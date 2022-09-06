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авиация (2592) война (46726) Донецкая область (7131)

Пара украинских СУ-25 пролетает на сверхнизкой высоте после выполнения боевого задания в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Женщина в военной форме флагом Украины приветствовала пилотов штурмовиков СУ-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, возвращающихся с боевой задачи на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовала на своей странице в соцсети советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.

"В небе Донецкой области украинские штурмовики возвращаются с боевой задачи", - написала Шевцова в комментарии.

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Топ комментарии
+40
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06.09.2022 10:53
+19
devushke ponravilos
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06.09.2022 10:50
+18
Кажуть люди, що на підході гарні новини по літаках.
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06.09.2022 10:55
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devushke ponravilos
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06.09.2022 10:50 Ответить
А недавно тут некоторые ехзперты исходили на говно ( расейское), что вертушка под электролинией пролететь не может и то видео было фейком.
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06.09.2022 10:50 Ответить
a kak oni argumentirovali eto ?
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06.09.2022 10:53 Ответить
А просто - вот не возможно и точка.
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06.09.2022 10:55 Ответить
"Этава ниможит быть, патамушта ниможит быть никагда".
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06.09.2022 12:07 Ответить
Тут тоже под электролинией? И вообще, к чему это?
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06.09.2022 11:00 Ответить
так конкретно в том видео были низкие столбы метров 8 высотой (чуть выше одноэтажных домов на переднем плане). Под таким столбом вертолет не пролетит и там было видно что линия заканчивалась или сворачивала, а вертолеты летели в стороне
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06.09.2022 11:23 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-8#Specifications_(Mi-8MT)

Length: 18.4 m

Height: 5.5 m
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06.09.2022 11:30 Ответить
Обратите внимание,- а вот и вышеозначенные эхсперды тут как тут.
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06.09.2022 11:57 Ответить
tak , tak - chomu ja i podkinul "seljodku" im mene argumenti cekave
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06.09.2022 12:00 Ответить
друже, не поставиш собі кириліцю, хіба це так важко?
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06.09.2022 15:48 Ответить
ni. ce principova
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06.09.2022 15:50 Ответить
тож є українська кириліця
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06.09.2022 17:20 Ответить
Ukraine pora perehodjit na latinicu
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06.09.2022 18:19 Ответить
А вот и слепой, которому что-то показалось 😁
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06.09.2022 12:05 Ответить
Если вы слепой, то как тогда читаете тут? ну, ответить клавой со брайлем ещё можно, но КАК ВЫ, СЛЕПОЙ ЧИТАЕТЕ тут?
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06.09.2022 12:40 Ответить
Слепой увидел, как вертолёт летит под проводами там, где их нет.
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06.09.2022 15:48 Ответить
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06.09.2022 10:53 Ответить
🙏🙏🙏❤️💙💛👍👍👍👍👍✊АСЫ !Супер ! 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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06.09.2022 11:08 Ответить
Пора уже над белгородом так поупражняться...
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06.09.2022 10:54 Ответить
Шоб там всрались?
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06.09.2022 11:08 Ответить
Мы - упражняемся, они - испражняются.
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06.09.2022 13:05 Ответить
Там із "жінкою у військовій формі" все гаразд?
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06.09.2022 10:54 Ответить
Це жінка, але у військовій формі . Ну шо поробиш зі старими штампами.
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06.09.2022 11:06 Ответить
Кажуть люди, що на підході гарні новини по літаках.
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06.09.2022 10:55 Ответить
Новости про самолеты не на подходе, а на подлете.
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06.09.2022 13:06 Ответить
🇺🇦 👍👍👍
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06.09.2022 10:58 Ответить
Це ті саме ВПС, які русня "знищила" ще 24 лютого 😆
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06.09.2022 11:02 Ответить
красавцы! Жиночка тоже хороша
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06.09.2022 11:09 Ответить
Красавчеги.
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06.09.2022 11:10 Ответить
Вот реальный "Тор Gun" а не голливудские сказки с Томом Крузом.
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06.09.2022 11:22 Ответить
Та ладно, Том Круз нормальный мужик
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06.09.2022 13:10 Ответить
Жінка у віськовій формі це Альона Шевцова.
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06.09.2022 11:22 Ответить
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06.09.2022 11:23 Ответить
Саме красиве відео і самий приємний звук це як вилітають і приземляються українські Соколи. Бережіть себе
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06.09.2022 11:31 Ответить
Вам, кацапам, все не угодишь

Север К

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Реєстрація: 05.09.2022
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06.09.2022 12:59 Ответить
Це в студії зьомки робили
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06.09.2022 13:04 Ответить
Надеюсь , не превышали скорость на трассе , молодцы супер.
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06.09.2022 20:26 Ответить
Не подсказывайте, бо мужикам штрафы за превышение прилетят ))))
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06.09.2022 22:22 Ответить
Красавы, просто невероятно.....
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06.09.2022 22:19 Ответить
 
 