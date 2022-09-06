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В Киеве три 16-летние девушки жестоко избили свою одноклассницу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Киеве три 16-летние девушки жестоко избили свою одноклассницу прямо посреди улицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, запись драки опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как одна из девушек брызнула в лицо одноклассницы газовым баллончиком, а потом повалила ее на землю и принялась бить. Впоследствии к избиению присоединились еще две девушки.

В полиции Киев уже отреагировали на инцидент. По предварительным данным, к полицейским обратился отец пострадавшей. По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для уведомления о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

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Топ комментарии
+33
ага, може вона сама винна, я маю на увазі, жертва..., напевне. ії подруги хотіли запобігти ії нападу на них..., щось мені це нагадує...
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06.09.2022 09:58
+30
Сопливые девки сейчас ещё более упоротые, чем пацанва. Кто их только воспитывает? Тик ток? Трэш.
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06.09.2022 09:56
+29
В контексте текущей ситуации нужно указывать, была ли жертва "за русню", иначе мы не знаем, как реагировать.
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06.09.2022 09:55
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Можно еще с ****** на словах попробовать договориться. Агрессор должен быть пизжен безо всяких разговоров, и тут не важно геополитика это или детская площадка
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06.09.2022 13:02 Ответить
Москальки української школи посовковому, групово розбирали я над іншою? Причину треба знати.
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06.09.2022 11:20 Ответить
Що за москаль знімав? Чому не вписався?
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06.09.2022 11:21 Ответить
На русских шлюх похожи,это русский менталитет толпой на одного 🔥
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06.09.2022 11:24 Ответить
Якщо в країні працюють закони, то вони повинні отримати по кілька років й виплати величезну суму потерпілій.
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06.09.2022 11:27 Ответить
Ми зараз готуємо підгрунтя не для мололітніх дибілів, а для молоді яка будуватиме сильну державу. Я не розумію зараз в державі мало насилля? Сюди на Донбас батьків усіх трьох, щоби подумали чи правильно вони виховали своїх нащадків
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06.09.2022 11:32 Ответить
Гадаєте,це діти професури?Я навіть сумніваюсь що там хтось здатен "подумати" а тим більш про "виховання"
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06.09.2022 11:45 Ответить
ТАКИХ ТРЕБА ТІЛЬКИ СИЛОЮ ПЕРЕВИХОВУВАТИ!!!!!!!!!
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06.09.2022 11:36 Ответить
боронь боже от таких воспитателей...Подростки - обезьяны, они копируют чужое поведение, в 95% процентах случаев - родительское. Будешь бить - они будут бить других, потому что для них это будет НОРМА, для них это будет ЕСТЕСТВЕННЫЙ путь решения проблемы. И как только на западе умудряются воспитывать людей ни разу не ударив за все детство?
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06.09.2022 11:45 Ответить
До чого тут "воспітателі"? це все з сім'ї. І не факт, що це жіноча агресивність. В родині швидше за все страждає жінка - тому бажання помсти вилилось в цю підліткову агресію.
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06.09.2022 13:42 Ответить
я разве говорил о каких от половых различиях, к чему тут женщина не женщина?
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06.09.2022 13:47 Ответить
не дочитала добре, бо ви почали з наїзду на "воспитателей"

а щодо того, як вдається виховувати на заході - то ви самі реченням раніше й відповіли на своє питання: агресія породжує агресію.

достатньо одного разу стукнути дитину, щоб вона відчула, що так теж можна.

+ перший шок вкарбовується в мозок в підсвідомість.

відео - просто жуть
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06.09.2022 13:55 Ответить
і доречі, чого про жінок - бо насилля не завжди означає фізичне. Психологічне ,соціальне - також ніхто не відміняв.
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06.09.2022 13:58 Ответить
Это понятно. Но факт остается фактом : дети не только генетический слепок с родителей, но и психологический( у тех, у кого они есть). Есть исключения, они всегда есть, но основное правило таково что дети копируют родителей. Если этого недостаточно, то копируют сверстников. Если этого недостаточно то копируют мультяшных и видеогероев. Если ребенок агрессивен - ноги растут из воспитания и опять же родителей. Пол тут не сильно важен, как родителей так и детей, это работает вне пола. Девочки прекрасно копируют поведения отцов, как и мальчишки прекрасно копируют поведение своих мам. Понятно, что статистически основной домашний физический агрессор - мужчина, чаще всего именно он выступает в этой роли, психологическая же агрессия больше развита у женщин, потому что это компенсация недостатка физической. Но я бы не стал сильно концентрироваться на поле подростков, так как в этом возрасте половые (психологические!) различия еще не явно выражены, и девочки и мальчики примерно ведут себя одинаково.
В целом что я что вы - мы говорим об одном и том же, что корень зла - воспитание.
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06.09.2022 14:11 Ответить
Це-нормальне явище насправді.Не розумію незадоволення та гнів деяких коментаторів.Через це проходили всі суспільства та етноси,котрі перебували у фазі матріархату в процесі своєї деградації та виродження.
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06.09.2022 11:43 Ответить
ТИ кто знімав і стояв дивися теж треба покарання дати. А ці 3 дівчини робили, все це для їх. Щоб вся толпа, поржала і побачила яки вони круті!!!!
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06.09.2022 11:52 Ответить
А ви думалі што руцкій мір гдєта далєко на дамбасє?

Ні, ось він тут у Києві. Руцкій язик = руцкє мір.

І аніскільки не дивує, що мнєнія руцкачєлюстних коментаторів в основному звинувачує жертву у правакациі.

Какаяразніца, вканцеканцов...
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06.09.2022 11:52 Ответить
Если их посадят. Тюрьма их ещё больше ужесточит. Расстрела им не будет Пожизненное им не дадут. Они рано или поздно выйдут Они выйдуть уже сформированными наводчицами, клофелинщицами. Как по мне, пусть родители платят компенсацию потерпевшей.
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06.09.2022 11:54 Ответить
Той, хто знімав, і всі присутні, хто спостерігав, - не менші андони, ніж ті три сучки.
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06.09.2022 11:59 Ответить
Скажені малолітні *******...ГРРР !!! . На місці батька (не доведини Боже) виловив би і наказав стократно кожну.
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06.09.2022 12:03 Ответить
Так,не має там батька,99,9%-це діти з неповних родин,а якщо не гратися словами-то це діти розлученок.
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06.09.2022 12:09 Ответить
мова визначає рівень розвитку, там чути язик, значить метастази російського світу, у Києві сильні.
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06.09.2022 12:11 Ответить
От цікаво

"У соціальній мережі "Фейсбук" прикарпатець Тарас Кузьмин повідомив, що у Коломиї в суботу, 27 серпня, близько 22 години підлітки-боксери скоїли напад на кіборга з інвалідністю і завдали йому важких тілесних ушкоджень.

За словами Кузьмина, молодий чоловік лежить на даний час в реанімації міста Коломия."
А це теж російський світ? Чи вже український?
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06.09.2022 12:39 Ответить
за стільки років окупації в Україні російський світ може говорити і на мові, і на ідиші. а якщо перевірити тата, маму, діда, бабу, то там маскаль на маскалі та родичі в москві.
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06.09.2022 12:44 Ответить
А в Америці коли учні розстрілюють в школах інших після булінгу, це теж російський світ?
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06.09.2022 12:49 Ответить
а чому ти пишеш в америці, а не у піндосів, я ж тебе маскалик уже зрозумів.
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06.09.2022 13:04 Ответить
А чому ти такий тупорилий, це з народження чи придбане?
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06.09.2022 13:10 Ответить
з дебілом спілкування неможливо.
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07.09.2022 11:40 Ответить
Жорстокість дітей , зашкалює і тут вина лежить і на батьках , і на вчителях 😕
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06.09.2022 12:24 Ответить
Задача вчителя - надавати навчальні послуги.
Коли вже здохне в кривавих муках радянська стигма про те, що в школі "виховують" дітей? Ніхто не буде вашу дитину виховувати, крім вас. Ніхто. Прочитайте це, бляха, триста раз, зазубріть напам'ять, а краще зробіть татуху на лобі!! Бо нема сил вже це читати. Копійчана вчителька мало того що вашим дебілам в голови намагається вкласти хоч щось, так ще й має виховувати. Ага, ну да, ну да. А ви, батьки, будете вдома пивко сосать і в танчікі граться, з матюгами і харчками під ножки. Так-так.
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06.09.2022 12:56 Ответить
с начала ковидного карантина и онлайн учебы половина училок вообще забили что- то давать. тупо задают учить самостоятельно и спрашивают.
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06.09.2022 14:10 Ответить
Ви не повірите, але це і є західна система освіти. Дитині дають матеріал і завдання, дитина самостійно засвоює матеріал і робить завдання.
Дитині щось не ясно? Я впевнений, що 99% вчителів не відмовлять у проханні пояснити матеріал чи додатково якось роз'яснити незрозумілий момент.
Але якщо ви чекаєте, що вчитель буде близько до серця приймати небажання вашої дитини вчити його предмет - то чекаєте надарма.
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06.09.2022 14:56 Ответить
Редкие крупицы мудрости на форуме .
Родители, родители и еще раз родители. Факт - от рождения ребенок чистый лист. А родители - художники которые рисуют эту картину. И только от них зависит что получится в итоге.
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06.09.2022 13:51 Ответить
При чому вчителі
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06.09.2022 15:42 Ответить
Там треба було рознімати з самого початку, хлопець як бевзь стояв гав ловив.
Ватне виховання дає свої результати.
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06.09.2022 12:24 Ответить
Що цікавого в нас українцях так це навіть тут на форумі - довести ситуацію до критичної, а потім волати як все погано і яка зарада і героїчно вирішувати наслідки прогавленої проблеми. Проблеми треба вирішувати в зародку і не було б не Майданів, ні анексій з війнами. Сльозогінний газ в обличчя цього вже біло забагато, про інше вже мовчу, цілком можливо там не було дорослих, це все пояснює.
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06.09.2022 12:29 Ответить
А були би у вишиванках і говорили би українською, то цього би не зробили...
---------
Звичайно би не зробили....Бо російська мова - це мова АГРЕСІЇ, тому тюремний сленг на основі російської....українська мова, "ЧТОБЫ НАПРЯГАТЬ И ГРУЗИТЬ ПО ПОНЯТИЯМ ДРУГИХ ЗЕКА" не підходить...

4 роки кожній...і нехай до своєї російської, додадуть і тюремний сленг.....лярвиська малолітні....
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06.09.2022 12:38 Ответить
Шукайте чоловіка.
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06.09.2022 12:47 Ответить
На відео задокументований злочин, це не діти, а нелюди. На місці цієї дівчини могла б опинитись будь яка інша дитина. Кваліфікація злочину не тільки "***********", а й "Нанесення середнього ступеня важкості тілесних ушкоджень". Покарати найжорсткішим чином цих тварин, тільки позбавлення волі. Такі істоти не повинні дихати з нами одним повітрям.
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06.09.2022 13:01 Ответить
Не доводиться сумніватися в тому, що КОРНІ жорстокості лежать у СІМ'Ї. Там, де немає християнських цінностей у сім'ї, немає належного виховання на основі цих цінностей, - там і жорстокість, нелюдяність, якою б мовою не спілкувалися.
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06.09.2022 13:14 Ответить
меня воспитывали в строго атеистическом воззрении. почему-то никого никогда не била не убивала не крала и тд. И абсолютная нетерпимость подлости, жестокости и низости
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06.09.2022 20:24 Ответить
4 года для таких тварей слишком мало, они уже умеют курить, бухать и *******, пусть теперь поучатся сидеть в тюрьме, вместе со всеми кто там был и желательно родителями.
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06.09.2022 13:14 Ответить
а ты ждал от общества разума?
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06.09.2022 13:52 Ответить
Самое интересное, что когда вылавливаешь в темном месте таких "героев" и "геройш" по одному, они скулят и писают в штаны.
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06.09.2022 13:37 Ответить
Якщо тільки компесація жертві від батьків цих уродів. то це буде безкарність ! Обов"язково впаяти цим ублюдкам тюремний термін. хай на зоні розмірковують про те. що вони натворили. Вони ж били ногами просто в обличчя. голову. внутрішні органи. що може привести до інвалідності. а слізогінний газ - до сліпоти. Це групове. зухвале і надзвичайно жорстоке побиття серед білого дня . на учах у перехожих ! Можна уявити. як вони могли розправитися з цією дівчиною вночі. вони могли її просто убити. тому ніякого виправдання їх садистським діям немає ! А ті. що знімали на телефон. і ті .що спокійно спостерігали це страшне ЗНУЩАННЯ. це - СПІВУЧАСНИКИ цього ЗЛОЧИНУ! Їх треба теж притягти до відповідальності за ненадання захисту та допомоги.
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06.09.2022 14:07 Ответить
Щас как только дело откроют начнут бегать курицы мамы к родителям потерпевшей. будут угрожать и давить на жалость, чтоб ниче не платить. Знаем, проходили такое же. Если б не видео- еще её же и обвинили бы в ответном иске, типа первая напала. Нашли липовых свидетелей. Как мне это знакомо.
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06.09.2022 14:13 Ответить
На крайняк если не получиться договориться с родителями потерпевшей- тупо скинутся и замажут судью.. И на слушаниях начнутся чудеса.
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07.09.2022 01:57 Ответить
Люди це тварини. Огидні, дикі тварини. І без виховання вони так тваринами й виростають.

Все таки нам треба чим по швидше реформувати систему освіти щоб отримати можливість сортувати дітей відповідно до генів та відділяти тих хто застряг попередньому щеблі еволюції і не позбувся генів агресії. В тих же німців школи діляться на 3 типи, а в нас на жаль цього немає но є школи для всіх і гімназії для дітей батьків з грошима. В ідеалі нам треба перейняти чиюсь систему.

Зробити так щоб тих кого треба бити палкою щоб з них щось вийшло відправляти в один тип сконцентрований на спортивно-воєнній тематиці, дисципліні та майбутній службі державі. Тих кого не треба, бо вони не агресивні і слухняні в інший тип. При чому в ідеалі ці типи теж розділяти по інтелектуальних здібностях та схильностях на ще більш вужчі підтипи. І буде Україна процвітати як інші країни що так роблять, що сортують дітей по їх якості якби в кого від цієї цинічної правди (визнаною офіційною соціологією) не горіла жопа.
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06.09.2022 14:24 Ответить
Тех парней что сзади смеялись, спаковать и отправить на фронт. Это что за ***** происходит?. Пока лучшие люди страны умирают на фронте, им на смену вот такое было приходит.
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06.09.2022 14:24 Ответить
Такие ссуки выбрасывают детей в мусорный бак, и посылают дочерей на панель.
Подожать 18-летия и запроторить лет на 10-20.
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06.09.2022 14:25 Ответить
Зачем ждать? Возраст уголовной ответственности 16 лет.
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06.09.2022 17:03 Ответить
Обов"язково посадити. адже їх жорстокісті та зухвальству немає пояснень. Привселюдно. серед білого дня. групою бити та знущатися з цієї дівчинки. бити ногами просто в обличчя. голову. внутрішні органи. пирскати сльозогінний газ. при цьому все це знімалося на телефон. Що це ?!! А якби це трапилося вночі. то вони б добили свою жертву до смерті. хто б захистив її. якщо . навіть. вдень на очах у всіх все це продовжувалося такий тривалий час. А тих. хто знімав на телефон. тих. хто спокійно спостерігав за цим жорстоким побиттям. ЇХ усіх потрібно теж ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за ненадання захисту та допомоги потерпілій дівчинці. Щодо ролі школи у вихованні дітей. то не слід знімати відповідальність із школи. де діти перебувають майже стільки часу . скільки вдома. Чого тоді варті уроки в початковій школі. уроки літератури. рідної мови. історії. етики. естетики. природознавства ? Саме тоді формується характер дитини. її доброта. доброзичливість. порядність. готовність прийти на допомогу іншому. який в біді. І якщо вчити тільки відокремлено предмети \ математику. мову. літературу . інші \ і при цьому не звертати увагу учнів на всебічні якості людини. як особистості. не розвивати їх найкращі прояви по відношенню до суспільства. то це в принципі АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНИЙ ПІДХІД ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ.
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06.09.2022 14:44 Ответить
Надеюсь, что родители "виновниц торжества" тоже понесут установленную законом ответственность. Ведь это результат их воспитания попал в кадр.
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06.09.2022 14:45 Ответить
Кто-то шестнадцать лет пиво пил и футбол смотрел. А на выродка, который рядом растет внимания не обращал.
Скорее всего эти малолетние ******** получат условный срок, но я бы посадил.
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06.09.2022 15:42 Ответить
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Джерело: https://censor.net/ua/v3365341

Не буде ніякого адекватного покарання, а тим більше позбавлення волі. Спишуть на побутовий характер, сучки "вибачаться" і все.
Мене дивує реакція оточуючих, повна байдужість до жертви, видно ця трійка відчуває свою безнаказаність., чомусь нагадує школи рашки, де такі побиття стали нормою для кацапських підлітків вихованих на "АУЄ"

Для довідки
«Ареста́нтский укла́д еди́н»[1] (АУЕ, также используется вариант А. У. Е.[1]; другое название - «ареста́нтское уркага́нское еди́нство»[1]) - название и девиз криминальной субкультуры[1] и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних (подростков, юношей и девушек)[2][3][4]. Это молодёжное сообщество пропагандирует систему ценностей и норм поведения, тождественных по смыслу криминальной идеологии российской организованной преступности («воровским понятиям»), но не скопированных с них под кальку
Информация о деятельности банд АУЕ и методике их действий

Члены преступных объединений, относящих себя к АУЕ, обычно устанавливают в учебных заведениях свои порядки - вымогательствами и угрозами собирают с детей деньги в воровской общак, а отказывающихся сдавать деньги делают «опущенными», устанавливают отдельные парты для таких опущенных, особо обозначают их посуду и одежду, применяя разные способы запугивания, вплоть до избиений и сексуальных преступлений[2][63]. По некоторым данным, скрытыми кураторами из взрослых криминальных группировок назначаются смотрящие из числа местных подростков[2]. Члены АУЕ создают сообщества в социальных сетях, на которые подписываются сотни тысяч человек[2].

Основное свойство банд АУЕ заключается в несовершеннолетнем возрасте её членов. По мнению экспертов, это придаёт им ощущение безнаказанности и неуязвимости. Более того, эта неподсудность из-за возраста используется ими как средство запугивания и как защита при задержании полицией, на суде, особенно если взрослые избили их, пусть даже в целях самообороны[64].

Кодекс АУЕ запрещает любое взаимодействие и помощь полиции, другим властным структурам. В любом районе действия банда АУЕ прежде всего старается вербовать детей и собирать с них «налог», строить параллельную структуру власти и порядка на основе понятий взрослых криминальных структур[65]. Идея такого «налога», сборов на «общак» в некотором роде издевательски копирует систему социального страхования, пенсионную систему: деньги, собранные с детей сейчас, идут тем, кто сейчас в тюрьме, и потом, в будущем, те члены АУЕ, что сдавали деньги сейчас, будут получать деньги от других (более молодых адептов АУЕ), находясь при этом в тюрьме (члены АУЕ верят, что они окажутся в тюрьме когда-нибудь).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A3%D0%95
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06.09.2022 16:19 Ответить
Судячи зі всього вони не вперше таким займаються, решта зібралися на це все подивитися... Підлітки часто не цінують людського життя. Можливо якби вони на собі відчули що таке балончик в очі і удар ногою в голову, другий раз би задумались чи треба комусь таке робити. Сумніваюсь що з того щось дуже буде, там максимум синяки, можливо розбитий ніс, губа, не дуже тягне на тяжкі тілесні ушкодження
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06.09.2022 16:52 Ответить
Отслоение сетчатки, ушиб селезёнки, мало ли что там может всплыть через некоторое время. Надо снять побои и пройти полное обследование. И не забыть про моральный ущерб. Дать адвокату половину суммы и он доведёт дело до посадки или денежной компенсации.
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06.09.2022 20:41 Ответить
угу, тут без варіантів. Зняття побоїв, заява, на слідуючий день ця малолітня шваль біжить просити вибачення і т.д.
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07.09.2022 09:05 Ответить
Под суд, пусть на зоне дерутся.
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06.09.2022 17:02 Ответить
Ще і кацапський мат...
А решта стоять і дивляться..
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06.09.2022 17:06 Ответить
Моя ОСОБИСТА думка(батько 3-х дітей 44,40,31-роки),не варто викладати такі записи в соцмережу,а якщо і викладаються,то потрібно вказувати причину і наслідки. Ось тут всі(майже) виступили з агресивними звинуваченнями нападаючих,а в мене таке питання,яка буде реакція дописувачів,якщо(наприклад) ця дівчина висловилась НЕГАТИВНО(вірно робить Росія,що вас(українців) знищує),а в інших дівчат загинули чи батько,чи брат на фронті,тоді ЯК? От мені просто цікаво. Я от іноді читаю,що піймали коректировщика,який навів русню на дитсадок,чи школу,та я сам-би такого ЗАСТРЕЛИВ!!!!
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06.09.2022 20:15 Ответить
дело в том, что эти барышни в принципе способны такое сделать. есть люди, которые не могут даже сдачи дать- ведь обидчику так больно будет..
а этим существам-- причина без разницы- им бы реализовать свою жестокость. а повод найдется
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06.09.2022 20:29 Ответить
Стасик, ты больной на голову. Избивают три отмороженные бабы одну девушку, а ты про какую то россию, корректировщиков плетешь! С мозгами не дружишь?
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06.09.2022 22:10 Ответить
Ти чув коли-небудь слово -причина-?
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07.09.2022 14:35 Ответить
В мене з мозгами все норма,тобіб такі мозги в моєму віці. Якщо УВАЖНО прочитати мій допис,то я хотів-би побачити ПРИЧИНУ,а не слідство такої поведінки і як ПРИКЛАД привів мотиви. А про русню і корегувальників я не плиту,а говорю те що є і якщо в тебе мозгів так багато,то дай відповідь на таке питання,якщо (не дай БОЖЕ) твого сина замучили в Оленівці і знайома твоєї дружини скаже їй,що русня зробила це вірно,твоя дружина вирве їй язика?(що найменше)
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07.09.2022 14:44 Ответить
Перше що прийшло на думку: «Війна заеінчена, Київ живе своїм життям.» А тоді ні, навчання онлайн, треба убезпечити дітей.
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06.09.2022 21:56 Ответить
Всі , хто дивився -- молодці . Браво . Особливий респект тим , хто знімав . P. S. Чим ви кращі за тих трьох ???
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07.09.2022 07:47 Ответить
ТАК ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ВИНОВАТЫ !!!
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07.09.2022 08:51 Ответить
Яка жорстокість!
І ніхто не втрутився
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16.09.2022 21:40 Ответить
Пройшло більше року! Які результати? Суд був? Когось покарали? Злочин є, а незворотнього покарання нема?
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11.12.2023 20:51 Ответить
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