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Украинский боевой дрон сбрасывает мину в окоп с оккупантами. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы с помощью боевого дрона совершили атаку на позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки бойцы опубликовали в соцсети. На записи видно, что мина, сброшенная с беспилотника, попала в окоп вблизи двух захватчиков.

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Топ комментарии
+41
Красіває...
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05.09.2022 10:20
+38
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
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05.09.2022 10:25
+35
Надеюсь, эти твари рашисткие долго и мучительно сдыхали. Смерть врагам!
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05.09.2022 10:23
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Красіває...
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05.09.2022 10:20 Ответить
polzajut tam kak tarakani po sheljam
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05.09.2022 10:22 Ответить
Наглухо.
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05.09.2022 10:22 Ответить
Надеюсь, эти твари рашисткие долго и мучительно сдыхали. Смерть врагам!
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05.09.2022 10:23 Ответить
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
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05.09.2022 10:25 Ответить
це вог. його завдання не вбити а поранити.
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05.09.2022 10:31 Ответить
покалеченные враги лучше убитых, так как потом еще сосут деньги из бюджета и демотивируют своих орков собирая милостыню по вокзалам.
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05.09.2022 10:50 Ответить
Працює артилерія, ібашать пацани. Одним кацапом меньше а вторий - насрав в штани
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05.09.2022 11:38 Ответить
Дорожче ніж куля, але деморалізуюче... Коли неможливо сховатись і питання поранення - розуміння найближчого часу, краще убігти чи здатись...
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05.09.2022 10:28 Ответить
Не знаю какая мотивация у уроков, что в тех окопах сидят. Там же и смародерить нечего, за что умирают то? за бункерного *****?
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05.09.2022 10:31 Ответить
Сподіваються відсидіти тихенько свій трьохмісячний контракт і повернутися "хєроєм" в своє забите село з купою грошей і медаллю, щоб всі дівки давали...

Але перспектива отримати ось такий демотиватор з неба може трохи зіпсувати настрій ))
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05.09.2022 10:46 Ответить
йому да,його самці навпаки - це джек пот.
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05.09.2022 11:32 Ответить
повзають, як таргани, і дохнуть так же: невідомо де, невідомо за що, а після смерті на смітник.
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05.09.2022 10:31 Ответить
окоп какой-то маленький, по сравнению с травой и соломой по краю
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05.09.2022 10:34 Ответить
Якщо це район Бахмута,то там пів метра і дальше красна глина,яку лопата не бере.Тому і окопи мілкі.
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05.09.2022 11:35 Ответить
Цікаво, що то за другий вибух був.
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05.09.2022 10:35 Ответить
То по окопу осколки розліталися,можливо в боєкомплект попали.
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05.09.2022 11:38 Ответить
А мені сподобалось, що кацап лежав в окопі, закривши голову руками, ще до вибуху, відчуваючи дупою, яка гостинна для москаля українська земля.
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05.09.2022 10:38 Ответить
По домашнему и душевно
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05.09.2022 10:38 Ответить
И не хотят от нас уезжать, значит надо прикопать.
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05.09.2022 10:41 Ответить
от просто гарне кіно..., і режисура, і оператор..., актори таке собі..., але все рятує гарний сценарій...
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05.09.2022 10:47 Ответить
Почему нельзя таких дронов закупить тысячами чтобы летели перед наступающими войсками и забрасывали рашистов минами на давая им высунуть даже голову из норы до подхода нашей пехоты
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05.09.2022 10:49 Ответить
Лепота!СЛАВА ЗСУ!!!
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05.09.2022 10:51 Ответить
"Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла!(с)
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05.09.2022 11:36 Ответить
Метві орки ляжуть в грунт - допоможе ЗСУ!
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05.09.2022 11:43 Ответить
Все орки получили по паре белых лаптей.
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05.09.2022 11:46 Ответить
Так від подарунку з неба у кацапа ще й граната здетонувала )))
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05.09.2022 11:52 Ответить
Віктор Трегубов
Чому події останніх днів схожі на перелам у війні

Маю таке враження, що десь з тиждень тому ми почали поволі перемагати.

Пов'язане це навіть не зі звільненням окремих населених пунктів, хоча то теж приємно. Ні, тут інші речі.

По-перше, зараз ми диктуємо, де буде наступне поле бою. Росіяни змушені реагувати, нервово перекидаючи сили туди-сюди.

По-друге, ми безперешкодно знищуємо інфраструктурні вузли їхньої військової машини. В них немає та не передбачається відповіді на нашу нову здатність - застосування довгої руки.

По-третє, в них вже помітні ознаки ресурсного виснаження. Це і падіння обсягів та ефективності ракетних обстрілів, і зменшення частоти використання вогняного валу, і спроби шукати зброї по диких країнах.

Я давно казав, що ми в цій війні воюємо за Лідл-Гартом. Цей британський військовий теоретик підкреслював важливість непрямих дій - коли ти сковуєш рух противника, знищуєш його логістику, нав'язуєш бій на своїх умовах та перемагаєш навіть при його перевазі у чисельності. Поки що все йде за планом. Росіяни не мають відповідей на наші нові закиди - а час досі швидко працює на нас.
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05.09.2022 11:54 Ответить
прилетіла ковбаса по 2.20
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05.09.2022 11:56 Ответить
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05.09.2022 12:13 Ответить
Нет, не всё: в окоп не попал (в бруствер угодил).
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05.09.2022 12:21 Ответить
Жигулей не будет?
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05.09.2022 12:28 Ответить
Ага, яка засада
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05.09.2022 12:59 Ответить
3,14💤дєц падкрался нєзамєтно 💣
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05.09.2022 19:26 Ответить
 
 