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Под завалами еще одного дома в Мариуполе обнаружены тела погибших, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе под завалами до сих пор остаются тела погибших.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новые страшные находки. Левобережье. Бул. Морской. До сих пор не достали трупы из-под завалов. Часть трупов просто обглодали собаки. По данным соседей, в доме от 4 до 6 погибших сейчас", - написал Андрющенко.

По его словам, оккупационные власти не реагируют, делая вид, что ничего не происходит, штампуя картинки "восстановления".

"В соседних домах, кстати, до сих пор живут люди. В таких же руинах. Без шанса на нормальную жизнь. Ярость. Просто Ярость. МраZота. Знаю – читаете. Уберите по-человечески останки", - сообщил советник мэра.

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Де ті посадовці, які зняли міни. Ще при владі? Оманський, це ти?
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04.09.2022 13:33 Ответить
ТАСС. Президент Путин назначил Министром обороны РФ Кадырова Р.А.

Одного героя РФ поменял на другого героя.
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04.09.2022 13:35 Ответить
Що,це правда,не фейк????
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04.09.2022 13:58 Ответить
...до таких "новин" треба додавати посилання, інакше це бла-бла-бла...
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04.09.2022 14:31 Ответить
трагедія Маріуполя - це вирок Зеленському, яке бігало, дурне, там, по фонтанах, замість того, щоб зміцнювати оборону України, і не "розпилювати під асфальт" державне бабло на користь недоторканих злодіїв у ЗЕконі Бені та усієї квартальскої КоЗе Ностри
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04.09.2022 14:01 Ответить
население , которое выбирает власть, вот кто виноват.
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04.09.2022 14:13 Ответить
"Насілєніє " ні в чому не винно бо воно безправне, а от народ на своїй суверенній території який обирає чужинців так винен у своїх бідах
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04.09.2022 14:16 Ответить
"население , которое выбирает власть" своё, "прикол и ржач 2019", выгребает сполна (+-)...
было бы справедливо, если бы и Найвэлычнившиве "в танке" прочувствовало на себе все результаты его опытов над живыми людьми
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04.09.2022 14:25 Ответить
Засипати хлоркою та залити бетоном... Чисто по ординські буде.
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04.09.2022 15:10 Ответить
 
 