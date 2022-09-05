ВСУ уничтожили склад оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как ВСУ уничтожают склад российских оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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