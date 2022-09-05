Два уцелевших оккупанта убегают на велосипедах после атаки украинских артиллеристов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Двум российским оккупантам, уцелевшим во время атаки украинских артиллеристов, удалось скрыться на велосипедах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, как снаряды попадают в дом, где находились оккупанты. Двум из них удалось уцелеть и они стали убегать, воспользовавшись велосипедами.
Топ комментарии
+52 arye z.
показать весь комментарий05.09.2022 16:57
+45 Павло ШОвте
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+25 Олег Квиташ
показать весь комментарий05.09.2022 17:02
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В глухих лесах его остановлю..
Какой-то странный вопрос, мне кажется. Всю жизнь думал, что это одно и то же.
Це русня не могла відбудувати до 1954 Крим і прийшлось його відбудовувати Україні.
Це Західна Німеччина і Франція в 1950 вже була піднята і розвивалась коли на московії ще жінки в полі замість трактора тягли ярмо з плугом.
Подивіться на області які звільнили від орди. Не дивлячись нато що зЕлені крадуть безбожно все-таки відновлюється інфраструктура і домівки. Це за 4 місяця після звільнення.
Так що з допомогою Америки та Європи Україна швидко відновиться. Головне вигнати орду і поставити "Залазний Заслін" (по типу "Залізного купола" в Ізраїлі - що цілком можливо з допомогою Заходу) на кордоні.
(Лесь Подерв'янський)
https://www.youtube.com/watch?v=Py4yg4sHl2k&ab_channel=gjgj888gjgj
А за ними дрон задом наперед...
Потрібні ваші очі ‼️
Де орки живуть, яка де э техніка, кількість.
Координати до бота
@nadzor_kherson_bot
Велосипедные Войска
Реет в вышине и зовёт олимпийский огонь золотой.
Будет Земля счастливой и молодой.