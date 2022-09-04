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"Прорыв" Лукашенко, Путин и попа, орденоносцы Кошевой и Пикалов | Підсвинки тижня. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Об орденоносцах Кошевом и Пикалове, белорусском прорыве Лукашенко и только не падайте о Путине и резиновой попе. И мы здесь ни при чем он сам так сказал!

Сегодня воскресенье, а это значит, что "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ летят к вам, чтобы нещадно шутить. Так что желаем вам приятного просмотра и хорошего воскресного вечера.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь.

Смотрите также: Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Также на ютубе Цензор.НЕТ ежедневно - антипанический и духоподъемный стрим с новостями о том, как Вооруженные силы Украины уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".
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на нижнем балконе висят черепа верхних соседей ))))

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04.09.2022 19:13 Ответить
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04.09.2022 19:30 Ответить
орденоносцы в эмиграции нарисовались
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04.09.2022 19:36 Ответить
ГАНЬБА ЗЕЛЕНСЬКОМУ!!! Це ж треба такий сором під час війни давати нагороди різним типам Кошовому і Пікалову, ситі та довольні писки яких і екран не влазять та цій козі- Мосійчук, в той час коли наших героїв Азовців катують у ворожому полоні. А спражним героям та захисникам країни- справи у ДБР.
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04.09.2022 23:03 Ответить
Спробував подивитися до кінця - не зміг
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05.09.2022 06:01 Ответить
 
 