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Украинские Bayraktar TB-2 уничтожают технику оккупантов на херсонском и донецком направлениях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликованы новые видеозаписи боевой работы ударных беспилотников Bayraktar TB-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешные атаки украинских беспилотников зафиксированы на херсонском и донецком направлениях.

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Топ комментарии
+40
Байрактар Пікчерз викликає заздрість у всіх кіногігантів. Такі цікаві відео неспроможні знімати ані Дісней, ані Нетфлікс, ані Ворнер Бразерс...
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05.09.2022 09:51
+40
Хіба що Стугна Продакшн може посперечатися!
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05.09.2022 09:53
+22
Або Хаймерс пікчерс компані...
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05.09.2022 10:02
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Байрактар Пікчерз викликає заздрість у всіх кіногігантів. Такі цікаві відео неспроможні знімати ані Дісней, ані Нетфлікс, ані Ворнер Бразерс...
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05.09.2022 09:51 Ответить
Хіба що Стугна Продакшн може посперечатися!
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05.09.2022 09:53 Ответить
Або Хаймерс пікчерс компані...
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05.09.2022 10:02 Ответить
Нептун Студія - неперевершена!
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05.09.2022 10:07 Ответить
Тут Жак-Ів Кусто та Джеймс Кемерон просто діти по підводним зйомкам!
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05.09.2022 10:14 Ответить
Навіть бразерс без ворнер не може таку цікавинку запропонувати
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05.09.2022 10:02 Ответить
ZSU-Film Corporation - Найкращі!
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05.09.2022 11:33 Ответить
Красота полЬЙОта...
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05.09.2022 09:51 Ответить
щось у кацапів перегрівся навар.....
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05.09.2022 09:52 Ответить
можу помилятися але, здається, використання байрактара у прив'язці до артилерії як розвідки набагато краще аніж як ударного дрона, якого постійно збивають.

стабільно надійна 50 км тепловізійна камера проти десятки красивих відео, після яких вже відео не буде бо нічим.
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05.09.2022 09:52 Ответить
Теж правда. У війні за Карабах у азербайджанців цих байрактарів було необмежено, тож і я ударні використовувались.
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05.09.2022 09:55 Ответить
масштаби не ті
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05.09.2022 10:07 Ответить
байрактар и в качестве целеуказания и в качестве ударного дрона бесподобная. Его просто нужно заблаговременно интегрировать другими ударными средствами, например полученными ударными дронами, чешскими "DANA" и другими. Еще, скорость и полоса пропускания видеопоток желает лучшего.
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05.09.2022 20:18 Ответить
Очевиден результат кабзды у кацапского ПВО.
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05.09.2022 09:53 Ответить
Байрактар працює в основному по Херсонській області...там роботи багацько... мости мости переправи Чорнобайка...💙💛💪👍
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05.09.2022 10:01 Ответить
Нічне полювання на рашистських щурів...
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05.09.2022 10:32 Ответить
Ой славно ж хлопці пополювали....
Молодці! Давайте ще!!!
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05.09.2022 11:02 Ответить
Чарівно...))
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05.09.2022 11:17 Ответить
Для чого показувати чим валять русню. Щоб їхнє керівництво зробило висновки і вжило заходів проти байрактарів? Після перемоги будете показувати
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05.09.2022 18:51 Ответить
Для деморалізації ворога.
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06.09.2022 09:39 Ответить
 
 