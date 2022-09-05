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Путин похвалил военную эффективность мобилизованных в "ДНР": "Воюют лучше профессиональных военных". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Путин сказал, что "добровольцы" из числа жителей Донбасса воюют лучше профессиональных военных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом президент России Владимир Путин заявил на молодежном экологическом форуме на Камчатке.
"Это не профессиональные военные — два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - рассказал Путин.
Напомним, в так называемой "ДНР" мобилизация была объявлена в конце февраля и на фронт призывали всех без разбора мужчин, чаще всего их отправляли воевать почти без подготовки и с устаревшей экипировкой и оружием.
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Добровольців на війну з Україною вже набирають на сайті Психоневрологічного диспансеру №2 cанкт-gетербурга. https://t.me/AFUStratCom/6115
дєд резіновая жопа....
"Опа,опа, резинова *опа,
Iндiя-Китай
Разом з рашкой-
Вилiтай!" ))
Букви-Reuitersз "призначений Трампом Джон Салліван, який раніше заявив, що для того, щоб витягнути його з Москви, знадобиться "лом", залишив РФ після закінчення терміну перебування на посаді посла США в ній."
А як він був ще радником Байдена з питань безпеки ? Якось не зрозуміло!
"Їм доведеться використати лом, щоб висмикнути мене звідси, тому що я не піду, доки… вони або не викинуть мене, або президент просто скаже: "Слухай, ти мусиш повернутися додому", - наголосив він колегам раніше.
Коли відносини погіршилися, наступник Трампа від Демократичної партії Джо Байден вирішив залишити юриста-республіканця Саллівана, який не розмовляє російською, але чия прихильність до РФ походить від його дитячого захоплення радянською хокейною командою.
А сказал он вот что: даже деклассированный алкаш, сепар, шахтер с копанки, мобилизованный с ДНР/ЛНР лучше кадровых вояк "второй армии мира" с РФ !
Хохли хохлов убивают
и то не у всех, воюют лучше кадровых частей рсуких.
Інтepнeт вuдaння ЗСУ - Гepoї, з пocuлaнням нa Пaвлa Клiмкiнa пoвiдoмляє:
Мocквa cтaє cмiшнoю-цe cупep. Кoли cмiютьcя, тo нe будуть бoятиcя. Пoяcнeння з Мocкви, чoму нe пpaцювaтимe Пiвнiчний пoтiк 1, цьoму дужe cпpияє. Кpeмлю дaвнo нiхтo нe вipить, aлe cкaзaти, щo нacocнa cтaнцiя нe пpaцює чepeз витiк мacлa (ну мaйжe як cтapi Жигулi)-цe нoвий eтaп
В Мocквi poзумiють, щo зaлишити Євpoпу бeз гaзу вжe нe вдacтьcя: тaм пiдгoтувaлиcя. Алe вiд вiдчaю пoчинaють гpaти нa пiдвищeння цiн, нaвiть цiнoю зpoбити iз ceбe пocмiхoвиcькo. Зимa нe будe пpocтoю, aлe якщo Євpoпa виcтoїть, тo цe будe кiнeць pociйcькoгo eнepгeтичнoгo шaнтaжу - нaзaвжди. І дужe хoчeтьcя, щoб Вeликa Сiмкa ocтaтoчнo дoбилa Рociю вcтaнoвлeння гpaничнoї цiни нa pociйcьку нaфту. Зaхiд нapeштi cepйoзнo зa цe взявcя - з гpудня нiяких мopcьких пepeвeзeнь нaфти з Рociї. Енepгeтичну мaфiю пoтpiбнo зупинити i зaкpити pociйcьку бeнзoкoлoнку - тoдi цe cтaнe пoчaткoм кiнця для pociйcькoгo peжиму. Тa й нeбeзпeчнo зaпpaвлятиcя нa цiй бeнзoкoлoнцi - пpaцює як нa cтapих жигулях).
Помнишь ты говорил -пока по зубам не получат.
Ты просто не знаешь злость украинцев.
В.Осечкін - гулагунет!
https://www.youtube.com/watch?v=gzFFwgE4mfQ&ab_channel=%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
► Зрештою - байдуже, що там жамкає це )(uйло Рєзіновоє Очко, що мене прикололо в цьому відео, так це отой пісєц, що сидить з ним через столик. ЙТМ, якщо це не діпфейк, то я просто визнаю за кацапами першість по крайній мірі і в тому, щоб підбирати 100% двійників, а теорія про те, що )(uйло таки не одне ще менше стає фантастичною!
Війни ж немає
-є "споцапірація"
попкойголовкой все совсем плохо
Чем больше их сейчас закобзонят, тем меньше потом у Украины будет проблем (что с ними делать)!
Дед, отпусти! Никто их детей не хочет за тебя умирать