Пара украинских СУ-25 пролетает на сверхнизкой высоте после выполнения боевого задания в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Женщина в военной форме флагом Украины приветствовала пилотов штурмовиков СУ-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, возвращающихся с боевой задачи на востоке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовала на своей странице в соцсети советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.
"В небе Донецкой области украинские штурмовики возвращаются с боевой задачи", - написала Шевцова в комментарии.
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