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война (46696) танк (1913) боевые действия (1963) Бутусов Юрий (3906)

Украинский танк расстреливает позиции российских оккупантов под огнем вражеских минометов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Экипаж украинского танка совершил наступательные действия, несмотря на минометный обстрел со стороны российских оккупантов.

Фрагмент такого момента боя украинских воинов с захватчиками опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим хлопчикам
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05.09.2022 13:14 Ответить
Красави! Бережи Вас Боже!
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05.09.2022 13:45 Ответить
Вообще бесстрашные танкисты)) Долго стоите без движения на одной позиции, маневрируйте парни. Кацапы уже научились на своих танчиках крутиться в разные стороны, боятся наших матадоров/энлавов/джавелинов/стугн.
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05.09.2022 17:49 Ответить
 
 