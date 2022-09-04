ВСУ снова нанесли точный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. ВИДЕО

Утром 4 сентября Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В местных телеграм-каналах сообщается, что было слышно не менее 10 взрывов. Также распространяется видео, на котором зафиксирован момент попадания ракеты по мосту.

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