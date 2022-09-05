Украинский боевой дрон сбрасывает мину в окоп с оккупантами. ВИДЕО беспилотника
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Украинские бойцы с помощью боевого дрона совершили атаку на позиции российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки бойцы опубликовали в соцсети. На записи видно, что мина, сброшенная с беспилотника, попала в окоп вблизи двух захватчиков.
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+41 Alexander DGuess
показать весь комментарий05.09.2022 10:20
+38 vadyan
показать весь комментарий05.09.2022 10:25
+35 Schiedel Schiedel
показать весь комментарий05.09.2022 10:23
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Немає ***** вопше, сама сира земля
Але перспектива отримати ось такий демотиватор з неба може трохи зіпсувати настрій ))
Чому події останніх днів схожі на перелам у війні
Маю таке враження, що десь з тиждень тому ми почали поволі перемагати.
Пов'язане це навіть не зі звільненням окремих населених пунктів, хоча то теж приємно. Ні, тут інші речі.
По-перше, зараз ми диктуємо, де буде наступне поле бою. Росіяни змушені реагувати, нервово перекидаючи сили туди-сюди.
По-друге, ми безперешкодно знищуємо інфраструктурні вузли їхньої військової машини. В них немає та не передбачається відповіді на нашу нову здатність - застосування довгої руки.
По-третє, в них вже помітні ознаки ресурсного виснаження. Це і падіння обсягів та ефективності ракетних обстрілів, і зменшення частоти використання вогняного валу, і спроби шукати зброї по диких країнах.
Я давно казав, що ми в цій війні воюємо за Лідл-Гартом. Цей британський військовий теоретик підкреслював важливість непрямих дій - коли ти сковуєш рух противника, знищуєш його логістику, нав'язуєш бій на своїх умовах та перемагаєш навіть при його перевазі у чисельності. Поки що все йде за планом. Росіяни не мають відповідей на наші нові закиди - а час досі швидко працює на нас.