ВСУ уничтожили склад оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
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В сеть попали кадры того, как ВСУ уничтожают склад российских оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.
🔥🔥🔥 Мінус склад БК рашистів. Харківський напрямок. https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/2QR21crBzv— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 4, 2022
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Вот он Кобздон! Вот рядом! Улыбается, такой молодой, со своими волосами! Где-то рядом бибикнул белый "Жигуль". Окочурившийся ранее батька, смотрит на авто завидными глазами, но к машине не подходит. А вот и растолстевшая жена-дурочка на пассажирском сидении. А кто же за рулём? А, так это Зураб, босс жены и "друг" семьи.
Не-е-е, здесь пакеты уже не понадобятся! Всё испарилось. Последнее, что услышал кацап, перед тем, как разверглись врата Ада и появилась чертовски знакомая рогатая морда.
Зокрема, хакерам Hackyourmom вдалося знайти російську військову базу неподалік окупованого Мелітополя. Вони писали російським солдатам з фейкових облікових записів привабливих жінок і виманили у них фотографії з прикріпленою геолокацією. А вчора по цій геолокації прилетіло стільки, що окупантам різко стало не до жінок. Буває...
Олег Шарп