РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7654 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 515 8
пропаганда (3469) танк (1912) блогер (204) 40 артиллерийская бригада (25)

Российская пропаганда использует видео, на котором воины 40-й ОАБр уничтожают вражеский танк, как "доказательство" своей победы, - блогер. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный блогер Necro Mancer обнародовал информацию о том, что российские пропагандисты используют кадры уничтожения их танка как уничтожение танка ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "А-ха-хах, марочки украли видео 40-й ОАБр ВСУ с разъ#бом российского танка в н.п. Ивановка Харьковской области и выдают его за свою работу в Соледаре. Совсем с победами херово стало, походу".

Читайте также: В одной из школ Москвы на 1 сентября ученикам рассказали, как якобы "украинские националисты" убили четырехлетнего ребенка
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щоб потім сказати на чиєму боці вони були
показать весь комментарий
04.09.2022 20:55 Ответить
А наша пропаганда в пісочниці пасочки ліпить? Ібашим тим же і по тій же сраці.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:59 Ответить
Що таке "наша пропаганда"?
показать весь комментарий
11.02.2023 02:14 Ответить
мені взагалі не цікаво про що торочить кацапська пропаганда у будь яких мережах..
показать весь комментарий
04.09.2022 21:10 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 21:44 Ответить
Рот оказался своим же!
показать весь комментарий
05.09.2022 13:02 Ответить
російські новини мають бути лише такі https://www.youtube.com/watch?v=ZKoN641gLAQ
показать весь комментарий
04.09.2022 22:03 Ответить
********* уже три раза кончила на то видео с танчиком. А тут такой облом...
показать весь комментарий
05.09.2022 10:12 Ответить
 
 