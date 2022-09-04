Российская пропаганда использует видео, на котором воины 40-й ОАБр уничтожают вражеский танк, как "доказательство" своей победы, - блогер. ВИДЕО

Военный блогер Necro Mancer обнародовал информацию о том, что российские пропагандисты используют кадры уничтожения их танка как уничтожение танка ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "А-ха-хах, марочки украли видео 40-й ОАБр ВСУ с разъ#бом российского танка в н.п. Ивановка Харьковской области и выдают его за свою работу в Соледаре. Совсем с победами херово стало, походу".

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