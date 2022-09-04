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Российские РСЗО стреляют с территории оккупированной Запорожской АЭС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Место расположения российских реактивных систем залпового огня находится к западу от Запорожской ТЭС, вероятно, на территории АЭС.

Издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, снята работа российских реактивных систем залпового огня с территории Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, недалеко от станции. "Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это означает, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", - подчеркнули в CIT.

Смотрите: ВСУ снова нанесли точный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. ВИДЕО

Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Украину 31 августа, чтобы отправиться на оккупированную с 4 марта Запорожскую АЭС. Визит связан с потенциальными радиационными угрозами из-за обстрелов территории станции.

В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся РФ, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к российской энергосети велись оккупантами с самого начала. Сейчас, несмотря на постоянные издевательства и пытки, на станции продолжают работать украинские специалисты.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Даже в день прибытия миссии МАГАТЭ россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

Смотрите: Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+22
Агов, Ґемнесті!!!! Це вже є наражанням на небезпеку цивільних, чи ще нє!??
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04.09.2022 14:17
+19
А шо показують спутникови знимки ? Спутник Притули ? Чі американськи ?
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04.09.2022 14:15
+10
якщо впіймати "яйця Патрушева" і защемити їх дверима із запитанням що Ти робив в Омані ,то велика вірогідність того , що він скаже "Привіз "зеєрмозрадникам" ,котрих ми поставили при владі в Україні домовлену цифру грошей, за розмінування Чонгару,майбутню здачу ПівдняУкраїни, та Києва ,Запоріжської АЕС,захисників "азова"
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04.09.2022 14:49
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А шо показують спутникови знимки ? Спутник Притули ? Чі американськи ?
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04.09.2022 14:15 Ответить
Агов, Ґемнесті!!!! Це вже є наражанням на небезпеку цивільних, чи ще нє!??
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04.09.2022 14:17 Ответить
Щось ту амнезійську канторку не чути давно,обідились навєрно.
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04.09.2022 15:00 Ответить
..а с чего бы это РоZZийской Федерастии орков-людоедов менять свой подход к войне с Украиной и с Цивилизацией в целом?
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04.09.2022 14:19 Ответить
suki...vdaritj bi im v otvet paru raz....
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04.09.2022 14:20 Ответить
Можно

Реакторам ничего не будет там 2 метра бетона и стали

Только вони и озабоченности будет море
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04.09.2022 14:26 Ответить
Да подтереться той озабоченностью 😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2022 15:02 Ответить
І що скажуть наші геніальні полководці з гегштабу за черговий проYOбаний стратегічний об'єкт країни?
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04.09.2022 14:24 Ответить
що-що, так і скажуть "прої.......ли"
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04.09.2022 14:36 Ответить
якщо впіймати "яйця Патрушева" і защемити їх дверима із запитанням що Ти робив в Омані ,то велика вірогідність того , що він скаже "Привіз "зеєрмозрадникам" ,котрих ми поставили при владі в Україні домовлену цифру грошей, за розмінування Чонгару,майбутню здачу ПівдняУкраїни, та Києва ,Запоріжської АЕС,захисників "азова"
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04.09.2022 14:49 Ответить
Яйця Боневтіка ближче!
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04.09.2022 14:55 Ответить
можна і "шефаопи "
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04.09.2022 15:00 Ответить
... та ще дистанційну повну руйнацію Харкова, якщо українці завадять захопити його по землі
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04.09.2022 15:19 Ответить
те,про що Ти думає, може дистанційно знищити і прикордонні райони ********* на сотні км.
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04.09.2022 15:40 Ответить
досить терпіти бийте по території ворога на скільки дозволяє зброя.
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04.09.2022 14:28 Ответить
Ніззя, а то Бідон Himars більше не дасть.
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04.09.2022 14:35 Ответить
davai kacap - za korabeljom
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04.09.2022 14:46 Ответить
Рота закрий, опудало
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04.09.2022 15:11 Ответить
а что там запорожские казаки не против обстрелов, не митингуют?
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04.09.2022 14:30 Ответить
Запорізькі козаки лишилися там, де й ті французи, які колись брали Бастилію.
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04.09.2022 14:40 Ответить
кАзаки на Кубани
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04.09.2022 14:57 Ответить
У нас вже достатньо високоточної зброї ,щоби дістати цих уйобків. Чому це не робиться?
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04.09.2022 14:33 Ответить
Покажіть це відео мудакам з МАГАТЕ.
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04.09.2022 14:35 Ответить
В МАГАТЕ что то скажут про *обе стороны*, а орки расскажут что ВСУ не только умеет стрелять ракетами которые разворачиваются на 180 градусов а еще и видео крутят задом наперед. И то все не выстрелы а прилеты.
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04.09.2022 14:45 Ответить
візит комісії МАГАТЕ на Запоріжську АЕС мав на меті узгодження з окупантом тих місць біля АЕС, з котрих з котрих вони можуть обстрілювати українську територію, без яких будь звинувачень з боку МАГАТЕ .але у випадку відповід українськими ЗС ,по тих же місцях, звідки рашисти обстрілюють українську територію і вбивають українців,їх буде звинувачено у загрозі ядерного колапсу-катастрофи в Євроопі
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04.09.2022 14:58 Ответить
Меня добивает то что в 90-х Европа и США посчитали что нужно разоружить Украину отобрав у нас ЯО, и передать его на Рашку как более адекватному руководству. А так же до сих пор и ЕС и США боятся полного поражения и развала Рашки так как вместо одной империи появится десяток маленьких отдельных государств. Тоесть вы идиоты до сих пор считаете что в етом мире может быть еще больший неадекват чем ***** со своей армией орков убивающих все живое?
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04.09.2022 14:42 Ответить
А шо на це скаже грося? Він це бачив, чи це йому не цікаво. Хочааа.... Він же сказав, шо побачив се шо хтів побачити, а це він не хтів
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04.09.2022 14:45 Ответить
А что там двое несчастных которых МАГАТЕ оставило наблюдать? Не наблюдают они как орки используют АЕС для обстрела Украины?
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04.09.2022 14:48 Ответить
Я думаю этих двоих по команде рашистов принудительно помещают в бомбоубежище ( под предлогом их безопасности) всякий раз , когда это нужно свинособакам. Тем более нет информации кого именно оставили на ЗАЭС ? Если серба с китайцем , то можно заранее сказать какой отчет они напишут.
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04.09.2022 14:57 Ответить
Ну и какой результат вы в очередной 100500 раз увидели от переговоров с рашистами и от МАГАТЕ?
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04.09.2022 14:51 Ответить
Рецепт решения проблемы один - батарейный залп калибра от 152 мм. и выше, желательно выше, но можна и 122 мм.
Кстати, с учётом всех баллистических поправок при стрельбе, как то: учёт метеообстановки, выверки прицельных приспособлений на каждую отдельную артсистему, привлекаемую для подавления даной цели и т.п., можна и на советских орудиях типа Д-30, Д-20 ложить снаряды с точностью до +/- 5 метров, при этом радиус поражения осколков (убойная сила) от разлета при взрыве снаряда составляет 200м. 🤗 Так, что живую силу уничтожит конкретно, как и технику посечет не хуже, а вот реактору ровным счётом ничего не будет, разве что дерьмом забрызгает обосравшаяся от страха комиссия МЫГЫТЫ😁 Гыгыгыгы 😝 Ржунимагу 😝😝😝😝😝😜🤪Вот так, по нашему, по-бразильски, решается этот вопрос. Цена вопроса от 6 до 18 снарядов калибра 122 -152 мм. , но сначала пару выстрелов агитационными снарядами с листовками ( как же без этого), в которых на доступном кацапам диалекте украинского языка будет изложено, что с ними будет, если не унесут вовремя свои резиновые попы с территории ЗАЭС.
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04.09.2022 15:27 Ответить
Не ложить, а класть
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04.09.2022 15:39 Ответить
Поймали рашистов наконец то. Это видео станет доказательством их лжи и вины!
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04.09.2022 17:45 Ответить
Чергова касапська побрехенька, подає ВВС в стрічці подій в 18:42: "рф по просьбе МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 иностранных журналистов на Запорожскую АЭС, сообщило российское минагрессии. По данным ведомства, для освещения работы миссии МАГАТЭ на станции в Энергодар прибыли журналисты из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.
это сообщение - ответ на обвинения украинской стороны, в том числе президента Зеленского, в том, что россияне не пустили на станцию ехавших вместе с миссией МАГАТЭ журналистов.
Минокупации рф утверждает, что с украинской стороны с экспертами МАГАТЭ ехали некие "специально подготовленные украинские и западные журналисты", которые будто бы собирались объявить о возвращении АЭС под контроль Украины".

Просто цікаво, як відреагує на це МАГАТЕ і Гроссі.
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04.09.2022 19:27 Ответить
А може ракети розвернуться на 180?
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04.09.2022 19:28 Ответить
 
 