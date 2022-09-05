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Украинские воины затрофеили российский БТР-Д вблизи Высокополья Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины захватили вражескую БТР-Д.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, это произошло вблизи Высокополья на Херсонщине. Видеозапись с трофейной бронемашиной бойцы опубликовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Бронетранспортер десаантный БТР-Д – основной базовый бронетранспортер воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничный, плавучий, авиатранспортабельный, десантируется парашютным, парашютно-реактивным и посадочными способами.

Также смотрите: В оккупированном Лисичанске люди днями стоят в длиннющих очередях за хлебом, - Гайдай. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Боец был краток - к сказанному и добавить нечего !
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05.09.2022 12:08
+17
На житомирській трасі та навколо таких було десятки спалених...

Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...

А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
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05.09.2022 12:10
+15
28 памфілівців-фейк та висер кацапо-радянської пропаганди,фіговий листочок який прикривав катастрофи червоної армії.
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05.09.2022 12:28
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Боец был краток - к сказанному и добавить нечего !
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05.09.2022 12:08 Ответить
На житомирській трасі та навколо таких було десятки спалених...

Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...

А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
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05.09.2022 12:10 Ответить
Нехай про 28 панфіловців співають.
Их было только 28,
А за спиной была Москва.
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05.09.2022 12:18 Ответить
28 памфілівців-фейк та висер кацапо-радянської пропаганди,фіговий листочок який прикривав катастрофи червоної армії.
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05.09.2022 12:28 Ответить
Навіть після війни військова прокуратура кримінальну справу проти кореспондента відкрила за "недостовірну фронтову інформацію", але там вже Сралін оди панфіловцям співав, тому все затихло...
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05.09.2022 12:31 Ответить
А один з "панфіловців" служив у німців в поліції.
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05.09.2022 15:06 Ответить
Та чув, але співати ж можна. Аби привід був - коли орки за 20 км від Москви стоятимуть, а Хаймарси обстрілюватимуть Кремль.
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05.09.2022 13:10 Ответить
Прочитал - одноразовый базовый бронетранспортер.
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05.09.2022 12:19 Ответить
На війні рано чи пізно все одноразове.
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05.09.2022 15:08 Ответить
Коментар до відео на п'ять.
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05.09.2022 12:24 Ответить
Молодцы!
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05.09.2022 12:37 Ответить
заїбца,молодца! давай щееееее!👍😀
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05.09.2022 14:07 Ответить
Загрузить взрывчаткой и в беспилотном режиме направить на позиции орков! Это же кацапский хлам!
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05.09.2022 14:21 Ответить
 
 