ВСУ тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Россияне убегут, не имея никакой надежды на спасение, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в фейсбуке президента.
"Вооруженные Силы Украины и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение.
И я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине.
Также хочу поблагодарить всех наших людей на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.
Пожалуйста, подождите...
2 год
Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.
Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.
Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.
І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".
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Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.
Як бачите, все всім завжди повертається.
Valeriy Prozapas
та забираємо гроші у ЗСУ.
я казав що янелох
а ви лошари,
і на протест не вийдете бо військовий стан
а вийдете, розстріляємо всіх нажуй......
бо основний костяк АЗОВУ ми знищили, остальних розкидали по підроздіоах і вже нікого не боїмося
Ось таким мав бути заголовок цієї статті