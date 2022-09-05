Мариупольцы продолжают жить в домах, где не провели эксгумацию тел - горсовет. ВИДЕО 18+

Жители оккупированного Мариуполя находят под завалами на Левобережье трупы людей. Внимание! Видео 18+

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

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"Часть тел уже обглодали голодные собаки. Такая картина на бульваре Морском. Соседи нашли останки примерно 4-6 человек. Оккупационные власти не реагируют. Мариупольцы продолжают жить в уничтоженных домах, где не проведена эксгумация тел. Никакого уважения к тем, кто умер из-за войны "Вместо этого - штампуют "хорошие картинки с улучшениями", а на кварталы, где до сих пор не расчищены завалы - не обращают никакого внимания", - говорится в сообщении.

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