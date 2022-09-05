Украинский танк расстреливает позиции российских оккупантов под огнем вражеских минометов. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Экипаж украинского танка совершил наступательные действия, несмотря на минометный обстрел со стороны российских оккупантов.
Фрагмент такого момента боя украинских воинов с захватчиками опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий05.09.2022 13:14 Ответить Мне нравится 44
Evgeny N
показать весь комментарий05.09.2022 13:45 Ответить Мне нравится 23
Firewall Connect
показать весь комментарий05.09.2022 17:49 Ответить Мне нравится 6
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...