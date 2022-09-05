Украинский танк расстреливает позиции российских оккупантов под огнем вражеских минометов. ВИДЕО беспилотника

Экипаж украинского танка совершил наступательные действия, несмотря на минометный обстрел со стороны российских оккупантов.

Фрагмент такого момента боя украинских воинов с захватчиками опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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