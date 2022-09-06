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Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Камера боевого дрона зафиксировала последний момент жизни российского оккупанта на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения захватчика опубликована в соцсетях. На записи зафиксирован момент точного сброса мины с боевого дрона в кусты, в которых за мгновение до этого скрылся вражеский солдат.

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Топ комментарии
+66
Смерть окупанта выгоюна всем. Его командиры заберут на карман довольствие, жена получит компенсацию, украинская земля удобрение, а ВСУ шаг к деокупации.
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06.09.2022 12:20
+39
Нехер срать на чужой земле
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06.09.2022 12:42
+18
И бАец мАлАдой, вдруК пАник гАлАвой,
кАмсАмолскАе серце прАбитА
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06.09.2022 12:43
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Смерть окупанта выгоюна всем. Его командиры заберут на карман довольствие, жена получит компенсацию, украинская земля удобрение, а ВСУ шаг к деокупации.
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06.09.2022 12:20 Ответить
Нехер срать на чужой земле
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06.09.2022 12:42 Ответить
И бАец мАлАдой, вдруК пАник гАлАвой,
кАмсАмолскАе серце прАбитА
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06.09.2022 12:43 Ответить
жена получит компенсацию, украинская земля удобрение
Вообще-то, это вещи взаимоисключающие. Тут либо компенсация, либо удобрение. Нет тела - нет Лады.
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06.09.2022 12:45 Ответить
Хлопче! Ти, як я бачу - такий завзятий захисник солов'їної (понас.рав свої коменти геть усюди на цензорі) - але, на мій власний погляд, ти занадто агресивний... Тобі жінка не дає? Та й взагалі - ти й тобі подібні (кликуші й псевдо-патріоти) вже зає.али не по-деццькі ...

З якого переляку будь-хто, хто тобі не подобається, - повинен брати валізу, шукати потяг та вокзал?.. Чи не простіше тобі самому на передок поїхати й тут не випорожнятися, уберменш недороблений?

З привітом - з українського Харкова! І да - чиста на "харьковском диалекте" - ИДИ НАХ.Й, недоразумение😂
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06.09.2022 14:45 Ответить
Ще раз - для особливо недоумкуватих: НАХ.Й ИДИ, жывотное ... Так понятнее, "блюститель чистоты ̷р̷а̷с̷ы̷ (мовы)"😂
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06.09.2022 16:43 Ответить
Моя мамо, царство їй небесне, понд 50 років викладала украінську мову, мій батько різав кацапів на півночі Тюменської обл. в 70-80х коли ц ще не було мейнстрімом... А спериатозоїдомбув ти, коли я в армії служив ... Краще б тебе батько об фіранку чи простирадло витер би🤣, тварина ти недороблена. До речі - якщо я "ватник", то чого ж мене по морді били бєлгородські заїзжі в березні 14-го перед облрадою у мене, в рідному місті Ха??? Відповіси, жывотное???
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06.09.2022 16:55 Ответить
Андрюша, не смій кидатись фашизмом на українську мову.
Блюстітєль чистоты ̷р̷а̷с̷ы̷ ізика в нас саме ти.
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06.09.2022 16:56 Ответить
Шо, серйозно??? Пробачте - я гадав ми з Вами живемо в вільній країні, де кожен має право спілкуватися тією мовою, яку вважає зручною для себе (звісно - українська є державною і це не підлягає сумніву)... Чи я помиляюся???
Др речі - якщо Ви не помітмлм - із сабжем я почав спілкуватися виключно рідною... Його поторочило від мого "харківського діалекту"

P.S. Напомніть мені, бдласка, коли ми пили на брудершафт? Я не пригадую коли ми перейшли на "ти"
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06.09.2022 17:09 Ответить
А чому ВАМ зручно спілкуватись російською ?
Чого ВАС не верне від мови окупанта ?
ВИ ідеологічно близькі ?
Отже подібні, якщо ВАМ добре в мовній сфері окупанта.
У вільній Україні не буде волі для росіского ізика.
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06.09.2022 17:22 Ответить
Hlope moźe zamkniesź ryija!
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06.09.2022 22:09 Ответить
Tylko po tobie, przyjacielu. I, wygląda na to, ty dokładnie masz świński ryj😂.

Jeśli piszesz po polsku, pisz poprawnie.

Powodzenia! Sława Ukrainie!
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07.09.2022 22:35 Ответить
Я, конечно, понимаю, как плохо было быть немцем в Европе в 40-х.
Но поправьте меня если я не прав, что вот прямо сейчас за свободу, в том числе и вашу, и независимость Украины воюют не только русскоговорящие, но и даже владельцы российских паспортов.
Или пока воюют, пусть себе говорят по русски, потерпим, а после войны того, давай - до-свидания? И всё только из-за языка?
Михалков бы вам аплодировал стоя.
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07.09.2022 03:07 Ответить
І що з того?
Вони воюють за себе.
Ви ж не пропонується відкривати музеї іноземним митцям, бо за нас воюють представники цілої плеяди європейських країн, кавказьких держав, тощо.
Ви тільки за царську говірку переживаєте.
Але зрозумійте, що величезній частині українців БРИДКО чути ізик окупанта, тому що це їхня ознака.
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07.09.2022 14:00 Ответить
Может они и воюют за себя, но при этом уничтожают ваших врагов, рискуя своими жизнями и делая это по собственной воле и безо всякого принуждения. В отличие и вместо некоторых ваших соотечественников, которые прекрасно говорят на украинском и чей долг сейчас быть в окопах, но они за взятки уклоняются от защиты своей же страны, не говоря уже о тех, кто напрямую помогает оккупантам.
И я не только за русский язык, просто вы не говорите о том, что в свободной Украине не будет места чеченскому или казахскому, хотя среди оккупантов немало носителей и этих языков.
Ещё раз повторю, я разделяю вашу боль и ненавижу эту мразь не меньше, чем вы. Я уехал из той страны задолго до прихода путина, у меня к ней свой счёт, но я, к сожалению, не владею украинским, как-то не было нужды. И таких, как я, немало, большинство из нас на вашей стороне, очень многие поддерживают и помогают всем, чем могут, начиная от приёма беженцев и заканчивая покупкой очень нужных для вашей армии вещей, спасающих жизни вашим воинам. Так зачем же таких людей отталкивать от себя, только потому, что они говорят на русском? Или вы считаете, что живя по 30-40 лет в Европе и Штатах, они тоже это делают для себя?
Я просто призываю не впадать во власть эмоций и не обижать тех, кто этого не заслуживает.
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07.09.2022 21:12 Ответить
Уважаемый! Это, увы, горох об стену - бесполезно😒... Там непробиваемые люди "первого сорта". Заметьте - я с уважаемыми носіями мови общаюсь исключительно на державній... Но всё равно я и сотни тысяч подобных - не такие
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07.09.2022 22:49 Ответить
Да, спасибо, я заметил, потому и ввязался в диалог, разделяя вашу точку зрения. Мне достаточно лет, чтобы понимать это и продолжать делать, то, что я делаю.
У меня нет права осуждать людей, живущих в условиях войны. Может она близких потеряла, не дай бог. Многих чаша сия не минула..
Эмоции, эмоции.
Что греха таить, сам когда-то покидал ту страну с одной мыслью в голове : уехать как можно дальше оттуда, где звучит русская речь. Но дело в том, что это и язык моей матери, другого нет.
Ни русский язык, ни какой другой язык сам по себе не является ни признаком, ни причиной того, что человек мразь. Так же ни украинский и никакие другие языки не являются иммунитетом от того, чтобы не быть мразью, ни доказательством превосходства его носителей над другими.
Слава Украине и её героям, безмерное уважение её свободолюбивому и достойному свободы народу. Вечная память всем, кто пал в с оружием в руках или невинной жертвой. Победы вам, скорейшей и с минимальными потерями.
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08.09.2022 00:21 Ответить
Та ви себе не шануєте, якщо однаково какате і штокаєте як *****, кадирків і вся наволоч.
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08.09.2022 07:51 Ответить
Ви щось читали, але не те.
Я пишу відверто, що у вільній Україні не буде місця лише російській мові. Вас с Анрюшєй абсолютно не хвилює вшанування мов інших представників, які боронять разом з ЗСУ нашу державу. Ви лише за росіску вболіваєте, бо це ізик вашої матері. Вас ще можна зрозуміти, але не Андрюшу, батьки якого вважали рідною українську.
І як би ви не намагались заперечити, але мова це ознака держави, її сутність. Вона презентує людину навколишньому світу. Для мене росіска віддавна ототожнюється з вбивцями, алкашами, крадіями і негідниками. Це не мова моєї матері, це мова путінга, сотні тисяч орків, виродків, це мова НКВД, КГБ, це мова практично всіх разіян, які у захваті від вбивств українців.
Тому, скажіть мені чи має право мова навіжених лунати на українській землі ?
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08.09.2022 07:50 Ответить
Кацапів ніхто не просив воювати за Україну,а якщо прийшли воювати то зрозуміли що винні і прийшли спокутувати свою провину що до цього довели. І якщо прийшли до нас то мають поважати наш народ і нашу мову інакше ніхто не тримає.
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10.09.2022 10:18 Ответить
і це пише гандон, у якого ім'я кацапською написане.
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06.09.2022 19:01 Ответить
У кацапов токсичные резиновые попы многоразового использования.
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06.09.2022 16:07 Ответить
Так цьому відео вже місяця три
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06.09.2022 12:20 Ответить
а всё равно выглядит как вчерашнее.
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06.09.2022 12:22 Ответить
Як сьогодення. ZSU-Film Corporation - Найкращі!
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06.09.2022 12:41 Ответить
Не всі розгледіли, як в кущі вбіг один, а вилетіло двоє. Чи того душа?
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06.09.2022 13:28 Ответить
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06.09.2022 16:01 Ответить
поставьте блок на говно-музыку! Сколько можно?
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06.09.2022 12:21 Ответить
Я завжди перед переглядом виключаю звук кліком по динаміку.
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06.09.2022 12:29 Ответить
таке можна дивитися навіть під кобзона, і багато разів
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06.09.2022 12:32 Ответить
вже ці виродки звукооператори заїбали. ****, чому ніхто не скаже цим недоноскам, аби не монтували аудіодорожку. Я сам собі увімкну музику, якщо хочу послухати.
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06.09.2022 12:38 Ответить
"не можу нічого сказати проти відеоряду, бо мене зразу викриють, то буду критикувати другорядні речі" - Так?
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06.09.2022 12:51 Ответить
воїни ЗСУ зробили і презентували чудовий відеоряд. Покажіть його в оригіналі, як є. Ніт, треба, щоб глухуюваті йовбодоби спаскудили відео стртрьомною музикою на максимальному рівні гучності. Доперло тобі?
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06.09.2022 13:10 Ответить
він там шось нюхав в кущах?
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06.09.2022 12:22 Ответить
Власне гівно - пішов посрати, і не встиг.
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06.09.2022 12:29 Ответить
Да посрать хотел, и вот, прямо в начале процесса......
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06.09.2022 12:31 Ответить
ніби ж з куща вилетів у штанах. чи так про своє думав шо забув їх знять?
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06.09.2022 12:34 Ответить
Он когда вываливался из кустов, левой рукой снял штаны. Зачем спрашивается?!
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06.09.2022 12:40 Ответить
шоб провітрилось?
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06.09.2022 12:42 Ответить
Оце так прямо взяв і вбзднув ???
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06.09.2022 12:46 Ответить
Так может это и не дрон виноват а просто пердак рванул ?
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06.09.2022 16:16 Ответить
Он нюхал - нет ли запаха говна его командира. По уставу так положено - под командирский куст свое гомно не класть! Если есть сомнения - нужно попробовать на вкус!
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06.09.2022 13:32 Ответить
притворяшка
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06.09.2022 12:23 Ответить
"українського окупанта на українській землі" Цензор, що ви пишете?
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06.09.2022 12:24 Ответить
Заголовок нормальний, але "текст якось по дебільному написаний". І не виправляють, ***...
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06.09.2022 12:32 Ответить
Ну, трохи марнотратно "один вог - один рашист". Але приємно, що результативно.
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06.09.2022 12:27 Ответить
"І всю оставшуюся жизнь підар відел лєтящій в нєго ВОГ" (почти С)
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06.09.2022 12:28 Ответить
пламенный привет поющему парику - Кабздоху , макакаобразному автомойщику - Моторылу, нетрадиционному сторожу супермаркета - Гиви и другим народам Дамбаса
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06.09.2022 12:32 Ответить
Пошел посрать и провалился!
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06.09.2022 12:34 Ответить
там уже хтось насрав
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06.09.2022 12:41 Ответить
кончені звукооператори. певне глухі
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06.09.2022 12:36 Ответить
Дуже файно.
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06.09.2022 12:38 Ответить
**** тобі . а не пральну машину !
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06.09.2022 12:42 Ответить
українського окупанта на українській землі. Джерело: https://censor.net/ua/v3365380 Это как?
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06.09.2022 12:50 Ответить
Приятно смотреть как дохнет кокошникоголовая падаль...
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06.09.2022 12:56 Ответить
жалко сдохла кацапсина, а ведь мог выжить и жить мучительно и долго, без рук без ног !
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06.09.2022 12:57 Ответить
А вы говорите, что нет хороших русских. На видео как минимум один из них.
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06.09.2022 13:02 Ответить
В тексті Камера бойового дрона зафіксувала останню мить життя українського окупанта на українській землі. Джерело: https://censor.net/ua/v3365380
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06.09.2022 13:03 Ответить
ННННААААААААА !!!! **** .
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06.09.2022 13:04 Ответить
партізани ***** на чеку!
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06.09.2022 13:07 Ответить
Мокшанец сел посрать и в этот момент душа покинула его тело и отправилась к праотцам.
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06.09.2022 13:10 Ответить
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06.09.2022 13:21 Ответить
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06.09.2022 16:40 Ответить
Последнее, что подумал кацап: "Вот это перднул!"
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06.09.2022 13:34 Ответить
у чергової ватної самки свято: намічаються новенькі білі "жигулі".
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06.09.2022 13:54 Ответить
Летучий кацапець
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06.09.2022 14:07 Ответить
Занял позицию для втыкания флага.
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06.09.2022 14:19 Ответить
сдох при исполнении долга.....
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06.09.2022 16:30 Ответить
Смотря такие видосы, как кацапы , пришли на нашу землю , не для того чтобы построить метро , школы , больницы ,пансионаты. Эти твари воюют за деньги, им пох, на все, лучше убивать, грабить , насиловать , чем работать. Сегодня здесь завтра там, и мечтает прочистить дорогу от нацистов , которых здесь нет , и не было , за идею ублюдочного ***** . Не понимая что ***** глубоко до такого вояки, которого обратно поставит в стойло, откуда приехал с дЯревни ******* .Если вообще доедет туда, и так яростно так патриотично кричат трехсооооотыйй, **** в роди семью свою защищает от нацистов.. Насколько нужно быть ******** чтоб в это не легкое время схавать пропаганду ***** ,и пойти подохнуть в посадке ,чтоб обоссратый труп доедали собаки...Это только кацапы на такое способны, больше ни куя ...Жаль что это маленькое письмецо не прочитают твари....
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06.09.2022 18:01 Ответить
І москаля нема, немає москаля. Немає ***** вопше, сама сира земля.
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06.09.2022 21:54 Ответить
Превратілся в бєлих "жигулєй".
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07.09.2022 13:00 Ответить
 
 