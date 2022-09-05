Украинские воины затрофеили российский БТР-Д вблизи Высокополья Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины захватили вражескую БТР-Д.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, это произошло вблизи Высокополья на Херсонщине. Видеозапись с трофейной бронемашиной бойцы опубликовали в соцсетях.
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Бронетранспортер десаантный БТР-Д – основной базовый бронетранспортер воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничный, плавучий, авиатранспортабельный, десантируется парашютным, парашютно-реактивным и посадочными способами.
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Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...
А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
Их было только 28,
А за спиной была Москва.