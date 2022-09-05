Украинские Bayraktar TB-2 уничтожают технику оккупантов на херсонском и донецком направлениях. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликованы новые видеозаписи боевой работы ударных беспилотников Bayraktar TB-2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешные атаки украинских беспилотников зафиксированы на херсонском и донецком направлениях.
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показать весь комментарий05.09.2022 10:02
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стабільно надійна 50 км тепловізійна камера проти десятки красивих відео, після яких вже відео не буде бо нічим.
Молодці! Давайте ще!!!