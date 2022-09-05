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ВСУ уничтожили склад оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры того, как ВСУ уничтожают склад российских оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Топ комментарии
+33
Українські хакери з'ясували місцезнаходження російської військової бази за допомогою фотографій вродливих жінок, - Financial Times.

Зокрема, хакерам Hackyourmom вдалося знайти російську військову базу неподалік окупованого Мелітополя. Вони писали російським солдатам з фейкових облікових записів привабливих жінок і виманили у них фотографії з прикріпленою геолокацією. А вчора по цій геолокації прилетіло стільки, що окупантам різко стало не до жінок. Буває...

Олег Шарп
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05.09.2022 00:49
+27
Це дуже великій склад *********** рашистів в окупованій Балаклеї на Харківщині. Був. До сьогоднішнього дня. Поки його розташування не розвідав підрозділ ОЧІ. А далі підключилась 43 артилерійська бригада. На відео - робота українських артсистем 2С7 «Піон».
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05.09.2022 00:56
+17
Ага, сначала струится, такой маленький дымок. Кацапы сидят, смалят "Беломор", травят байки, про то, как если им повезёт вернуться живыми, в каких электричках они будут за подояние демонстрировать свои культи и, как повезло в этом деле Димону, потому что он умеет играть на гармошке и даже поёт, когда бухой. Ничего не предвещало внеплановой командировки на концерт Кобздона и вдруг...
Вот он Кобздон! Вот рядом! Улыбается, такой молодой, со своими волосами! Где-то рядом бибикнул белый "Жигуль". Окочурившийся ранее батька, смотрит на авто завидными глазами, но к машине не подходит. А вот и растолстевшая жена-дурочка на пассажирском сидении. А кто же за рулём? А, так это Зураб, босс жены и "друг" семьи.
Не-е-е, здесь пакеты уже не понадобятся! Всё испарилось. Последнее, что услышал кацап, перед тем, как разверглись врата Ада и появилась чертовски знакомая рогатая морда.
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05.09.2022 01:11
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Нужно по всей стране строить памятники славным воинам Украины!
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05.09.2022 00:04 Ответить
Big Bada-Boom.
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05.09.2022 00:05 Ответить
Большой бада-бум
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05.09.2022 00:55 Ответить
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05.09.2022 08:20 Ответить
Насипайте ще!
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05.09.2022 00:09 Ответить
о це бабах у кого немає часу, починайте дивиться з 0:03
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05.09.2022 00:12 Ответить
Ожидание бум-бума - чуть ли не главная част вот этого всего. Тиха Украинская ночь....пока не вышел на охоту ночной зверек Химарс.
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05.09.2022 00:39 Ответить
Це дуже великій склад *********** рашистів в окупованій Балаклеї на Харківщині. Був. До сьогоднішнього дня. Поки його розташування не розвідав підрозділ ОЧІ. А далі підключилась 43 артилерійська бригада. На відео - робота українських артсистем 2С7 «Піон».
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05.09.2022 00:56 Ответить
ОК. Тиха Украинская ночь, пока не расцвел Украинский Пион.
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05.09.2022 00:57 Ответить
OК. Тиха украинская ночь, но Хаймерс лучше перепрятать.
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05.09.2022 01:24 Ответить
русня уже браво отрапортовала, шо изничтожила аж 44 Химарса. Правда, все они были очень аккуратно изготовлены Украинскими плотниками из дерева, с подогревом "капота" для создания IR картинки. Кстати, мои комплименты моим Украинским коллегам - и плотникам, и артиллеристам.
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05.09.2022 01:31 Ответить
Присоединяюсь! Респект!
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05.09.2022 01:39 Ответить
с нихромом проблем нет, но хозяйственные пацаны все время сожалеют о генераторах по сто баксов )))
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05.09.2022 12:40 Ответить
Ага, сначала струится, такой маленький дымок. Кацапы сидят, смалят "Беломор", травят байки, про то, как если им повезёт вернуться живыми, в каких электричках они будут за подояние демонстрировать свои культи и, как повезло в этом деле Димону, потому что он умеет играть на гармошке и даже поёт, когда бухой. Ничего не предвещало внеплановой командировки на концерт Кобздона и вдруг...
Вот он Кобздон! Вот рядом! Улыбается, такой молодой, со своими волосами! Где-то рядом бибикнул белый "Жигуль". Окочурившийся ранее батька, смотрит на авто завидными глазами, но к машине не подходит. А вот и растолстевшая жена-дурочка на пассажирском сидении. А кто же за рулём? А, так это Зураб, босс жены и "друг" семьи.
Не-е-е, здесь пакеты уже не понадобятся! Всё испарилось. Последнее, что услышал кацап, перед тем, как разверглись врата Ада и появилась чертовски знакомая рогатая морда.
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05.09.2022 01:11 Ответить
У мене єдине питання: "А НАСКІЛЬКИ "молодой Кобзон со своими волосами?" Бо у 1980-му у нього вже була лисина, як коліно - бачив власними очима!
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05.09.2022 04:40 Ответить
Не в 80-х, а ще раніше. в 70-х. Молодь, яка поставила ще тоді хрест на "совєцкой естрадє" і слухала, добуту правдою і неправдою, західну рок і поп музику, застосовувала вже тоді обзивалку - "ну ти і кабзон!".
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05.09.2022 08:04 Ответить
Я не такий старий, щоб пам"ятать Кобзона в 70-ті І який стосунок його "обзивалка" мала до стану його волосся на голові?
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05.09.2022 08:11 Ответить
Да, целых три секунды сохраните. Правда на прочтение этого комментария уйдет пять.
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05.09.2022 01:21 Ответить
чудовий феєрверк.
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05.09.2022 00:18 Ответить
"Мені нравиця як воно горить". (с)
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05.09.2022 00:34 Ответить
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05.09.2022 08:25 Ответить
Я увидел лицо бавовны! Жах!
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05.09.2022 00:43 Ответить
Are you sure that was the face, though?
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05.09.2022 00:59 Ответить
Probably not. Hard to say, man. But if you take a close look... there is something evil. Somebody was heading directly to hell and it's not pretty.
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05.09.2022 01:17 Ответить
it is beautiful , isn't it ?
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05.09.2022 08:27 Ответить
Ес, итызно!
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05.09.2022 13:29 Ответить
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05.09.2022 00:44 Ответить
Соус, плз.
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05.09.2022 01:10 Ответить
Українські хакери з'ясували місцезнаходження російської військової бази за допомогою фотографій вродливих жінок, - Financial Times.

Зокрема, хакерам Hackyourmom вдалося знайти російську військову базу неподалік окупованого Мелітополя. Вони писали російським солдатам з фейкових облікових записів привабливих жінок і виманили у них фотографії з прикріпленою геолокацією. А вчора по цій геолокації прилетіло стільки, що окупантам різко стало не до жінок. Буває...

Олег Шарп
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05.09.2022 00:49 Ответить
Не найпотужніший, але один із найкрасивіших, так
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05.09.2022 01:27 Ответить
я всегда говорил - НЕ ХЕР КУРИТЬ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ... Раздайте этим идиотам памятки ссср... пусть почитают )) может полегчает.
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05.09.2022 22:34 Ответить
 
 