Украинский боевой дрон сбрасывает мину в окоп с оккупантами. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы с помощью боевого дрона совершили атаку на позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки бойцы опубликовали в соцсети. На записи видно, что мина, сброшенная с беспилотника, попала в окоп вблизи двух захватчиков.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: 37 беспилотников-камикадзе купит для Украины Литва