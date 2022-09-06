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Житель освобожденного Высокополья на Херсонщине приветствует пехотинцев ВСУ: "Слава Украине! Спасибо вам!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Житель освобожденного Высокополья в Херсонской области, проезжая мимо пехотинцев ВСУ на велосипеде, приветствовал их лозунгом "Слава Украине" и поблагодарил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись приветствия от местных жителей бойцы опубликовали в соцсети.

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Топ комментарии
+29
Слава УКРАИНЕ... ЗСУ - это меч УКРАИНЫ... это меч каждого из Нас..
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06.09.2022 11:33
+21
"Четвьорте вересняа!" (с) Шоб вони всі були живі-здорові.
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06.09.2022 11:36
+17
Доброго дня, ми з України.
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06.09.2022 11:34
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Слава УКРАИНЕ... ЗСУ - это меч УКРАИНЫ... это меч каждого из Нас..
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06.09.2022 11:33 Ответить
вірю в Бога та ЗСУ !

але ж яка ганьба що хлопці пішки пруть у броніках та з повною викладкою!
невже Держава не в змозі забеспечити Українське військо бодай вантажівками ?
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06.09.2022 12:19 Ответить
Доброго ранку)
То просто так самі вирішили себе називати "пішаки"?

Авжеж ні ПОДАРОВАНІ баггі, пікапи - їх десь 10-20% від потреби.
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06.09.2022 12:57 Ответить
ті що їх мали до 24 - 25-го швидко більшість здриснула на них же закордон.
Ось такий грошовитий патріотизм, це потрібно на вус мотати.
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06.09.2022 12:59 Ответить
Р1дн1 наш1 захистники, дякуемо, що ви у нас е. Бережи вас Господь,
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06.09.2022 14:08 Ответить
a chomu hlopci peshkom topajut ? javno podustali....
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06.09.2022 11:33 Ответить
були б рашистами то могли би два вєліка віджати і їхати
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06.09.2022 11:42 Ответить
Ну, можливо, якраз тому, щоб на відкритій місцевості в одну купу не збиратися. Мало що.... Подивіться, вони на відстані один від одного рухаються.
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06.09.2022 11:49 Ответить
oni eli nogi volokut...tam snarezhenie na nih kilogramov 20 kak minimum...
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06.09.2022 11:51 Ответить
Повністю згоден. Можливо, треба по кілька осіб тими ж легковиками звозити.
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06.09.2022 11:55 Ответить
Доброго дня, ми з України.
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06.09.2022 11:34 Ответить
"Четвьорте вересняа!" (с) Шоб вони всі були живі-здорові.
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06.09.2022 11:36 Ответить
Только почему все пешком? Где техника? Это же тратятся огромные силы и войска быстро истощаются.
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06.09.2022 11:47 Ответить
Високопілля тільки відбито, тобто кацапи десь поруч. Тому якщо зібрати і всіх посадити в транспорт, це буде непогана масова ціль для ворога. Можливо, тому і доводиться хлопцям дорогу ногами міряти. Хоча те, що це додаткова втома, звісно, правда.
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06.09.2022 11:52 Ответить
Диванний батальйон за хлопці хвилюється «де техніка!?». Мізки вживали колись, вояки? Це передові підрозділи! За ними полюють дронам, дороги замінован і авто із особовим складом дуже легка мішень!
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06.09.2022 11:59 Ответить
Доброго дня, ми з Херсону ✌️

Потрібні ваші очі‼️

Новомиколаївка, Нововоскресенське, Петропавлівка, Біляївка Нововоронцовського району та Бериславський район в цілому.

Також потрібна інформація по всіх переправах‼️

Напишіть до бота

@nadzor_kherson_bot
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06.09.2022 12:09 Ответить
🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛Слава и низкий Вам поклон ,Герои ЗСУ🙏‼️🍀🍀🍀
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06.09.2022 12:36 Ответить
Продивилася декілька разів, стомлені, але не зломлені. Тримайтесь і бережіть себе
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06.09.2022 14:46 Ответить
не обов/язкова щоб УКРАїНА була в мове як що ти ею не володієшь,повінна щоб ВОНА була в думках, а мова згодом прийде,не в тебе так в твоїх дітях та унуков.
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07.09.2022 00:45 Ответить
 
 