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Момент вчерашнего "прилета" ракеты по Зеленодольску. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера, 3 сентября, враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Умер ребенок, еще 10 человек пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время в соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован момент удара по скверу, где погиб ребенок.
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