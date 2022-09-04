Санкции, в частности визовые ограничения, должны мешать Путину, привлекать к ответственности всех россиян непродуктивно, - Кирби. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
За войну против Украины нельзя наказывать всех россиян.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивное мероприятие". Мы считаем, что этот (визовый вопрос. - Ред.) не следует превращать в войну со всем русским народом", - сказал Кирби.
По словам представителя Пентагона, "беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны вследствие этого страдать".
Пожалуйста, подождите...
І що репарації і контрибуції виплачували ВСІ німці?
Що - таки найближче оточення Гітлера повинно було це робити?
Божечки - яке ж воно дурне!
Ну, так... Вмирають же українці, а не "антипутінська коаліція" - чого кіпеш підіймати!
Но это мое личное мнение
..
Самое интересное что Британия не боится...
Парадоксы демократии...
Тітка з рашки в коментарі на youtube з цим інтерв'ю:
"... активные боевые действия в первую очередь ведёт Украина, наши дипломаты неоднократно призывали украинскую сторону к сложению оружия"
Точно за вашою концепцією: неможна притягувати до відповідальності всіх корейців, іранців, та венесуельців!
Что толку от этих бесчисленных российских "оппозиционеров-экспертов-аналитиков", которые, сидя в Европе, США, попивая кофеек, сражаются, "в поте лица", с путинским режимом? Какие конкретные действия были предприняты за последние 20 лет, чтобы навести порядок в любимой ими Рассеюшке?.. Болотная революция...Ага... Оппозиция в России загнана под стол. Кто в этом виноват? Как же так получилось, что высоколобые умники-интеллигенты позволили гопнику себя обыграть? Вопросы риторические.
В Домінікані жирна кацапська потвора в куцому балахоні ображала останніми словами нашу дівчину. Сан-Себастьян руській з помийником і вузькім оком ображав наше подружжя у магазині "хохлопітеками"тощо.
Може вже досить гешефтів з харошимі руськіми?
Бо вже набридли ці шпарини, наприклад, від "чудової" поштової служби мародерів СДЕК, щоб русня могла заробляти на ненависних "пендосах".
Залізна завіса і все.
А вот через "народ" можно было получить эффект
винищувати немовлят
чим ми будемо кращі аніж вони?
БІЛЬШЕ ТОГО, ЗАРАЗ НАМ ЗБРОЮ ДАЮТЬ НА ЗАХИСТ СЕБЕ
ООН ТА НАТО ПЕРЕЧИТАЛО ВАШ ПОСТ
ЗБРОЮ НА ЗНИЩЕННЯ МОСКАЛЬСЬКІХ НЕМОВЛЯТ ДАДУТЬ?
МОЗОК ЗАДІЮВАТИ ТРА, КОЛИ ТАКЕ ПИШЕШ
ЯКБИ МИ МОГЛИ ЗНИЩИТИ ЦЮ НАВОЛОЧ БЕЗ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЗБРОЇ - БЕЗ ПРОБЛЕМ
А КОЛИ МИ ЗАЛЕЖНІ ВІД ПОСТАЧАННЯ - НАХІБА СПРИЯТИ РУСОНЕНАВИСНИЦЬКИМИ ПОСТАМИ САМІЙ РУСНІ?
те, що відбувається на фронті - одне.
а писати "ми будемо знищувати кацапських немовлят..."
НАХІБА?
ТРИМАЙ ГОЛОВУ В ХОЛОДІ, НОГИ В ТЕПЛІ!
Але так, ніхто не каже про "не робити", хе-хе-хе
ми не маємо права втрачати зброю через кацапоненависницькі пости
нам болить
постачальникам зброї з Європи та Штатів - не дуже
аби не сказати, що для них наші життя є бізнес або піар
ми не маємо права давати можливість ставити знак "дорівнює" між кацапами і нами
так - зрозуміло?
Не ху@ло вбиває нас фізично , а вбивають мешканці росії , тому це
Відповідальність кацапів - КОЛЕКТИВНА ‼️