Житель освобожденного Высокополья на Херсонщине приветствует пехотинцев ВСУ: "Слава Украине! Спасибо вам!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Житель освобожденного Высокополья в Херсонской области, проезжая мимо пехотинцев ВСУ на велосипеде, приветствовал их лозунгом "Слава Украине" и поблагодарил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись приветствия от местных жителей бойцы опубликовали в соцсети.
Топ комментарии
+29 Микола ec1d42be
показать весь комментарий06.09.2022 11:33
+21 drowsy_cat
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+17 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий06.09.2022 11:34
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але ж яка ганьба що хлопці пішки пруть у броніках та з повною викладкою!
невже Держава не в змозі забеспечити Українське військо бодай вантажівками ?
То просто так самі вирішили себе називати "пішаки"?
Авжеж ні ПОДАРОВАНІ баггі, пікапи - їх десь 10-20% від потреби.
Ось такий грошовитий патріотизм, це потрібно на вус мотати.
Потрібні ваші очі‼️
Новомиколаївка, Нововоскресенське, Петропавлівка, Біляївка Нововоронцовського району та Бериславський район в цілому.
Також потрібна інформація по всіх переправах‼️
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