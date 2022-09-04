"Прорыв" Лукашенко, Путин и попа, орденоносцы Кошевой и Пикалов | Підсвинки тижня. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об орденоносцах Кошевом и Пикалове, белорусском прорыве Лукашенко и только не падайте о Путине и резиновой попе. И мы здесь ни при чем он сам так сказал!

Сегодня воскресенье, а это значит, что "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ летят к вам, чтобы нещадно шутить. Так что желаем вам приятного просмотра и хорошего воскресного вечера.

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