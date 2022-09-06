В Киеве три 16-летние девушки жестоко избили свою одноклассницу. ВИДЕО

В Киеве три 16-летние девушки жестоко избили свою одноклассницу прямо посреди улицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, запись драки опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как одна из девушек брызнула в лицо одноклассницы газовым баллончиком, а потом повалила ее на землю и принялась бить. Впоследствии к избиению присоединились еще две девушки.

В полиции Киев уже отреагировали на инцидент. По предварительным данным, к полицейским обратился отец пострадавшей. По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для уведомления о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

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