "прилета" ракеты по Зеленодольску. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 3 сентября, враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Умер ребенок, еще 10 человек пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован момент удара по скверу, где погиб ребенок.

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ЗасРашкинские фашисты

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04.09.2022 12:10 Ответить
*************** .
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04.09.2022 12:21 Ответить
Наступ ЗСУ на Півдні України https://www.youtube.com/watch?v=6RGDfi9Q7D0
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04.09.2022 12:49 Ответить
сциклива зевладо, дозвольте вже, нарешті, своєю віртуАльною монобільшістю, усим Українцям легальну, доступну зброю та, звичайно, ліцензію на відстріл кацапів скрізь на території усіЄї України, тільки не так підло-ницо, як зараз тягають по блдскім портновським ДБРам Кривоноса за захист України.., бо ви самі, зебіли, можете опинитися зі шворкою там, де не хотіли б опинитися
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04.09.2022 13:36 Ответить
 
 