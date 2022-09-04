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война (46615) зерно (995) Николаевская область (1868) обстрел (20097) элеватор (18) Очаков (71)

Россияне нанесли удар по Очакову. Разрушен элеватор с несколькими тысячами тонн зерна, - городской совет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 4 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Очакову Николаевской области. Разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

"В Очакове это утро оказалось совсем не добрым. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.
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Топ комментарии
+13
Голод в АФРІЦІ росіянам до жопи . В курсе лі про це їх друзі із проросійських краін в АФРІЦІ ?
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04.09.2022 12:22
+10
Ну все , кілька тисяч африканців помруть від голоду. Нехай влада Африки вимагає від кацапів контрибуції!
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04.09.2022 12:27
+8
Миколаївську область та Миколаїв постійно обстрілюють. То хто винен, що зерно зберігалось в небезпечному місці?
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04.09.2022 12:23
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Голод в АФРІЦІ росіянам до жопи . В курсе лі про це їх друзі із проросійських краін в АФРІЦІ ?
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04.09.2022 12:22 Ответить
да срать они хотели на африку как и государства афкрики на африканцов..... че ты за чушь пишеш... там есть был у будет голод... украина тут непричем ... а то что сели за стол с убийцами эта большая кровавая пляма
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04.09.2022 12:47 Ответить
Так про це треба всюди говорити , а не рота закривати
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04.09.2022 12:50 Ответить
Африка это фейковый повод

За все время "коридора" туда ООН отправил одно судно

В Эфиопию
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04.09.2022 12:54 Ответить
рф почуває себе неначе в тирі поки не буде адекватної відповіді по їх інфраструктурі це все соплежуйство.
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04.09.2022 14:45 Ответить
Миколаївську область та Миколаїв постійно обстрілюють. То хто винен, що зерно зберігалось в небезпечному місці?
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04.09.2022 12:23 Ответить
Зараз у нас всюди небезпечно, хіба що в метро.
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04.09.2022 12:26 Ответить
і, чомусь, у Конча-заспі...
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04.09.2022 12:28 Ответить
Вот пусть туда и везут !!!
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04.09.2022 12:40 Ответить
А де зберігати тисячі (!) тонн, елеватори в інших регіонах також не пусті стоять, а якщо порахувати витрати на доставку туди, то можете уявити яка буде його вартість
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04.09.2022 13:02 Ответить
Варіантів зберігання безліч, але кому то треба.....
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04.09.2022 13:38 Ответить
********, буває. Але скоріше за все вивозять у тих, хто заплатив за першочерговість, а не критерію ризикованості через близьке до фронту розташування як от з Очакова,який рашисти бачать у бінокль.
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04.09.2022 13:08 Ответить
Треба було вивозити зернові у сусідню Одеську область, на районі зерносховища. А тут як завжди - хуже не будет. Тепер жаліються.
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04.09.2022 16:56 Ответить
Ну все , кілька тисяч африканців помруть від голоду. Нехай влада Африки вимагає від кацапів контрибуції!
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04.09.2022 12:27 Ответить
Для етого нужно африканцам показывать видео как Параша уничтожает елеваторы с зерном. Ато африканцы только слушают рашистских пропагандонов где разея их спасает
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04.09.2022 12:39 Ответить
бл..я пустили журналисты мультик про голод в афкрике так сразу - украина спасает африку от голода..... сколько себя помню голод в африке всегда был и будет наверно до кончины земли...
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04.09.2022 12:48 Ответить
Шукайте, хто навів.
Я би почав з представників міської влади тапрацівників елеватора.
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04.09.2022 12:32 Ответить
чекали, доки заповниться? хтось з працівників елеватору
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04.09.2022 12:35 Ответить
Пока африканцы проводили совместные учения с рашистами и слушали выступление кремлевских сказочников, те разбомбили елеваторы с зерном.
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04.09.2022 12:42 Ответить
ну дадут им свое зерно вместо украинского, по скидке.... они же жывут как в мирное время аеропорты работают экономика движется, люди дальше живут ... нам же дядя байден запрещает стрелять по россии чтобы эскалации небыло вот делают бабки и воруя конкурента
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04.09.2022 12:51 Ответить
не трынди бот про байдена - кто твоему зеленемо трусу мешает ударить по беларуси или Белгороду с градов или точкой У
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04.09.2022 15:27 Ответить
А мы с маниакальной настойчивостью будем отправлять свое зерно голодающим народам Африки, в большинстве своем поддерживающих политику *****. И наша власть будет выдавать это за величайшую пэрэмогу. Абсурд.
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04.09.2022 12:43 Ответить
А нічого, що ми не задарма відправляєм то зерно? Це бізнес і на першому місці гроші, а ти африканці усім до дупи.
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04.09.2022 12:50 Ответить
У Вас есть информация сколько денег от этой продажи попадет в держбюджет , а не на счета агрохолдингов? Зелень об этом скромно умалчивает . Вы же знаете , что взамен разрешения этого вывоза с рашки сняли запрет на вывоз своего зерна и удобрений ? Сейчас "эксперты" предлагают вывоз металла из Украины , взамен снимут такие же ограничения с рашки. И что в итоге , Снимем с русни все ограничения на экспорт ?
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04.09.2022 15:17 Ответить
ты бред пишешь
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04.09.2022 15:29 Ответить
Чепушило с вчерашней регистрацией . сгинь !
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04.09.2022 15:34 Ответить
Сейчас в элеваторах хранить зерно опасно. Рашисты будут каждый день бомбить их. Почему бы не переходить на хранение зерна в специальных рукавах.
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04.09.2022 12:43 Ответить
Правильно а зимой будут крупные ТЕЦ бомбить что б заморозить
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04.09.2022 12:49 Ответить
Зерно повинно «рухатись», треба контроль за вологістю, сушка зерна, обробка від шкідників. Не уявляю,як це в рукавах відбувається, або вручну з такими об'ємами як тисячі тонн…
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04.09.2022 12:50 Ответить
Чув таке слово вакуум?
Так ото ж...
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04.09.2022 13:45 Ответить
Тобто ви пропонує використовувати інший об'єкт промислового масштабу, тобто знову сконцентрувати значні обсяги зерна на одному об'єкті. Що зміниться
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04.09.2022 13:57 Ответить
Мізки потрібні, а де їх взяти.
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04.09.2022 13:44 Ответить
Фишка в том что ФБР США 2-3 сентября провели массовые облавы по всему миру крыс путлера проживающих за бугром...,сообщил Тарас Березовец...
Потому хмырь путлер обиделся... типа лютует с ракетным терроризмом...
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04.09.2022 13:04 Ответить
сто процентов - с Кинбурна херачили БМ-27, с Покровского. В Покровском хер кто какую инфу даст, там до вторжения было видно: каждый второй - потенциальный колаборант.
Вряд ли в покровские пески затащили какой-нибудь "Панцирь". Сейчас там сухо, и эта тридцатитонная ***** сама могла только до Геройского заехать, а дальше дорога заканчивается. Дальше проехать по сухим пескам даже на четырёх осях камаза-6560 весьма проблематично. Но на гусеничном шасси наверное возможно. В любом случае даже Геройское находится в радиусе гарантированного поражения средств ПВО нашими AGM-88, а потом раздолбать мамлами в Покровскои и те реакторы. А иначе Очаков будут кошмарить регулярно.
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04.09.2022 13:11 Ответить
"...а потом раздолбать мамлами в Покровскои и те реакторы" -- поясніть, будь ласка, що Ви маєте на увазі.
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04.09.2022 13:29 Ответить
MAM-L - управляемый боеприпас "байрактара"
"реактор" - ПУ какого либо РСЗО
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04.09.2022 14:29 Ответить
Не знаю чому не застрягають, але кактаються вони через ліс, з напрямку с. Чулаковка вже давно. Зазвичай відстрілялися і зміна позицій. Дуже багато людей виїхало, хтось боїться, не впевнений по наявності інтернету, також колаборанти є (не кожен другий, але може й сусід завтра перевзутися).
ім туди прилітає від нас постійно.
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04.09.2022 13:52 Ответить
Из Вашего комента я понял, что на Кинбурне Вы не были. Чулаковка стоит на хорошей дороге между Гопром и Жепе. И это совсем не Коса. От Чулаковки до Очакова по прямой 70 км, и вряд ли оттуда из РСЗО будут обстреливать Очаков, потому что это предельная дистанция даже для ракет 9М55Ф, и для сомнительного в стратегическом смысле обстреле Очакова тащить дефицитный для фронтов "смерч" в этот географический тупик даже тупые кацапы не будут.
Теоретически до Очакова можно достать из Геройского, если по раздолбаной от Забарино в хлам еще в мирное время дороге с остатками асфальта дотащить туда опять же дефицитный для фронтов "ураган".
Дальше Геройского дороги нет. Пески в это время года без дождей для такой техники практически непроходимы. Вероятнее всего, с помощью тракторов, досок и какой-то матери дотащили БМ-21 до заповедника и херачили уже оттуда с дистанции километров пятнадцать. Байрактару лететь к Покровскому стрёмновато - иожно нарваться на истребитель вылетевший навстречу. Но поднять в воздух "глаза" и накрыть дальнобойной артой 155мм из любой точки дороги Т1507 - очень реально выполнимая задача. Иначе кацапы на местных тракторах к этому реактору будут регулярно таскать ракеты, и кошмарить Очаков.
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04.09.2022 15:13 Ответить
Давайте так:
Что бы их не сдавали они давно предпочитают там ездить не через населенные пункты, а полями и Лесными дорогами. На Гуглмапс их не увидите.
из района с. Чулаковка такие дороги есть. Их состояние позволяет им передвигаться.
А на косу можно заехать на паркетнике, при условии что знаете за какой сосной свернуть.
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04.09.2022 15:31 Ответить
Коротко. Давайте так.
Из Чулаковки Очаков не обстеливают. Из Великого Клина и Михайловки тоже. Далеко. 80 км.
На косу на берег Покровки ездил с 1991-го года каждый год до вторжения.
ЛАЗ задним ходом на берег Покровки в 1991 году - это я. При определенном опыте можно и на матизе заехать, если снять бампера. Проверено.
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04.09.2022 15:43 Ответить
Та не обстреливают из Чулаковки (я не говорил об этом) там дорога есть, из Чулаковки лесом едут в район забарино (карьер). Потом дальше, если нужно..
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04.09.2022 15:52 Ответить
Они там везде ездят. И в Старую Збурьевку помародёрить (там, наверное, уже всё вынесли), и везде по дороге до Гопра.
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04.09.2022 16:17 Ответить
Мародёрят пока не массово, пытаются типа понравиться местным))) будут убегать, тогда начнётся беспредел..
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04.09.2022 16:25 Ответить
Это да. Надеюсь в збурьевских пансионатах самое ценное уже попрятали по ямам.
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04.09.2022 16:28 Ответить
Думаю их скоро не будет, т.к. заселились они в них ещё с апреля, переодически заезжают-выезжают. Уже прилетало в трофей (на днях) и на кут (весной). Надеюсь, скоро расхерячат их там в момент наибольшего скопления))
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04.09.2022 16:44 Ответить
не скоро ((( Периодически заезжают-выезжают - это пополнение, которое дальше будет двухсотиться и трёхсотиться на передке на Херсонщине. Думаю, до холодов еще будет заезжать пополнение из наловленных в Крыму и ордло, а также бомжей со среднерусской возвышенности и тагильских зеков.
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04.09.2022 16:58 Ответить
может быть ЛуАЗ?
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04.09.2022 16:09 Ответить
на ЛуАзе туда каждый дурак заедет. ЛАЗ с хоботом-воздухозаборником на крыше. Никто не повторил, и не сможет. ЛАЗов таких больше нет.
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04.09.2022 16:13 Ответить
А зачем єто повторять?
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04.09.2022 16:20 Ответить
Ну, как сказать. Есть же любители, например, на Гымбу на моце заехать ))
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04.09.2022 16:23 Ответить
Соревновательній процессс нужно ставить в равные условия. Например, *********. Но у меня нет например, автобуса или моцыка чтобы дать вам виртуальную пощёчину.
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04.09.2022 16:39 Ответить
можно тогда подняться из Славско зимой вечером на Тростян с последующей ночевкой без палатки на вершине. Справедливо же?
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04.09.2022 16:50 Ответить
Какая спортивная дисциплина тут на кону? Противостояние комарам?
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04.09.2022 16:56 Ответить
действительно. Не шахматы же. Не получилась пощечина. Да и комары зимой там размером с горлицу. Ну их...
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04.09.2022 17:03 Ответить
Ну так вы же подрядились на олимпиаду. Поэтому способ выбираю я, а не вы.
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04.09.2022 17:05 Ответить
ну нет, спасибо. На штангу я не подписываюсь)
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04.09.2022 17:08 Ответить
В ********* нет штанги. Кросс - 10 км на время, заплыв 1 км без времени(завершить дистанцию), жим лёжа и внеконкурсная программа - приготовление борща.
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04.09.2022 17:14 Ответить
я теперь только по внеконкурсной (
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04.09.2022 17:16 Ответить
видите ли, борщ варят те, кто пришёл три дисциплины вничью, ничья засчитывается - по результатам забега , разница во времени менее 1 минуты считается ничьёй. Разница в жимах менее 5 раз также ничья. Две оконченные дистанции плаванья - ничья. При трёх ничейных в ********* для определения победителя варится борщ.
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04.09.2022 17:24 Ответить
уже не пробегу. Никогда. (
Так что - только борщ.
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04.09.2022 17:46 Ответить
Ладно, пойдёте в качестве борщевого судьи.
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04.09.2022 17:58 Ответить
Сила в слове рос.вот они и молодцы,а укры то такое...Мы росичи!!;знайте,укры,свою нац. https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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04.09.2022 13:57 Ответить
Шо це за божевільниа бредятина?
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04.09.2022 14:19 Ответить
даже не открывал. По смраду чувствую - арестовичщина в чистом виде.
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04.09.2022 15:14 Ответить
Под Песками уничтожен кадыровский батальон, Кадыров махнул на них хвостом и просится в отставку, а этот элеватор бомбили в ответ на успешное контрнаступление ВСУ. За 5 дней убито 2000 орков и сожжено около сотни танков.
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04.09.2022 15:52 Ответить
 
 