РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14118 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
16 669 63
армия РФ (15337) война (46615) мост (1002) Херсон (2092)

ВСУ снова нанесли точный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 4 сентября Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В местных телеграм-каналах сообщается, что было слышно не менее 10 взрывов. Также распространяется видео, на котором зафиксирован момент попадания ракеты по мосту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рашисты ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Так в тих же каналах писали, що по з'їзду з моста на лівому березі. Тоді скоріше за все не так по мосту, як по скупченню техніки, що чекала на «паром» для переправи на правий берег.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:00
+25
гарно !

вірю в Бога та ЗСУ!
показать весь комментарий
04.09.2022 13:00
+20
Это переправу с техникой рядом смостом долбят. Не сам мост.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піздатий мост...
показать весь комментарий
04.09.2022 12:59 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 18:55 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 22:39 Ответить
Чудово 👍🏼👊🏼💪🙏🏼
показать весь комментарий
04.09.2022 12:59 Ответить
Чорнобаївка передала челендж Антонівському мосту
показать весь комментарий
04.09.2022 13:29 Ответить
ЦЕНЗОР ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС И ПРОСЬБА У ВАС ВШИТЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ОТ ТЕЛЕГРАММА ИЛИ ТВИТЕРА ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО ЕСЛИ ЮТУБ ТО ТАМ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУК ЗДЕСЬ ЖЕ ВЫ ВШИВАЯ ВИДЕО НА МАКСИМАЛЬНОЙ ГРОМКОСТИ ЗВУКА....А НАФИГА ИЛИ УСТАНОВИТЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ УМЕНЬШАТЬ ЗВУК ИЛИ УСТАНОВИТЬ ВИДЕО РОЛИК НА МИНИМАЛЬНЫХ 25% параметра звука...
показать весь комментарий
04.09.2022 15:06 Ответить
Полностью согласен, со звуком здесь часто беда..
показать весь комментарий
04.09.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 15:40 Ответить
Яке файне кіно!!!
Лише каскадерів з буквами z на мосту не вистачає 😁😁😁
показать весь комментарий
04.09.2022 13:00 Ответить
Шо то за міст такий невпадущий?
показать весь комментарий
04.09.2022 13:00 Ответить
Это переправу с техникой рядом смостом долбят. Не сам мост.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:13 Ответить
Удар был нанесен по съезду Антоновского моста на левом берегу. Именно в том участке наблюдаются очереди колонны техники российских войск в ожидании переправ.
показать весь комментарий
04.09.2022 14:24 Ответить
гарно !

вірю в Бога та ЗСУ!
показать весь комментарий
04.09.2022 13:00 Ответить
Так в тих же каналах писали, що по з'їзду з моста на лівому березі. Тоді скоріше за все не так по мосту, як по скупченню техніки, що чекала на «паром» для переправи на правий берег.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:00 Ответить
почему по опоре не ударят ... 3-й месяц мост стрелять это какойто сюрреализм
показать весь комментарий
04.09.2022 13:08 Ответить
Тому що, від ще знадобиться (і то не проста задача поцілити в опору), ціль не знищити, треба унеможливити його використання. Б
показать весь комментарий
04.09.2022 13:11 Ответить
ну так давайте по кацапах не стріляти тому що вони ще ************ для полону і визволення наших...а якже славнозвісні високоточні хаймарси ?!
показать весь комментарий
04.09.2022 13:18 Ответить
Не перекручуйте, до чого тут одне до другого? І як раз цього разу стріляли по кацапам а не по мосту.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:25 Ответить
Карло, ты не прав.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:39 Ответить
міст вже достатньо знищений, що по ньому техніка не пройде. Опору валити нема змісту, тим більше вона пригодиться ще. Тим більше зверни увагу прилоти весь час були в одне міце, останній прольот над водою, дали "обробляють землю" біля моста, там де понтони будуть орки
показать весь комментарий
04.09.2022 14:05 Ответить
потому что мы должны ногами попасть на левый берег. Впрочем, диванная флотилия может легко форсировать Днепр, загрузившись б\к по самую ватерлинию.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:18 Ответить
25 мостов через днепр.... уже мля этот *****ий мост надо было в труху разбить... чтобы за пол года взят этот Херсон...такими темпами мы будем десятилетиями освобождать земли
показать весь комментарий
04.09.2022 13:23 Ответить
Та *** візьмете ви Херсон, далі? без Лівобережжя його зітруть з мінометів.
загадка: то для чого потрібен міст?
Правда, єальтернавні шляхи на лівий берег, побачимо який спрацює насправді…
показать весь комментарий
04.09.2022 13:30 Ответить
вы случайно не из белгорода?
Заменить один пролет (консоли которого уже стынут где надо) - это не заново ставить опоры и строить новый мост.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:48 Ответить
Vojenije ne tak ponimajet kak nado delat.U nix netu cel osvobodit selo,gorod liuboj cenoj.Kak i zdes sperva otrabatyvajet opornyje punkti,stabi,sviaz,PVO i drugoje.Sperva probyvajet gde to oporni punkt,potom zaxodet v tyl drugix opornixpunktov.Teper vydno sto posle otrabotki daze sami kacapi neznajet gde uze vasi zaniali,gde net,poskolku uze mestax netu sviazi mezdu saboj i eto xoroso.Gde mozno obezatelno vasi vojenyje ukrepiatsia tut nepospesis, eto resajet komendovanije na mestax i togda objavit sto vot zaniato.
показать весь комментарий
04.09.2022 15:45 Ответить
Так кацапы наверняка сами же мост и подорвут, когда ситуация их вынудит к этому, когда они поймут, что сил удержать Херсон у них уже нет, и чтобы не дать нашим ВСУ ним воспользоваться в дальнейшем.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:40 Ответить
один пролет? возможно. Не факт, что пролет упадет в воду. Калмыки еще те инженеры. Но уверен, что кому надо, те уже предусмотрели возможное повреждение еще одного пролета, и консоли где-то а Днепре или Запорожье стынут в двойном количестве.
показать весь комментарий
04.09.2022 14:24 Ответить
При отступлении его 100% подорвут

Пару пролетов минимум
показать весь комментарий
04.09.2022 13:48 Ответить
на диванах
показать весь комментарий
04.09.2022 14:10 Ответить
Щоб кацапів тролити: ріжуть хвіст кусочками...
показать весь комментарий
04.09.2022 14:53 Ответить
Натренувались ?
Давайте вже по Кримському !
показать весь комментарий
04.09.2022 13:10 Ответить
ну если совковый антоновский 3-й месяц стреляют , то крымский это просто фанстастика
показать весь комментарий
04.09.2022 13:25 Ответить
Молотком бетонную стену тоже долго пробивать
показать весь комментарий
04.09.2022 13:42 Ответить
Нужно было стрелять по середине моста а не у берега. Чтобы оркам было труднее и ссыкотнее вылазить аж на середину и ремонтировать вглядываясь в небо
показать весь комментарий
04.09.2022 13:11 Ответить
чего ж вы раньше не написали? в ГШ только сейчас ваш комент прочитали ((
показать весь комментарий
04.09.2022 13:20 Ответить
если детям руки дают рпг с реальными ракетами... то шо там про ГШ говрит?!
показать весь комментарий
04.09.2022 13:27 Ответить
ГШ ********** не командует.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:43 Ответить
ну теперь у них есть шанс реабилитироваться =)
показать весь комментарий
04.09.2022 13:41 Ответить
Он ещё в будущем пригодится, зачем его разрушать, а сделать его сейчас временно непригодным для эксплуатации - то что надо.. )
показать весь комментарий
04.09.2022 13:22 Ответить
Кацапи при відступі підірвуть опори, якщо не дибіли зовсім. Тоді сенс берегти?
показать весь комментарий
04.09.2022 14:11 Ответить
Ну, подорвут так подорвут, может и не успеют, а сейчас зачем их подрывать..
показать весь комментарий
04.09.2022 15:10 Ответить
Не по мосту, он уже "все"

По технике или баржам
показать весь комментарий
04.09.2022 13:14 Ответить
Міст наш,тому так обережно і не квапливо.Нам ще згодиться.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:18 Ответить
о дронах Poseidon, которые нам передал Кипр - это БОМБА!
https://youtu.be/NpOhKP_v6lc
показать весь комментарий
04.09.2022 13:20 Ответить
Да, еще месяц назад прикупили
показать весь комментарий
04.09.2022 13:38 Ответить
Схоже кацапи роблять димові завіси і постійно його лагодять, потрібно цілитись в опору.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:25 Ответить
на всякий случай к сведению: броники из пенопласта не делают.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:40 Ответить
Пінопласт укріплений кевларом і нанотрубками. Чому би і ні?
показать весь комментарий
04.09.2022 13:45 Ответить
а про ракеты JFS-M для Himars на 500 км. слышал?
https://youtu.be/qkgvz8bIsQg
показать весь комментарий
04.09.2022 13:47 Ответить
ну, к этой информации отнёсся с некоторой долей недоверия. Теоретически, если об этом заговорили сейчас, то сами ракеты должны уже были попасть в ЗСУ месяц назад. Но ******** назвал Олаф адольфом совсем недавно )))
Посмотрим. Кошмарить в Крыму АБ, склады на открытых площадках, ПУ "бастионов" и даже флот у стенки - самое то. Да и Мариуполь с Бердянском для нас "ближе" станут. Не думаю, что такая передача позволит окучить большое количество целей из-за большой стоимости ракеты, но несколько десятков целей могут значительно подорвать упорный ********** кацапов. Особеннно, если это будет эшелон с техникой на съезде с крымского моста.
показать весь комментарий
04.09.2022 14:16 Ответить
тоже на это надеюсь, потому, что дыма без огня не бывает.....
показать весь комментарий
04.09.2022 15:59 Ответить
Опора, це добре. Нижче треба прати.
Майбутнє дронів. Це, рій з величиною мухи, само організованій, або керований із зовні. параша нехай попробує збити муху з С300. А коли мух безліч, організованих, параші піпец.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:44 Ответить
АнтобаЇвка))
показать весь комментарий
04.09.2022 13:30 Ответить
Десь летіли дикі гусі. А за ними два гуся. Куда пуляють. Завтра тоже буде по мосту. Але це таємно.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:40 Ответить
Хорошая тренировка перед главным призом.
Уничтожение крымского моста будет долгим и вкусным =)
показать весь комментарий
04.09.2022 13:40 Ответить
не менше 10 вибухів ~ 2 пакетика HIMARS
показать весь комментарий
04.09.2022 13:43 Ответить
Який міцний виявився міст. Може треба якийсь інший заряд використовувати. Або навести батарею цезарів.
показать весь комментарий
04.09.2022 14:09 Ответить
заборонений вірш

Василий Теркин: Переправа

Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда... Кому память, кому слава, Кому темная вода,- Ни приметы, ни следа.
показать весь комментарий
04.09.2022 14:13 Ответить
У мережі з'явилося кадри підйому нашими військовими українського прапора над лікарнею у Високопіллі!
показать весь комментарий
04.09.2022 14:40 Ответить
Убивайте рашистскую сволоцюгу везде где только можете.
показать весь комментарий
04.09.2022 15:52 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 17:45 Ответить
Щось не видно переправи з барж!!Шо уже!!
показать весь комментарий
04.09.2022 18:12 Ответить
Це ж мабуть понтонну ничку ******** під мостом.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:24 Ответить
 
 