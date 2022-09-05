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Мариупольцы продолжают жить в домах, где не провели эксгумацию тел - горсовет. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители оккупированного Мариуполя находят под завалами на Левобережье трупы людей. Внимание! Видео 18+

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Часть тел уже обглодали голодные собаки. Такая картина на бульваре Морском. Соседи нашли останки примерно 4-6 человек. Оккупационные власти не реагируют. Мариупольцы продолжают жить в уничтоженных домах, где не проведена эксгумация тел. Никакого уважения к тем, кто умер из-за войны "Вместо этого - штампуют "хорошие картинки с улучшениями", а на кварталы, где до сих пор не расчищены завалы - не обращают никакого внимания", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские Bayraktar TB-2 уничтожают технику оккупантов на херсонском и донецком направлениях. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
Цитаты великих людей:
Сегодня ты жывешь так как прагаласавал вчира (с) В.А. Зеленский
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05.09.2022 10:15
+23
Такой ад на земле похоже не устраивал еще никто ни в какие времена, как эта фашистская русня устроила в Мариуполе. Горите в аду, сволочи.
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05.09.2022 10:05
+21
Просто раніше не було інтернету і мобільних відеокамер. Простіше було приховати злочини совка за останні 100 років. Частину закопали, частину в концтабори відправили, а інші боялись рота відкрити
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05.09.2022 10:36
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Такой ад на земле похоже не устраивал еще никто ни в какие времена, как эта фашистская русня устроила в Мариуполе. Горите в аду, сволочи.
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05.09.2022 10:05 Ответить
Просто раніше не було інтернету і мобільних відеокамер. Простіше було приховати злочини совка за останні 100 років. Частину закопали, частину в концтабори відправили, а інші боялись рота відкрити
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05.09.2022 10:36 Ответить
Да не скажи. Общался со старожилами в сёлах Киевской и Черниговской обл. которые ещё вторую мировую помнят. Они при немцах такой жопы и таких разрушений не видели. Некоторые села которые русня развалила даже немцев толком не видели в сороковых
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05.09.2022 11:25 Ответить
Лишь бы не мешали гаварить па руzки. Зато *асвабадители* уже концерты на самой большой в мире братской могиле проводят и рассказывают как жизнь налаживается.
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05.09.2022 10:11 Ответить
Цитаты великих людей:
Сегодня ты жывешь так как прагаласавал вчира (с) В.А. Зеленский
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05.09.2022 10:15 Ответить
ватній лофт пришол...еще очередь за водкой и мойвой в гастроном и пойти на 1мая на димонстрацию..
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05.09.2022 10:38 Ответить
Чи заслуговували на це Маріупольці ? - як і всі інщі Українці зі Сходу і Заходу України.
Чим зеленським відміний від Януковоща ? Той позвав російські війська в Україну, цей
їх пропустив через Чонгар і усипив народ України знаючи про вторгнення.
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05.09.2022 10:46 Ответить
К великому жалю ,народ України винен, та заслуговував на якесь покарання , не на таке звісно, такого навіть ворогові не побажаєш (чи таки побажаєш, якщо ворог рашка?)але заслуговував, це платня за всі голоси продані за гречку, це нам за кравчука, за кучму, за медведчука, за яника, за саме велике непорозуміння обране презідентом після першої революції, я про бджоляра їбаного, і навіть після отжиму криму та донбасу,мільйонів біженців, сотен загиблих, після 5років війни, клепа в голові українського народу ,так не з'явилась, народ знов обрав собі блазня з роялем..... Порох був далеко не найкращою альтернативою, українські вибори завжди построені на виборі з двох зол, і зовсім не обов'язково народ обирає найменьше, в нашого народу ніколи не було альтернативи двом ******* ,які ********* за презідентське крісло, а вона повинна бути, я впевнений, що якщо б у бюлетені президентських виборів у 19 році (та й раніше теж) була графа "нахер обох" то саме такий вибор і зробили б українці, нахер - це зняття кандідатури с цих та будь яких наступних виборів, така опція повинна існувати.... Народ України завжди змушують розбиратися у сортах лайна, відібравши в них вибір як такий, це вибір між гаманцями олігархів, хто більше розклеїть біг-бордів із їбалом власним або з ручним буратіною як у випадку зеленського... Я не дуже добро пам'ятаю список кандідатів виборів 19 року, але впевнений, там була людина, навіть й не одна мабуть. Наш трабл у тому, шо ми погоджуємось з тим що обирати треба завжди між бубой та порохом, між кучмою та кравчуком, між юлею та яником, це не вибір, словами персонажа з матриці, "вибір це ілюзія, створона тими, в кого є влада, для тих ,в кого її нема.." Дуже сподіваюсь, що народ післявоенної України не зробить такої дурниці знов.... Хоча дивлячись на рейтінги, можна думати що клепа не з'явиться, і всі знов виберуть "пабидителя"Зе.... Дуже хочеться помилитись...
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05.09.2022 16:33 Ответить
Відміна Пороха від клоуна в тім що він реально щось робив і созідав, у його правління були реальні результати, взяти хоча б реформу ЗСУ, реформу постачання їжи в ЗСУ, Нептун яким потопили крейсер москва, Вільха, Грім та інще. Більш продуктивного від Пороха президента нажаль не було, бо у Пороха своїх боков вистачало. Кажу реальну річ - краще не буде, нажаль, навіть як що людина гарний вояка це не означає що він таким же буде президентом. Поживемо, побачимо, може Бог зробе диво, але клоун повинен понести покарання разом зі своїм цирком.
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05.09.2022 17:01 Ответить
Не сподівайтесь. Якщо навіть Ви, така мила і освічена, не бачите різниці між Зеленським та Порошенком, не можете оцінити людину "за справами", то на наступних виборах ризикуємо обирати між умовним Арестовичем і умовним Кирилом Тимошенком. Ці персонажі, повірте, вже напрактикувались охмуряти наївний нарід.
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05.09.2022 17:30 Ответить
Ну не зовсім так, різницю я бачу та оцінювати за діями вмію, тому й голосував за Петра, я лише сказав що він був далеко не найкращою(ну дуже багато було питаннь до пороха, чому з гівном медведчуком були двогодинні зустрічі , а не карна справа, на яку доказів ще тоді було достатньо, чому сідова реформа скінчилась не встигнувши початись, чому крадіжки в МО не були зупинені, чому, чому чому.....дуже багото чому) але порох був единою альтернативою, единою, бо змагатись з "високорейтінговим створінням" може лише інше високорейтінгове створіння, так не повинно бути, вибори це звичайний маркетинг, й всі його прийомчики та засоби дуже добре працюють на виборах президента або у парламент , це дебілізм, до цього не можна підходити як до вибору йогурту у супермаркеті, якщо Ви оберете не той йогурт, він може вам не сподобатись та полетіти в мусорку, може бути смачним, але трохи не з тими бактеріями що корисні, найгірще шо вас очикує від вибору не того йогурту, це півдоби носіння штанів у руках.....може знудить ще... З президентами та парламентами все набагато гірше, найгірше що може трапитись, якщо Ви оберете не того презідента, а до купи йому ще й не той парламент, не війна, гіршою за котру може бути тільки війна ядерна..... Ми обрали не те, 2 рази, і парламент, і президента. Маємо що маємо, найгірший варіант ще нікуди не подівся, нас від нього відділяє лише одне рішення прихічно хворої тварини..... Але відповідальність за це, наполовину лежить на українцях, бо президента обрали наче йогурт в маркеті.....
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13.09.2022 14:05 Ответить
я не розумію, а чого всі чекали від окупантів? якоїсь поваги до загиблих, якоїсь поваги до живих, чого б це? вони прийшли нас вбивати, нищити наше життя, нашу країну, відбирати наше майбутнє..., а ви про ексгумацію...
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05.09.2022 10:51 Ответить
Да, таке горе. Це російський рейх, у всій красі. плюс катування, викрадання, згвалтування, убивства.
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05.09.2022 11:07 Ответить
юго-восток Украины в 20 веке был зачищен от украинцев и заселен русскими.Именно русские были ооочень удивлены когда их начали убивать и насиловать русские.Они и не осознали что после гибели последнего украинца империя убьет и их.Все как в известном анекдоте-берегите евреев -когда убьют последнего еврея начнут убивать остальных.
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05.09.2022 12:19 Ответить
Ну зато вас нікто тєперь нє ущемляєт, правда асвабаждєнниє?
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05.09.2022 20:25 Ответить
аби без бандер....
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05.09.2022 22:06 Ответить
 
 