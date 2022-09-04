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Россияне нанесли удар по Очакову. Разрушен элеватор с несколькими тысячами тонн зерна, - городской совет. ВИДЕО
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Сегодня, 4 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Очакову Николаевской области. Разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.
"В Очакове это утро оказалось совсем не добрым. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Топ комментарии
+13 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий04.09.2022 12:22
+10 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий04.09.2022 12:27
+8 Елена Мазуренко
показать весь комментарий04.09.2022 12:23
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За все время "коридора" туда ООН отправил одно судно
В Эфиопию
Я би почав з представників міської влади тапрацівників елеватора.
Так ото ж...
Потому хмырь путлер обиделся... типа лютует с ракетным терроризмом...
Вряд ли в покровские пески затащили какой-нибудь "Панцирь". Сейчас там сухо, и эта тридцатитонная ***** сама могла только до Геройского заехать, а дальше дорога заканчивается. Дальше проехать по сухим пескам даже на четырёх осях камаза-6560 весьма проблематично. Но на гусеничном шасси наверное возможно. В любом случае даже Геройское находится в радиусе гарантированного поражения средств ПВО нашими AGM-88, а потом раздолбать мамлами в Покровскои и те реакторы. А иначе Очаков будут кошмарить регулярно.
"реактор" - ПУ какого либо РСЗО
ім туди прилітає від нас постійно.
Теоретически до Очакова можно достать из Геройского, если по раздолбаной от Забарино в хлам еще в мирное время дороге с остатками асфальта дотащить туда опять же дефицитный для фронтов "ураган".
Дальше Геройского дороги нет. Пески в это время года без дождей для такой техники практически непроходимы. Вероятнее всего, с помощью тракторов, досок и какой-то матери дотащили БМ-21 до заповедника и херачили уже оттуда с дистанции километров пятнадцать. Байрактару лететь к Покровскому стрёмновато - иожно нарваться на истребитель вылетевший навстречу. Но поднять в воздух "глаза" и накрыть дальнобойной артой 155мм из любой точки дороги Т1507 - очень реально выполнимая задача. Иначе кацапы на местных тракторах к этому реактору будут регулярно таскать ракеты, и кошмарить Очаков.
Что бы их не сдавали они давно предпочитают там ездить не через населенные пункты, а полями и Лесными дорогами. На Гуглмапс их не увидите.
из района с. Чулаковка такие дороги есть. Их состояние позволяет им передвигаться.
А на косу можно заехать на паркетнике, при условии что знаете за какой сосной свернуть.
Из Чулаковки Очаков не обстеливают. Из Великого Клина и Михайловки тоже. Далеко. 80 км.
На косу на берег Покровки ездил с 1991-го года каждый год до вторжения.
ЛАЗ задним ходом на берег Покровки в 1991 году - это я. При определенном опыте можно и на матизе заехать, если снять бампера. Проверено.
Так что - только борщ.