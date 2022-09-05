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Путин (29854) мобилизация (1607) ОРДЛО (246)

Путин похвалил военную эффективность мобилизованных в "ДНР": "Воюют лучше профессиональных военных". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин сказал, что "добровольцы" из числа жителей Донбасса воюют лучше профессиональных военных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом президент России Владимир Путин заявил на молодежном экологическом форуме на Камчатке.

"Это не профессиональные военные — два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - рассказал Путин.

Напомним, в так называемой "ДНР" мобилизация была объявлена ​​в конце февраля и на фронт призывали всех без разбора мужчин, чаще всего их отправляли воевать почти без подготовки и с устаревшей экипировкой и оружием.
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Топ комментарии
+69
Еще так одноразовых никто не хвалил.
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05.09.2022 15:36
+65
Или же - так вторую армию третьего мира еще ни кто не опускал.
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05.09.2022 15:44
+42
Он сам понял, что сказал!?
А сказал он вот что: даже деклассированный алкаш, сепар, шахтер с копанки, мобилизованный с ДНР/ЛНР лучше кадровых вояк "второй армии мира" с РФ !
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05.09.2022 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Еще так одноразовых никто не хвалил.
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05.09.2022 15:36 Ответить
Или же - так вторую армию третьего мира еще ни кто не опускал.
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05.09.2022 15:44 Ответить
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05.09.2022 15:46 Ответить
Они воюют лучше профессиональных военных. Ну, земля им пухом, - чокаясь сказал он
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05.09.2022 16:14 Ответить
они как презервативы...одноразовые
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05.09.2022 17:18 Ответить
Головные - за дешево...
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05.09.2022 17:56 Ответить
Пополченцов днр похвалил, а попалченцов лнр не похвалил, ведь попалченцы лнр не хотят помагать попалченцам днр и не хотят воевать за братскую республику
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05.09.2022 15:49 Ответить
ДНР ( дупи народні резинові)
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05.09.2022 15:49 Ответить
отетіх?

Добровольців на війну з Україною вже набирають на сайті Психоневрологічного диспансеру №2 cанкт-gетербурга. https://t.me/AFUStratCom/6115
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05.09.2022 16:11 Ответить
За мертвих - або хороше, або нічого.... От, плісняве й нахвалює😄
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05.09.2022 16:35 Ответить
Ну, раз они у тебя, ****, такие храбрые, мухественные и так эффективно и результативно воюют, то посмотрим, как ты, мразь плешивая, будешь их, таких ценных, обменивать на украинских солдат.
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06.09.2022 07:22 Ответить
По-перше, він помилився: дохнуть та здаються у полон краще за професійних військових. А по-друге, звідки у тієї армії мародерів та насильників взагалі професійні військові?
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05.09.2022 15:37 Ответить
Професійні військові злочинці ...
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05.09.2022 16:54 Ответить
Назвал бы их сразу "органические удобрения"
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05.09.2022 15:38 Ответить
Звичайно. Пообіцяли 100 тис. щомісяця. То, що з платнею буде кидалово - то фігня. Головне, що наобіцяли...
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05.09.2022 15:38 Ответить
***** сказал оркам в морг, значит в морг.
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05.09.2022 15:38 Ответить
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05.09.2022 15:38 Ответить
2130 год. Раскопки руин кремлядского города мертвых.
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05.09.2022 16:00 Ответить
И снизошла по этому случаю на лугондонцев благодать исходящая от сына уборщицы заводских сортиров от блевотины и фекалий питерского пролетариата зачатого в подсобке от вахтёра-стукача того же завода.
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05.09.2022 15:39 Ответить
Нифига себе родословная у ^уйла ! 😁🤣😃☠👀
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05.09.2022 16:01 Ответить
А кули, элита Параши.
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05.09.2022 18:26 Ответить
похвалив бомжів принизивши регулярну армію вати.... апогєй слабоумія.....
дєд резіновая жопа....
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05.09.2022 15:39 Ответить
Йду сьогоднi й чую ,як дiти граються в рахувалку:

"Опа,опа, резинова *опа,
Iндiя-Китай
Разом з рашкой-
Вилiтай!" ))
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05.09.2022 18:02 Ответить
як завжди вішає локшину на вуха
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05.09.2022 15:39 Ответить
Головний підар світу нахвалює своїх підорят
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05.09.2022 15:39 Ответить
Ось тому це колоборанське бидло треба знищувати ,ця наволоч навіть для кацапів немає жодної ціності просто "гарматне мясо".
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05.09.2022 15:40 Ответить
ефективно закопують їх туші
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05.09.2022 15:41 Ответить
майже дружок Єрмака,
Букви-Reuitersз "призначений Трампом Джон Салліван, який раніше заявив, що для того, щоб витягнути його з Москви, знадобиться "лом", залишив РФ після закінчення терміну перебування на посаді посла США в ній."
А як він був ще радником Байдена з питань безпеки ? Якось не зрозуміло!

"Їм доведеться використати лом, щоб висмикнути мене звідси, тому що я не піду, доки… вони або не викинуть мене, або президент просто скаже: "Слухай, ти мусиш повернутися додому", - наголосив він колегам раніше.

Коли відносини погіршилися, наступник Трампа від Демократичної партії Джо Байден вирішив залишити юриста-республіканця Саллівана, який не розмовляє російською, але чия прихильність до РФ походить від його дитячого захоплення радянською хокейною командою.
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05.09.2022 15:43 Ответить
це два різних Саллівана, однофамільці
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05.09.2022 16:27 Ответить
Никогда не поверю что из Даунбаса,или Лугандна кто то нормально может воевать... Все нормальные уже от туда свалили, кто остался 100 раз подумает надо ли оно ему, ну а те кто за "веру за царя батюшку" ну пусть не обессудят.. Подохнет как собака, и самки будут потом по "ящику" скулить - СМОТРИТЕ, ХОХЛЫ ХОХЛОВ УБИВАЮТ!!! А вот путлер, он ****** какой молодец, хотел нам мира принести!!!
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05.09.2022 15:43 Ответить
Це днище....
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05.09.2022 15:44 Ответить
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05.09.2022 15:44 Ответить
Он сам понял, что сказал!?
А сказал он вот что: даже деклассированный алкаш, сепар, шахтер с копанки, мобилизованный с ДНР/ЛНР лучше кадровых вояк "второй армии мира" с РФ !
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05.09.2022 15:44 Ответить
Він сказав
Хохли хохлов убивают
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05.09.2022 16:11 Ответить
Він сказав що з днр краще воюють ніж регулярна армія росії.
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05.09.2022 17:24 Ответить
Хто що почув
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05.09.2022 17:30 Ответить
он пробздел, что бамбаские хахлы (у которых от украинского разве что только фамилии остались) и то не у всех , воюют лучше кадровых частей рсуких.
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05.09.2022 18:34 Ответить
Да он нормально отмазался от того, что этих чертей кидают с трехлинейками как мясо, типа такие классные войны, что им и калаш не нужен, дай им автомат они ж до Британии дойдут.
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05.09.2022 18:04 Ответить
Заздрю зайвехромосомам, вони мабуть увесь час щасливі, навіть коли їх батогом !
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05.09.2022 15:48 Ответить
а 2-га армія світу виходить це просто якійсь тупі вівці..., або барани...
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05.09.2022 15:51 Ответить
Никогда не думал, что одноразовый презерватив можно хвалить 🤔
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05.09.2022 15:51 Ответить
піднімає дух в мобіків як може,думаю вони пропустили поза вуха і здадуться
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05.09.2022 15:52 Ответить
Эффективно отправляются на два метра вниз
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05.09.2022 15:53 Ответить
Що лише в чергове підтверджує історичний факт: з етнічних росіян вояки, як з гі*на куля.
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05.09.2022 15:55 Ответить
резиновая жопа восхитилась
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05.09.2022 16:00 Ответить
Пора призывать ДНРовських баб.
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05.09.2022 16:00 Ответить
******* ******** який взагалі не служив
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05.09.2022 16:02 Ответить
не правда, он служил носильщиком чемодана-говна Ельцина
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05.09.2022 16:52 Ответить
На жаль це так, колаборанти воюють більш вперто ніж росіяни, бо їх до цього готували 8 років в 2-х Армійських корпусах і промивали мізки ненавістю до України. Вони більш ідейні рашисти в порівнянні з росіянами. Достатньо подивитися інтервью з ними В. Золкіна, аби це побачити. Яркий приклад це судилище в Маріуполі, до якого росіяни більш байдужі, на відміну від домбоссятів, які його чекаєть з нетерпінням.
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05.09.2022 16:09 Ответить
те "корпуса", которых 8 лет учили, ушли на удобрения еще в марте-апреле. Сегодня там воюет мобилизованное гавно - помойные хатаскрайники, которые "та мне все равно, чей флаг, главное шобы порядок был" и надеялись отсидеться у тещи на чердаке.
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05.09.2022 18:42 Ответить
Сразу это печатал---банили тупые сильно. Там мотивированые и очень. Месть---основная мотивация. Многие после 14 г там довольно быстро поняли что случилось в реале. Но конечно не хотелось осознать, а боротся против рф просто не могли. А теперь банально мстят нам конечно, но от без исходности момента. Задача наших ВСУ одна---крошить, в плен не брать. Именно на донбалласте. Победителей не судят.
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05.09.2022 21:08 Ответить
Дивлячись, що ***** вважає ефективністю кацапів. Самоутилізовуватись? Тоді може його і влаштовує. Нам би щоб ставали чорноземом не пройшовши і двох метрів взявши в руки зброю. Тут ще з цим попрацювати кацапні потрібно.
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05.09.2022 16:12 Ответить
Павло Клімкін: "Мocквa cтaє cмiшнoю - цe cупep! Кoли cмiютьcя, тo нe будуть бoятиcя. Пoяcнeння з Мocкви, чoму нe пpaцювaтимe Пiвнiчний пoтiк 1, цьoму дужe cпpияє"

Інтepнeт вuдaння ЗСУ - Гepoї, з пocuлaнням нa Пaвлa Клiмкiнa пoвiдoмляє:

Мocквa cтaє cмiшнoю-цe cупep. Кoли cмiютьcя, тo нe будуть бoятиcя. Пoяcнeння з Мocкви, чoму нe пpaцювaтимe Пiвнiчний пoтiк 1, цьoму дужe cпpияє. Кpeмлю дaвнo нiхтo нe вipить, aлe cкaзaти, щo нacocнa cтaнцiя нe пpaцює чepeз витiк мacлa (ну мaйжe як cтapi Жигулi)-цe нoвий eтaп

В Мocквi poзумiють, щo зaлишити Євpoпу бeз гaзу вжe нe вдacтьcя: тaм пiдгoтувaлиcя. Алe вiд вiдчaю пoчинaють гpaти нa пiдвищeння цiн, нaвiть цiнoю зpoбити iз ceбe пocмiхoвиcькo. Зимa нe будe пpocтoю, aлe якщo Євpoпa виcтoїть, тo цe будe кiнeць pociйcькoгo eнepгeтичнoгo шaнтaжу - нaзaвжди. І дужe хoчeтьcя, щoб Вeликa Сiмкa ocтaтoчнo дoбилa Рociю вcтaнoвлeння гpaничнoї цiни нa pociйcьку нaфту. Зaхiд нapeштi cepйoзнo зa цe взявcя - з гpудня нiяких мopcьких пepeвeзeнь нaфти з Рociї. Енepгeтичну мaфiю пoтpiбнo зупинити i зaкpити pociйcьку бeнзoкoлoнку - тoдi цe cтaнe пoчaткoм кiнця для pociйcькoгo peжиму. Тa й нeбeзпeчнo зaпpaвлятиcя нa цiй бeнзoкoлoнцi - пpaцює як нa cтapих жигулях).
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05.09.2022 16:17 Ответить
Когда оно уже издохнет ? У нас салют скоро испортится .
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05.09.2022 16:18 Ответить
Головне - щоб горілка не прокисла!
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05.09.2022 17:54 Ответить
Посмертно похвалил, как я понимаю?
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05.09.2022 16:22 Ответить
Привет астор.
Помнишь ты говорил -пока по зубам не получат.
Ты просто не знаешь злость украинцев.
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05.09.2022 17:00 Ответить
Привет
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06.09.2022 07:52 Ответить
***** добился успехов в убийстве людей - редчайшая мразь...
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05.09.2022 16:35 Ответить
кому буде цікаво як на******** вату з грошима і чого варта медалька від *****...

В.Осечкін - гулагунет!
https://www.youtube.com/watch?v=gzFFwgE4mfQ&ab_channel=%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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05.09.2022 16:36 Ответить
Та шо, ві, такоє гаварітє!!!
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05.09.2022 16:44 Ответить
Вони воюють краще ніж професійні вояки (лапотні), томущо вони як не крути зрадники, але українці (як не прикро це визнавати). А українгці на відміну від лаптів воювати вміють.
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05.09.2022 16:46 Ответить
Стёб , заговоренный кал кацапии , и больше ни куя...
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05.09.2022 16:47 Ответить
Это как-то связано с резиновой попой?
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05.09.2022 16:48 Ответить
Фактично х*йло визнало, що навіть українські бомжі з алкашами - кращі за його оркоармію і кадирівській тик-ток балет...
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05.09.2022 16:51 Ответить
Смішно.
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05.09.2022 16:53 Ответить
Шо воно несе? Чмоньки рембы?
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05.09.2022 17:04 Ответить
Учитывая, что ***** ВСЕГДА говорит прямо противоположное действительности (это он считает цинизмом), этот его высер следует понимать так - вояки ДНР полное чмо и гавно, абсолютно профнепригодны даже в сравнении с рашистами.
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05.09.2022 17:08 Ответить
А дівчинка, яка кричала: «Мамулечка, надо сваливать отсюда!» краще розуміється на стратегії для мокшанської армії
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05.09.2022 17:11 Ответить
Важко знайти когось,хто воює гірше,ніж рос профісіональний ваєнний)
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05.09.2022 17:12 Ответить
Всё что говорит эта маньячела брехня.
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05.09.2022 17:15 Ответить
Хіба можна порівнювати різновиди лайна!
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05.09.2022 17:15 Ответить
Оно хотело сказать, что алкаши с дыры лучше алкашей с армии **********.
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05.09.2022 17:16 Ответить
► Якщо ефективність визначається виключно за швидкістю здихати і здаватися в полон за ресєюшку, то таки так - правда, данбасскіє впопuчлєнци, набрані мало вже хіба що не з бродячих собак, таки "ваюют" краще будь-яких елітних вояк.
► Зрештою - байдуже, що там жамкає це )(uйло Рєзіновоє Очко, що мене прикололо в цьому відео, так це отой пісєц, що сидить з ним через столик. ЙТМ, якщо це не діпфейк, то я просто визнаю за кацапами першість по крайній мірі і в тому, щоб підбирати 100% двійників, а теорія про те, що )(uйло таки не одне ще менше стає фантастичною!
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05.09.2022 17:21 Ответить
Не понял..?де лугандонці ваюють??
Війни ж немає
-є "споцапірація"
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05.09.2022 17:26 Ответить
Путін на відміну від нашої влади працюе і на другому фронті, інформаційному і цей його вислов це удар по Україні яким він говорить що населення захваченних районов України охоче і хоробро беться з україною засірая мізки своему і нашему населенню тим що йому і потрібно. А наша влада при цьому, як вона раніше здала оборону країни, так зараз здала інформаційний фронт ворогу засунувши в зомбо ящики единую телемаровонь журнашлюх коломойского і медведчука які тільки піарять владу поплюжать українську мову і який парадокс заборонили говорити про наступ восхволяти героїв наступу вохволяти їх та їхні успіхи пред народом которий йих вже давно зачекався під обстілами кажуть що про це може казати тільки предатель боневтік з барского плеча. Яка ганьба владі яка ганьба журналістам які повинні як армія і народ вопреки владі захистили Україну так і вони зараз повинні захищати інформаціонний фронт а не здвати його параші пишить і кажіть про наші успіхи наші здобутки наших героїв піднімайте дух націі і не слухайте цих зелених недоумків бо вони предателі. Нашим воінам треба наше вніманіе підтримка і вони повиння знати що ми знаем про їх кожен успіх та пишаемось ним. Слава УКраїна смерть ворогам і предателям !
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05.09.2022 17:48 Ответить
Очі протри!Лугандонці воюють хоробріше за рашистів.Поспілкуйся з військовими яки з ними зтикались.ВІСІМ років прошло.Там ВИРОСЛО покоління ЛУГАНДОНІВ,якиммУкраїна пофігу.Скільки молоді переїхало в Україну?З "гулькін ніс".Вони ВСІ в лаптєстан їдуть.А тому молодь їде туди?Тому,що ПАПАШИ які сьогодні вбивають наших людей їм так радять.ТЕЛЕП...Ь!
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05.09.2022 18:31 Ответить
Дайте ему селёдки!!!...
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05.09.2022 17:54 Ответить
Лять, чо він на цьому відео такий опухший?
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05.09.2022 18:21 Ответить
Ну як ВАМ "наші люді в окупаціі"? Задоволені?Вигодували?Викохали покидьків лугандонських.А те,що лугандониивоюють КРАЩЕ кацапів підтвердить любий окопник,який з ними зтикався.Прикол в тому,що ₴&@ НУТА українська влада продовжує їм гроші платити.Своїх обдирає а зрадників фінансує.👍👏👏👏
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05.09.2022 18:27 Ответить
Он видимо совсем **.улся.
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05.09.2022 18:29 Ответить
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05.09.2022 18:35 Ответить
Резинавая жопа сморозила очередную бредятину.
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05.09.2022 18:46 Ответить
Лохів шукає. Давай москвічів на передову!!
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05.09.2022 19:06 Ответить
Мне одному показалось что рядом с путиным сидит еще одна незаконнорожденная дочка?
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05.09.2022 19:18 Ответить
Він же педофіл
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05.09.2022 19:25 Ответить
У деда с попкой головкой все совсем плохо
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05.09.2022 19:18 Ответить
Буряти закінчилися , от і наловили гоблінів із лугандоніі за водяру і наркоту , яким абсолютно пофіг , що з ними станеться в бою!
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05.09.2022 19:23 Ответить
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05.09.2022 20:32 Ответить
Лучшего способа утилизации ваты даже Бадера не придумал бы!
Чем больше их сейчас закобзонят, тем меньше потом у Украины будет проблем (что с ними делать)!
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05.09.2022 21:25 Ответить
"...воюють краще..." - в понимании этого кровавого упыря это означает, что на выходе утилизированного пушечного мяса среди "добровольцев из ДыРы" гораздо больше. 🙂
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05.09.2022 22:37 Ответить
Пусть Дед по-доброму говорит с детьми и понимает, глядя на них, что у них еще вся жизнь впереди и какбы он ни старался навязать свои представления или волю, или судьбу - незнаю, что еще диктаторы навязывают - у него ничего не выйдет.
Дед, отпусти! Никто их детей не хочет за тебя умирать
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06.09.2022 02:36 Ответить
 
 