Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника
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Камера боевого дрона зафиксировала последний момент жизни российского оккупанта на украинской земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения захватчика опубликована в соцсетях. На записи зафиксирован момент точного сброса мины с боевого дрона в кусты, в которых за мгновение до этого скрылся вражеский солдат.
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+66 Kan Kan 21c2f560
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кАмсАмолскАе серце прАбитА
Вообще-то, это вещи взаимоисключающие. Тут либо компенсация, либо удобрение. Нет тела - нет Лады.
З якого переляку будь-хто, хто тобі не подобається, - повинен брати валізу, шукати потяг та вокзал?.. Чи не простіше тобі самому на передок поїхати й тут не випорожнятися, уберменш недороблений?
З привітом - з українського Харкова! І да - чиста на "харьковском диалекте" - ИДИ НАХ.Й, недоразумение😂
Блюстітєль чистоты ̷р̷а̷с̷ы̷ ізика в нас саме ти.
Др речі - якщо Ви не помітмлм - із сабжем я почав спілкуватися виключно рідною... Його поторочило від мого "харківського діалекту"
P.S. Напомніть мені, бдласка, коли ми пили на брудершафт? Я не пригадую коли ми перейшли на "ти"
Чого ВАС не верне від мови окупанта ?
ВИ ідеологічно близькі ?
Отже подібні, якщо ВАМ добре в мовній сфері окупанта.
У вільній Україні не буде волі для росіского ізика.
Jeśli piszesz po polsku, pisz poprawnie.
Powodzenia! Sława Ukrainie!
Но поправьте меня если я не прав, что вот прямо сейчас за свободу, в том числе и вашу, и независимость Украины воюют не только русскоговорящие, но и даже владельцы российских паспортов.
Или пока воюют, пусть себе говорят по русски, потерпим, а после войны того, давай - до-свидания? И всё только из-за языка?
Михалков бы вам аплодировал стоя.
Вони воюють за себе.
Ви ж не пропонується відкривати музеї іноземним митцям, бо за нас воюють представники цілої плеяди європейських країн, кавказьких держав, тощо.
Ви тільки за царську говірку переживаєте.
Але зрозумійте, що величезній частині українців БРИДКО чути ізик окупанта, тому що це їхня ознака.
И я не только за русский язык, просто вы не говорите о том, что в свободной Украине не будет места чеченскому или казахскому, хотя среди оккупантов немало носителей и этих языков.
Ещё раз повторю, я разделяю вашу боль и ненавижу эту мразь не меньше, чем вы. Я уехал из той страны задолго до прихода путина, у меня к ней свой счёт, но я, к сожалению, не владею украинским, как-то не было нужды. И таких, как я, немало, большинство из нас на вашей стороне, очень многие поддерживают и помогают всем, чем могут, начиная от приёма беженцев и заканчивая покупкой очень нужных для вашей армии вещей, спасающих жизни вашим воинам. Так зачем же таких людей отталкивать от себя, только потому, что они говорят на русском? Или вы считаете, что живя по 30-40 лет в Европе и Штатах, они тоже это делают для себя?
Я просто призываю не впадать во власть эмоций и не обижать тех, кто этого не заслуживает.
У меня нет права осуждать людей, живущих в условиях войны. Может она близких потеряла, не дай бог. Многих чаша сия не минула..
Эмоции, эмоции.
Что греха таить, сам когда-то покидал ту страну с одной мыслью в голове : уехать как можно дальше оттуда, где звучит русская речь. Но дело в том, что это и язык моей матери, другого нет.
Ни русский язык, ни какой другой язык сам по себе не является ни признаком, ни причиной того, что человек мразь. Так же ни украинский и никакие другие языки не являются иммунитетом от того, чтобы не быть мразью, ни доказательством превосходства его носителей над другими.
Слава Украине и её героям, безмерное уважение её свободолюбивому и достойному свободы народу. Вечная память всем, кто пал в с оружием в руках или невинной жертвой. Победы вам, скорейшей и с минимальными потерями.
Я пишу відверто, що у вільній Україні не буде місця лише російській мові. Вас с Анрюшєй абсолютно не хвилює вшанування мов інших представників, які боронять разом з ЗСУ нашу державу. Ви лише за росіску вболіваєте, бо це ізик вашої матері. Вас ще можна зрозуміти, але не Андрюшу, батьки якого вважали рідною українську.
І як би ви не намагались заперечити, але мова це ознака держави, її сутність. Вона презентує людину навколишньому світу. Для мене росіска віддавна ототожнюється з вбивцями, алкашами, крадіями і негідниками. Це не мова моєї матері, це мова путінга, сотні тисяч орків, виродків, це мова НКВД, КГБ, це мова практично всіх разіян, які у захваті від вбивств українців.
Тому, скажіть мені чи має право мова навіжених лунати на українській землі ?