Два уцелевших оккупанта убегают на велосипедах после атаки украинских артиллеристов. ВИДЕО

Двум российским оккупантам, уцелевшим во время атаки украинских артиллеристов, удалось скрыться на велосипедах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, как снаряды попадают в дом, где находились оккупанты. Двум из них удалось уцелеть и они стали убегать, воспользовавшись велосипедами.

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