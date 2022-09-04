НКРЭКУ требует от "Укрэнерго" и "ГарПока" как можно быстрее выплатить долги "зеленым" инвесторам. ВИДЕО
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Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) требует от НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" как можно быстрее решить недостатки финансовых документов для того, чтобы были выплачены долги предприятиям возобновляемой энергетики за произведенную в 2021 и 2022 году "зеленую" электроэнергию.
Об этом в ходе заседания комиссии 2 сентября заявил председатель НКРЭКУ Костянтин Ущаповский, комментируя результаты внеплановых проверок "Укрэнерго" и "ГарПока", которые в течение 9 месяцев не могли подписать акты приема-передачи услуги по увеличению доли ВИЭ, что является простой процедурой, передает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, что после принятия соответствующих решений лицензиаты безусловно на 100% выполнят решение регулятора... чтобы в минимальный срок реализовать решение комиссии", - сказал Ущаповский
По его словам, НКРЭКУ ожидает на следующей неделе получить для утверждения подписанные акты, чтобы деньги, которые накопились на счетах "Укрэнерго" от продажи пересечения для экспорта электроэнергии в ЕС, шли на погашение задолженности перед предприятиями ВИЭ за 2021 и 2022 годы.
В свою очередь заместитель директора по экономике ГП "Гарантированный покупатель" Станислав Сова сообщил, что госпредприятие уже устранило недостатки в актах и готово передать их на подпись в "Укрэнерго", чтобы начать выплаты старых долгов "зеленым" электростанциям.
"Акты у нас уже готовы. Мы по вашему решению понесем их вовремя и предоставим "Укрэнерго". Также надеемся, что "Укрэнерго" отреагирует и подпишет своевременно акты. Надеемся, что это повлияет на расчеты по ВИЭ за электрическую энергию", - заявил Сова.
Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. По его словам, у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.
Вместе с тем задолженность "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства зеленой электроэнергии в Украине составляет 14,5 млрд грн. При этом уровень недоплат за производимую зеленую электроэнергию в Украине в 2021 году составляет 10%, а за 8 месяцев 2022 года более 50%.
Пожалуйста, подождите...
Панели и ветреки это благо в трудно доступных местах - где нельзя физически проложить линию електопередачи, сделать, этим поцам тех условия и поключения к сети. это альтернатива, а не панацея и шара где бабла можна паиметь. Вот и и паимели
Бідні за межами 5ступені піраміди Маслоу - покірні ЗМІ.
Так побудовані люди: чим більше думок про їжу, добробут - тим скромніші прагнення. А отже ніякого спротиву олігархічній окупації.
То знайте - це лише "місцеві бандити рівня х 1млн", та сама "організація" що вводила Голодомор 100 років по тому, влада у нас державною НІКОЛИ не ставала.
Навіть Ю(найкраща по ВВП) і та скоріше за все працює на окупаційні сили які "за" геноцид не тільки нас, слов'янства, а за всю Землю...
Жодна наці не має зараз керівництва без преклонених колін перед злими силами Геноциду Землі....
Саме тому РФ - "Озеро" що взяло владу в "попередників" сталінів ленінів і тд, ті які тільки за Смерть.
А нація у них така ж як у тих кому наш "суд" списує борги в розмірі 10 млрд уе/рік, Саакашвілі говорив що найменше нас обкрадають на 80 млрд уе / рік...
Тому думайте своєю головою що все що відбувається - тільки з вини їхньої, та опосередковано найгірших із нас які служать Злу..
Як олігархи повернуть все вкрадене державі майно,
виконають обіцянку-цяцянку не красти
та не купляти депутатів,
перестануть лізти в Конституцію.
Перестануть користуватися корисними копалинами.
Тоді с таким типом я ти людей я можливо і буду конструктивно говорити. Але "це не на часі" тому що Україна не буде Угандой.
Точно таким чином знищили руками українців, наприклад, два заводи, які випускали власні автобуси - ЛАЗ і "Богдан" і що? А купують в основному російські ПАЗи і ГАЗЕЛі. Російчький прапор вам в руки, руйнуйте цю галузь, в той час коли всі країни розвивають і будьте залежні від московії.