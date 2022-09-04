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Санкции, в частности визовые ограничения, должны мешать Путину, привлекать к ответственности всех россиян непродуктивно, - Кирби. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За войну против Украины нельзя наказывать всех россиян.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивное мероприятие". Мы считаем, что этот (визовый вопрос. - Ред.) не следует превращать в войну со всем русским народом", - сказал Кирби.

Также смотрите: Российские РСЗО стреляют с территории оккупированной Запорожской АЭС. ВИДЕО

По словам представителя Пентагона, "беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны вследствие этого страдать".
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Топ комментарии
+29
маячня якась, треба карати всю країну, винні усі, що така потвора ними керує
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04.09.2022 15:03
+26
Знову пісня про "харошіх руськіх"?
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04.09.2022 15:03
+25
da jo🤬 tvaju matj ....nu skolko mozhno nytj pra nevinovaty narod parashi🤬
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04.09.2022 15:02
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da jo🤬 tvaju matj ....nu skolko mozhno nytj pra nevinovaty narod parashi🤬
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04.09.2022 15:02 Ответить
сцять шо уламки підораши розтягнуть ядерну зброю по зулусам)
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04.09.2022 15:02 Ответить
До початку розпаду раші ще дуже далеко... Не один президент Яв США ще зміниться... Кацапи продовжують вірити в царя-ху#ла
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04.09.2022 15:05 Ответить
найтехнологічніші анклави татарстан, башкорторстан - славянскій мір?
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04.09.2022 15:28 Ответить
Да. Это самые самые настоящие славяне.
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04.09.2022 15:58 Ответить
маячня якась, треба карати всю країну, винні усі, що така потвора ними керує
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04.09.2022 15:03 Ответить
Правильно ! Але не потвора , а потвори , і вже багато віків . Правильно буде : потвора керує потворами .
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04.09.2022 16:35 Ответить
Знову пісня про "харошіх руськіх"?
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04.09.2022 15:03 Ответить
Е-е-е ні, х#йло х#йлом, але страждати повинні саме росіяни.
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04.09.2022 15:03 Ответить
Маячня якась -- а хто ж тут бігає з калашами -- друга армія Всесвіту.
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04.09.2022 15:08 Ответить
То що - таки неправільно американці зробили, коли денаціфікували ВСІХ німців?

І що репарації і контрибуції виплачували ВСІ німці?

Що - таки найближче оточення Гітлера повинно було це робити?

Божечки - яке ж воно дурне!
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04.09.2022 15:08 Ответить
Просто він офіційний опрос не бачив,якщо є в когось можливість з депутатів скиньте йому, де 75% а ця цифра ще і занижена підтримує війну,саме 75% звичайних росіян,не ***** особисто а бідні росіяни так хочуть мира і не протистують бо там дикиататура це не пр нинішню росію, а навпаки насолоджуются як нас вбивають і підтримують війну
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04.09.2022 15:09 Ответить
Дядю, ти дурак? В паРаші - коллективне *****, мільони фашистких потвор, які бажають знищення України і підтримують війну. Мінімум 80%. І вишукувати в цьому басейні лайна краплини меду - безумство і дурість.
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04.09.2022 15:10 Ответить
Візові обмеження в США продовжують вживати для українців з 90-х, так що цей півень брехун і маніпулятор.
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04.09.2022 15:12 Ответить
А що там про "колективну відповідальність"? Нє, забули? А в 1945-му змушували простих німців (які, за теперешніми заявами) ні в чому не були винні, збирати, транспортувати та хоронити жертв концтаборів та просто вбитих? Шо ся трапило? Подвійні стандарти, бо "It's just a business"?

Ну, так... Вмирають же українці, а не "антипутінська коаліція" - чого кіпеш підіймати!
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04.09.2022 15:14 Ответить
Чомуж тоді під час Другої світової вбивали мирних жителів Німеччини? А тут лише візові обмеження. Завдяки таким як Кірбі путін і його банда зрозуміли, що можна розпочати війну. Американці хочуть, щоб росіяни і надалі їздили у США тратили у них свої гроші
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04.09.2022 15:15 Ответить
покажіть цьому Хєрбі останні опитування орків
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04.09.2022 15:19 Ответить
Ще не зрозуміли,їм вигідна ця війна,усім крім українців,от і все
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04.09.2022 15:19 Ответить
Мудило яке на пару з салліваном блокує нормальні поставки зброї в Україну.
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04.09.2022 15:20 Ответить
По данным опроса на рабZee поддерживаете ли войну против Украины...83% рюZZkих Шариковых ответили.Да..
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04.09.2022 15:23 Ответить
США боятся ,что Украина победит в войне...
Но это мое личное мнение
..
Самое интересное что Британия не боится...
Парадоксы демократии...
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04.09.2022 15:27 Ответить
Британці просили скинути пару ядерних бомб на кремль,після 2 гої світової,але ті засцяли.
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04.09.2022 15:30 Ответить
Загадкова руzька душа.
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04.09.2022 15:30 Ответить
Кірбі по ходу теж отримав від куйла на "дрінка"? Якщо 80% громадян *********,підтримують війну в Україні і дії рашистського кровопивці.то очевидно КІРБА АМЕРИКАНСЬКА ,має на увазі надавати візи і в ЄС І В США 80% громадян *********,котрі підтримують вбивцю-куйла .
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04.09.2022 15:31 Ответить
Нема слів.
Тітка з рашки в коментарі на youtube з цим інтерв'ю:
"... активные боевые действия в первую очередь ведёт Украина, наши дипломаты неоднократно призывали украинскую сторону к сложению оружия"
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04.09.2022 15:32 Ответить
оказывается, в США придурков тоже хватает....
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04.09.2022 15:32 Ответить
Ну уже тепліше -- а хто ж Трампа вибирав
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04.09.2022 16:01 Ответить
Нельзя, но нужно. Значит - необходимо
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04.09.2022 15:34 Ответить
друзів України більше але друзі путіна сильніші та впливовіші.
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04.09.2022 15:35 Ответить
Так зніміть санкції з КНДР, Ірану, та Венесуели, лицеміри прокляті!
Точно за вашою концепцією: неможна притягувати до відповідальності всіх корейців, іранців, та венесуельців!
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04.09.2022 15:41 Ответить
этадругое
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04.09.2022 17:27 Ответить
То есть немцы в своей массе не виновны в фашизме. Но так в 1945 году весь мир не думал. гобленам и оркам до лампочки кто ими управляет, царь, ленин, сталин или путин. Главное, чтобы сек нещадно и отправлял на войны.
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04.09.2022 15:44 Ответить
чувак не в темі
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04.09.2022 15:44 Ответить
Джони не догоняет того, что с сей поры визы будут получать только "солберецкие шпили".
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04.09.2022 15:45 Ответить
Украинцы страдают все, отдают свои жизни, а почему россияне за свое безволье не должны страдать? Виз бедняжек лишают, какой ужас. Тут недавно ещё Федор Крашенинников разразился, мол, Европа и США виноваты в том, что происходит сейчас в России. Все вокруг виноваты, но только не сами россияне.
Что толку от этих бесчисленных российских "оппозиционеров-экспертов-аналитиков", которые, сидя в Европе, США, попивая кофеек, сражаются, "в поте лица", с путинским режимом? Какие конкретные действия были предприняты за последние 20 лет, чтобы навести порядок в любимой ими Рассеюшке?.. Болотная революция...Ага... Оппозиция в России загнана под стол. Кто в этом виноват? Как же так получилось, что высоколобые умники-интеллигенты позволили гопнику себя обыграть? Вопросы риторические.
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04.09.2022 15:45 Ответить
В команде Байдена не только этот чувак..есть ещё Салливан .. хитрый и коварный Штирлиц путлера и ещё десяток подобных сенаторов в Конгрессе...
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04.09.2022 15:51 Ответить
Та цього ж путю вибрав цей же народ..і він також у ""справі "", так що Кірбі, там всі з одного лайна. Ізоляція!!!!
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04.09.2022 15:53 Ответить
А кто убивает в Украине? Путин или орда руснявая? Бред какой-то!!
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04.09.2022 16:02 Ответить
Тільки вчора дивились декілька мерзенних відео про "хароших руськіх".
В Домінікані жирна кацапська потвора в куцому балахоні ображала останніми словами нашу дівчину. Сан-Себастьян руській з помийником і вузькім оком ображав наше подружжя у магазині "хохлопітеками"тощо.
Може вже досить гешефтів з харошимі руськіми?
Бо вже набридли ці шпарини, наприклад, від "чудової" поштової служби мародерів СДЕК, щоб русня могла заробляти на ненависних "пендосах".
Залізна завіса і все.
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04.09.2022 16:24 Ответить
Не дай бог, не надо превращать в войну с русским народом. На фронте ведь только президент и его приближенные. А то как пойдет русский народ воевать...
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04.09.2022 16:29 Ответить
Во дурак...50тыс погибших Ванек,тыс.100-безруких-безногих-безрогих....А наказывать их низзя..У нас пол-страны беженцев,а эти суки по всему миру ездят,жопы в морях греют,как ничего не произошло.Так у них и не происходит,все где то там,далеко.Да их на кол нужно всех нанизывать при выезде на кордон "загнивающего Запада",а не виз лишать
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04.09.2022 16:40 Ответить
Авжеж. Це ж пуйло самотужки і по усьому фронту піхотою бігає, і літаками літає, і мародерить, і гвалтує, і ракетами з кацапської території пуляє. Усе сам. А прості расєянчєгі ні до чого, бідненькі, тіки українців знищити хочуть, але хіба ж вони у тому винні, так Кірбі?
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04.09.2022 16:44 Ответить
Х@йло лично санкции не задевают

А вот через "народ" можно было получить эффект
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04.09.2022 16:46 Ответить
Якби цей кірбі сказав цю маячню до 2014 року , він був би просто придурок . А зараз - або провокатор , або ідіот . Коли Українців катували в ізоляціях , в параші в 2018 році проводили чс по футболу . Коли Українці , майже всі , в кого є мізки , тікали з Донбасу , свинособаки п"яні і обригані , гріли сраки на курортах Європи і Америки . А як же зараз таке молоти ?!!! Це кірбі не бажає приїхати подивитися у вічі родичам тих , хто загинув сьогодні від кацапських ракет ?
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04.09.2022 16:47 Ответить
Кирби просто наивный идиот.
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04.09.2022 16:52 Ответить
Ще раз УВАЖНО ПО ЛІТЕРАХ ПЕРЕЧИТАЙТЕ СВІЙ ПОСТ
винищувати немовлят
чим ми будемо кращі аніж вони?
БІЛЬШЕ ТОГО, ЗАРАЗ НАМ ЗБРОЮ ДАЮТЬ НА ЗАХИСТ СЕБЕ

ООН ТА НАТО ПЕРЕЧИТАЛО ВАШ ПОСТ
ЗБРОЮ НА ЗНИЩЕННЯ МОСКАЛЬСЬКІХ НЕМОВЛЯТ ДАДУТЬ?

МОЗОК ЗАДІЮВАТИ ТРА, КОЛИ ТАКЕ ПИШЕШ

ЯКБИ МИ МОГЛИ ЗНИЩИТИ ЦЮ НАВОЛОЧ БЕЗ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЗБРОЇ - БЕЗ ПРОБЛЕМ

А КОЛИ МИ ЗАЛЕЖНІ ВІД ПОСТАЧАННЯ - НАХІБА СПРИЯТИ РУСОНЕНАВИСНИЦЬКИМИ ПОСТАМИ САМІЙ РУСНІ?

те, що відбувається на фронті - одне.

а писати "ми будемо знищувати кацапських немовлят..."
НАХІБА?
ТРИМАЙ ГОЛОВУ В ХОЛОДІ, НОГИ В ТЕПЛІ!
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04.09.2022 17:04 Ответить
Коли через десять років кацапський виплядок, якому зараз 8 років ,прийде катувати ,гвалтувати і вбивати тебе і твоїх дітей - ти головне встигни написати подібний пост ,ну щоб руцкіх не дуже звинувачували.
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04.09.2022 17:12 Ответить
Тссс... спокійно теж подумав про те саме, тому вирішив видалити занадто емоційний екстремістський комент (чисто щоб не давати кацапопропаганді потрібних для них матеріалів).
Але так, ніхто не каже про "не робити", хе-хе-хе
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05.09.2022 04:51 Ответить
перекладаю для тих, хто неуважно прочитав
ми не маємо права втрачати зброю через кацапоненависницькі пости
нам болить
постачальникам зброї з Європи та Штатів - не дуже
аби не сказати, що для них наші життя є бізнес або піар
ми не маємо права давати можливість ставити знак "дорівнює" між кацапами і нами
так - зрозуміло?
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04.09.2022 17:31 Ответить
так и есть. Посмотрите кто сейчас с крыма воюет. 20 летние пацаны, которым было 12 лет, когда кацапы оккупировали крым. А теперь они режут головы хохлам и очень рады. А всеь мир побивается за бедных русских деток, что не поедут они на лазурный берег резиновую попу погреть из-за бандер. Экая несправедливость!
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04.09.2022 17:32 Ответить
Естественно , это ж не американцев убивают. Украинцев не жалко. Че ж вы пиндосы в сороковых всех японцев в фильтрационные лагеря ссылали. Даже граждан сша которые уже во втором поколении штатах жили. Дерьмо эти ваши западные ценности. Одно лицемерие)
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04.09.2022 17:42 Ответить
не санкції повинні заважати путіну, а якраз громадяни рашки. І єдиний спосіб сподвигнути їх до їхнього громадянського обов'язку - ввести санкції проти всіх расіян
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04.09.2022 18:35 Ответить
За війну в Украіні , відповідальні всі росіяни , бо вони іі підтримують і відправляють своіх виродків на нашу землю нас вбивати !

Не ху@ло вбиває нас фізично , а вбивають мешканці росії , тому це
Відповідальність кацапів - КОЛЕКТИВНА ‼️
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04.09.2022 20:16 Ответить
Все ясно, так і запишем - кірбі на пейролі у *****. І не соромно, а? Громадянини Америки ****...
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04.09.2022 20:53 Ответить
Кирби ты за кого? Не надо на себя взваливать всякую чушь дебилов. Ты же вроде здоровый человек. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.09.2022 21:10 Ответить
 
 