Украина и Австрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, среди прочего предусмотрено создание реабилитационного центра во Львове, - Свириденко. ВИДЕО

Украинское и австрийское правительства подписали Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве в развитии проектов, в частности в сфере здравоохранения, которое предусматривает строительство и оснащение ряда медицинских учреждений.

Об этом сообщила в фейсбуке первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"4 сентября правительствами Украины и Австрии было подписано Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве в развитии проектов. Мы благодарны нашим австрийским партнерам за готовность активно участвовать в восстановлении Украины, инвестировать в ее развитие. Подписанный документ - это еще один важный шаг для углубления партнерства и сотрудничества между нашими странами", - отметила она.

Министр уточнила, что документ предусматривает реализацию ряда совместных проектов, в частности в сфере здравоохранения. Среди первоочередных – строительство и оснащение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", современной университетской клиники в Киеве, а также создание Национального реабилитационного центра во Львове.

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"Хочу выразить благодарность австрийским партнерам и лично Мартину Кохеру, министру труда и экономики Австрии. За финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также инициативу взять шефство над Запорожской областью, нуждающейся в разминировании и восстановлении", - добавила Свириденко.

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