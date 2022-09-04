Российские РСЗО стреляют с территории оккупированной Запорожской АЭС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Место расположения российских реактивных систем залпового огня находится к западу от Запорожской ТЭС, вероятно, на территории АЭС.
Издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, снята работа российских реактивных систем залпового огня с территории Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, недалеко от станции. "Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это означает, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", - подчеркнули в CIT.
Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Украину 31 августа, чтобы отправиться на оккупированную с 4 марта Запорожскую АЭС. Визит связан с потенциальными радиационными угрозами из-за обстрелов территории станции.
В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся РФ, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к российской энергосети велись оккупантами с самого начала. Сейчас, несмотря на постоянные издевательства и пытки, на станции продолжают работать украинские специалисты.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Даже в день прибытия миссии МАГАТЭ россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
Пожалуйста, подождите...
Реакторам ничего не будет там 2 метра бетона и стали
Только вони и озабоченности будет море
Кстати, с учётом всех баллистических поправок при стрельбе, как то: учёт метеообстановки, выверки прицельных приспособлений на каждую отдельную артсистему, привлекаемую для подавления даной цели и т.п., можна и на советских орудиях типа Д-30, Д-20 ложить снаряды с точностью до +/- 5 метров, при этом радиус поражения осколков (убойная сила) от разлета при взрыве снаряда составляет 200м. 🤗 Так, что живую силу уничтожит конкретно, как и технику посечет не хуже, а вот реактору ровным счётом ничего не будет, разве что дерьмом забрызгает обосравшаяся от страха комиссия МЫГЫТЫ😁 Гыгыгыгы 😝 Ржунимагу 😝😝😝😝😝😜🤪Вот так, по нашему, по-бразильски, решается этот вопрос. Цена вопроса от 6 до 18 снарядов калибра 122 -152 мм. , но сначала пару выстрелов агитационными снарядами с листовками ( как же без этого), в которых на доступном кацапам диалекте украинского языка будет изложено, что с ними будет, если не унесут вовремя свои резиновые попы с территории ЗАЭС.
это сообщение - ответ на обвинения украинской стороны, в том числе президента Зеленского, в том, что россияне не пустили на станцию ехавших вместе с миссией МАГАТЭ журналистов.
Минокупации рф утверждает, что с украинской стороны с экспертами МАГАТЭ ехали некие "специально подготовленные украинские и западные журналисты", которые будто бы собирались объявить о возвращении АЭС под контроль Украины".
Просто цікаво, як відреагує на це МАГАТЕ і Гроссі.