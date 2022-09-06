Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника

Камера боевого дрона зафиксировала последний момент жизни российского оккупанта на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения захватчика опубликована в соцсетях. На записи зафиксирован момент точного сброса мины с боевого дрона в кусты, в которых за мгновение до этого скрылся вражеский солдат.

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