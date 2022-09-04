Санкции, в частности визовые ограничения, должны мешать Путину, привлекать к ответственности всех россиян непродуктивно, - Кирби. ВИДЕО

За войну против Украины нельзя наказывать всех россиян.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

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"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивное мероприятие". Мы считаем, что этот (визовый вопрос. - Ред.) не следует превращать в войну со всем русским народом", - сказал Кирби.

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По словам представителя Пентагона, "беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны вследствие этого страдать".