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Украина и Австрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, среди прочего предусмотрено создание реабилитационного центра во Львове, - Свириденко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинское и австрийское правительства подписали Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве в развитии проектов, в частности в сфере здравоохранения, которое предусматривает строительство и оснащение ряда медицинских учреждений.

Об этом сообщила в фейсбуке первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"4 сентября правительствами Украины и Австрии было подписано Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве в развитии проектов. Мы благодарны нашим австрийским партнерам за готовность активно участвовать в восстановлении Украины, инвестировать в ее развитие. Подписанный документ - это еще один важный шаг для углубления партнерства и сотрудничества между нашими странами", - отметила она.

Министр уточнила, что документ предусматривает реализацию ряда совместных проектов, в частности в сфере здравоохранения. Среди первоочередных – строительство и оснащение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", современной университетской клиники в Киеве, а также создание Национального реабилитационного центра во Львове.

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"Хочу выразить благодарность австрийским партнерам и лично Мартину Кохеру, министру труда и экономики Австрии. За финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также инициативу взять шефство над Запорожской областью, нуждающейся в разминировании и восстановлении", - добавила Свириденко.

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Свидеренко это чито за сосна? побирака от слуги урота? ну тогда понятно. будете вы, чмони, реабилитироваться у себя на районе
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04.09.2022 18:14 Ответить
хотя, если еще без елдака то завидная подруга, скажу я вам!!!
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04.09.2022 18:15 Ответить
Австрияки делают и молчат. Я бы сказал больше - не пи"здят без темы. Норвеги не вытуливают свою харизму, финны, про близких молчу.
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04.09.2022 18:19 Ответить
Факт - варті ті що фактично роблять ...
А не ті що голосно тілько пі*з*дять
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04.09.2022 18:46 Ответить
поки що , це зовсім не "Австрияки делают и молчат".а всього навсього ("4 вересня Урядами України та Австрії була підписана Рамкова угода про економічну співпрацю у розвитку проєктів. ))) іншими слова "рамкова 3,14стеж по темі"
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04.09.2022 18:54 Ответить
Ну мне хочется видеть это так.
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04.09.2022 18:56 Ответить
Ваш погляд має місце
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04.09.2022 18:59 Ответить
Дякую
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04.09.2022 19:04 Ответить
як завжди - конгеніально! СПОЧАТКУ ТРЕБА БУЛО ЗНИЩИТИ НИЗКУ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ певними "реформами" щоб тепер з австрійцями пнроект робити "зокрема у сфері охорони здоров'я, яка передбачає будівництво та оснащення низки медичних закладв". ото нове джерело для дерибана!!!
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04.09.2022 19:04 Ответить
 
 