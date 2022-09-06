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война (46726) освобождение (556) Херсонщина (3500)

"Все мы успеем, все идет последовательно. Наберитесь терпения!" - военный с позывным "Мадяр" о контрнаступлении на юге Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский воин с позывным Мадяр в специальном видеообращении к тем, кто называет контрнаступление на юге медленным, рассказал о плане отвоевания правобережных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое объяснение боец опубликовал в соцсетях.

"Всем, кто беспокоится о медленном продвижении войск ВСУ на южном направлении. Наступательные действия происходят последовательно. Пути подвоза вооружения вражеской армии на правобережную часть Украины фактически перекрыты... Главная цель - на измор взять, истощить остатки орковской армии, которая сейчас находится на правом берегу ... После уменьшения численности свиньи на правом берегу Днепра, вернуть наши территории. Это будет сделано качественно, своевременно. Не надо кипишевать...", - рассказывает Мадяр.

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Топ комментарии
+48
Ніхто в цьому плані не турбується. ЗСУ зроблять те що треба. Дуже турбує шобла покидьків, яка засіла в ОП.
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06.09.2022 12:39
+27
1000%!!!

"Скоро только кошки родятся!"(с)
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06.09.2022 12:35
+22
хлопці там на передовій краще знають що потрібно робити
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06.09.2022 12:43
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1000%!!!

"Скоро только кошки родятся!"(с)
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06.09.2022 12:35 Ответить
Треба, все ж таки, дивитися на ситуацію тверезо! А ситуація така - як би в нас були свої заводи по виготовленню озброєння, то можна було б брати будь-який темп, хочь сидіти на одному місці за бажанням!
А оскільки ми цілком і повністю залежимо від Заходу, постачання ним обзроєння, фінансової допомоги тощо, знаходить в такій області, яка нам - не підвласна! Західний світ має таку форму, що рішення про підтримку приймаються коллегіально і залежать від багатьох чинників! тому, відношення до цієї війні і підтримки України може змінитися незалежно від нашого бажання! і справа в тому, що якщо "повзати в контрнаступах" відношення до цієї війни буде коригуватися у бік "там нічого не відбувається, можна скорочувати підтримку"
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06.09.2022 12:57 Ответить
Якби у нас були заводи, то рашка ракетами обстрілювала ті заводи до тла
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06.09.2022 13:07 Ответить
по-перше, тіки в Київі підземних споруд стільки, що можна було б відкрити 50 заводів!!!
по-друге, тіки повний ідіот буде плекати надію, що Захід буде підтримувати нас вічно!
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06.09.2022 13:20 Ответить
Тілько Ти
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06.09.2022 18:19 Ответить
Ніхто в цьому плані не турбується. ЗСУ зроблять те що треба. Дуже турбує шобла покидьків, яка засіла в ОП.
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06.09.2022 12:39 Ответить
Даже в такой позитивный репортаж,нужно всунуть своё гавнецо.
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06.09.2022 13:16 Ответить
І яка по бистрому мабуть продала південь України і не тільки південь. А ЗСУ тепер кровью і потом відвойовує.
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06.09.2022 14:40 Ответить
хлопці там на передовій краще знають що потрібно робити
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06.09.2022 12:43 Ответить
хотів би запитати цього воїна чи знає він скільки воїнів
може перевезти вертоліт десантний за один раз
а 10 вертольотів
а зробити 5 рейсів
а тому або ми наступаєм або не смішим світ
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06.09.2022 12:44 Ответить
Пшел нах, кацап.
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06.09.2022 12:46 Ответить
Михаил Васильев e26266b7

Мене читають: 0

Я читаю: 0



свіжий бот 😠
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06.09.2022 12:51 Ответить
В тебе є чудовий шанс піти на передову і здивувати весь світ вмінням наступати.
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06.09.2022 12:57 Ответить
не пишіть хєрню! одна людина нічого не зробить! тут питання до керівництва - а в генерали його навряд чи візьмуть! Проте є одне дуже просте резюме - у Заходу багато власних справ, йому підтримувати Україну роками за рахунок власних платників податку може виявитися буде дуже складно
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06.09.2022 13:00 Ответить
А що зроблено власного з озброєння за півроку війни? Які взагалі можуть бути претензії до Заходу?
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06.09.2022 13:06 Ответить
до Заходу в мене точно нема претензій! Я про те, що зволікання з контрнаступом призведе до скорочення підтримки - це ж очевидно
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06.09.2022 13:18 Ответить
До скорочення підтримки може привести хіба що незрозумілі дії нашої влади.
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06.09.2022 13:22 Ответить
в нинішніх оставинах - не можна зволікати! зараз настане зима - європейці зіштовхнуться з деякими складностями - подивляться на нас - а нас що? сидіння рівно на дупі і непомітний контрнаступ? нафіга їм нас підтримувати? ввалювати сюди мільярди долларів? заради чого? заради того що ми сидимо рівно на дупі
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06.09.2022 13:50 Ответить
ввалювати сюди мільярди долларів? заради чого?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я извиняюсь,а какать вы чем будете,без финансирования западом.Да и вооружение,какого сколько дают,так и выкручиваемся.Вооружать то они нас сильно не хотят,зачем им мощное вооружённое государство, пусть и с прозападным менталитетом.Европа нам готовит участь сельскохозяйственной страны,а я не думаю,что нас это место в ЕС устроит.
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06.09.2022 15:31 Ответить
мне то ты свой поток мыслей зачем пишешь?
я как раз о том и говорю, что чем медленнее мы будем возвращать свои земли, тем хуже будет поддержка
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06.09.2022 19:22 Ответить
А я не об этом писал.Чем медленнее будут поставки вооружения,тем медленней будет наступление.Почему медленно поставляют вооружение,причина же есть,
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06.09.2022 19:35 Ответить
Я дуже рідко задаю це питання, але ви своїм скигленням вже дістали - ви з якого окопу пишете?
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06.09.2022 16:54 Ответить
боже, яке кончене! пишу тебе в последний раз: один человек в окопе нифига не решит!
при всё уважении к солдатам, есть масса работы, которую нужно выполнять и без которой не будет и тех самых солдат в окопах
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06.09.2022 19:24 Ответить
Само кончене, пізд.й за російськім кораблем.
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06.09.2022 21:59 Ответить
Мишаня идет накуй
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06.09.2022 13:01 Ответить
Ocen gramotno Chersone berut ruso fasistov.Logistika mosti stabi sviazi PVO eto NATo tak delali takze.Realno kacapam jesli konecno xocet zit nado bezat uze teper.
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06.09.2022 12:45 Ответить
А мы и не торопимся. Как говорил Пятачок - до пятницы я абсолютно свободен.
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06.09.2022 12:46 Ответить
Защитники Украины продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганской области.в эфире Эспрессо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай добавил, что огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовали захватчики в своих целях.

"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время, мы услышим еще хорошие новости от наших защитников",

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06.09.2022 12:46 Ответить
Артилерія ЗСУ влучно відпрацювала по російським позиціям. На відео видно спалений ЗРК "Бук" та частини тіл росіян. https://t.me/censor_net/16282
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06.09.2022 12:52 Ответить
Кацапи ніколи не вміли подовгу зосереджуватись на роботі, щоб вони не робили. Тому час працює не на них.
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06.09.2022 12:46 Ответить
Як раз час працює зараз на них.
Вони запускають выйськові заводи, пробують набрати побільше кацапських смертників.
Добре, що не все в них гладенько, але ....
Ще одне підтвердження, що час на їх боці - те що вони добиваються переговорів.
Я не маю на увазі те що нашим хлопцям потрібно завтра вже Херсон забрати чи поспішати, а про поставку зброї.
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06.09.2022 14:27 Ответить
Хлопці , нормальні і свідомі украінці Вас підтримують і не підганяють , а
не задоволені , це всякого роду диванні хероі і так звана влада !
Ми молимось за Вас і єдине чого ми хочемо , щоби ви всі повернулися живими , бо на Вас вся надія !! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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06.09.2022 12:48 Ответить
Як виходит так і давлят.
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06.09.2022 12:51 Ответить
Слава ЗСУ! Віримо! Підтримуємо! Чекаємо!💙💛
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06.09.2022 12:56 Ответить
Вкрала з інтернета:

Увага! Значить так, друзі, що я можу сказати щодо ходу військових дій за останні тижні та щодо перспектив української оборони/переходу до контрнаступу. Всього в трьох пунктах і максимально доступно, тож прошу вас робити репост.

1) По-перше, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, завалюю ****** і тупо не коментую того, на чому не знаюся. Відступ від Лисичанська відбувся, командування відзвітувало, я порадів врятованим життям, інформацію прийняв і завалив ******. Острів Зміїний було атаковано нашою безпілотною авіацією, командування опублікувало відео, я порадів, скинув знайомим і завалив ******. На Херсонщині щось відбувається, командування попрохало всіх завалити ******, я завалив ******.

2) По-друге, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, завалюю ****** і тупо не запитую в суспільства, у влади чи у господа нашого Яхве, чому хтось служить в армії, а хтось - ні. Бо я от поки що ні (але хто зна, що буде завтра). Також я завалюю ****** щодо тих людей, до яких мав якісь питання чи претензії до 24 лютого, та які стали до лав українського війська після. Бо вони вже так, а я поки що ні.
Єдине що - я не хочу, щоб в армію у вигляді покарання відправляли умовних алкашів, правопорушників чи корупціонерів. Я вдячний тим, завдяки кому я зараз можу більш-менш спокійно працювати і не бажаю, аби їхні життя залежали від ненадійних людей. Збройні сили - це не покарання, це честь. А щодо всього іншого я завалюю ******.

3) По-третє, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, але спілкується з військовослужбовцями, завалюю ****** щодо своїх думок про тактичні, оперативні та стратегічні перспективи війни або строків її завершення (які я, безумовно, як будь-яка нормальна людина все одно маю). Я можу спитати про це, щоб підтвердити чи спростувати свої думки. Можу послухати різноманітних експертів. Можу взяти участь в анонімному опитуванні щодо очікувань українців. Можу прикинути таймфрейми чи чекати переламу ситуації на нашу користь. Проте я завалюю ****** і не викладаю свої диванні висновки чи ідеї там, де їх ніхто не потребує (тобто, ніде).

Я роблю свою роботу, допомагаю волонтерам копійчиною, аби вони допомагали Збройним Силам напряму. Я розповсюджую те, про що вважає за потрібне повідомляти командування Збройних Сил. Сама можливість писати цей пост на території, яка ще кілька місяців тому була окупована, мабуть і є найкращою причиною цьому командуванню довіряти.

Ми звільнимо від росіян Херсон. Ми звільнимо Харківську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Ми випхнемо їх з українського Криму. Величезними жертвами, інакше й не буває. Але ми впораємось.

І саме для того, аби це відбулося, я завалюю ******. Так вже склалося, що виконання трьох зазначених пунктів теж може бути вагомим внеском в нашу перемогу. Внеском, що потребує мінімум моїх зусиль.

Дякую за увагу
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06.09.2022 12:56 Ответить
Кафейні патріЙОти і диванні стратеги, напевно, ліпше за тих, хто в в штабах, в окопах,-безпосередньо на фронті, хто кожної миті в небезпеці бути пораненими, втратити життя, чи пропасти безвісти - знають, тому що мають час слухати цілодобово теле - радіо - словесний по*ос. Така категорія вже невиліковна "мудрагелів" і боягузів - героїв тилу.
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06.09.2022 12:57 Ответить
Так, єдине розумне наставлення щодо ЗСУ - ти або служиш в ЗСУ, або допомагаєш ЗСУ. А оце обговорення стратегії і тактики з дивана - це для закритих груп особливо заклопотаних. Нема чого засмічувати ефір.
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07.09.2022 09:38 Ответить
Це тільки дристович який виліз з підпаловника хоче котлів. Нетерплячі нехай ідуть до цього воіна хочаб на підхват- магазини набивати, гранати протирати, бк і пайки по окопах розносити
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06.09.2022 12:58 Ответить
Особисто мене зовсім не турбують темпи контрнаступу ЗСУ . Мене турбують тільки наші втрати . Треба якомога максимально зменшити наші втрати в живій силі . Хай говорить артилерія , щоб нашій піхоті не доводилось гинути .
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06.09.2022 13:08 Ответить
Ті,хто вважає дії ЗСУ "повільними" чи "не такими,як треба" мабуть просто багато дивлися блокбастер" Чапаєв".
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06.09.2022 13:10 Ответить
дякую, друже!
у цiй країнi, окрiм ЗСУ, вiрити бiльше нема кому.....
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06.09.2022 13:11 Ответить
А ты однако "патриот".
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06.09.2022 13:19 Ответить
"да, я именно такой" (с)
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06.09.2022 13:35 Ответить
Государство,это организм, и оно не может жить ,только с одним или двумя органами.
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06.09.2022 15:14 Ответить
Він недооцінює вплив Зелі на результат війни. А там можуть бути несподіванки. Великі несподіванки!
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06.09.2022 13:18 Ответить
Цей дрючок має щонайманше 2 кінці!
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06.09.2022 13:45 Ответить
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06.09.2022 13:32 Ответить
Жабу потрібно готувати повільно. Саме приємне, це те що щоб кацапи не робили все вони роблять не так. Правий берег - пастка для дурня, впустити (обмеженну кількість) - знищити, знов впустити і знов знищити, і у кацапів немає в цій конфігурації методів боротьби. Це було зрозуміло вже після провалу наступу в бік Одеси та придністров'я. Окрім того, як виявилось, у кацапів майже немає системи керування війсками. це проявилось під Києвом, коли вони намагалися виконати поставленні задачі, не зважаючи на те що ситуація мінялась щоденно, щогодини і проявляється зараз на півдні і частково на сході. Розвал системи керування війсками- ось зараз головна задача України.
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06.09.2022 13:34 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВЕРИМ В ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РЕСПЕКТ ХЛОПЦАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.09.2022 13:41 Ответить
Головне це життя воїнів,і не потрібно поспішати щоб втратити життя які можна зберегти.Хто не згоден ідіть самі на передок і покажіть приклад. Слава Україні!
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06.09.2022 14:22 Ответить
Все чітко і без шмарклів. 128 огшбр рулить. То тільки пацаки в мережах розганяють зраду про провал контрудару ЗСУ, катастрофу, день жалоби на Закарпатті за загиблими бійцями...Так, на жаль, наші герої гинуть. Так, на Закарпатті прощались з героями, але ніякого дня жалоби не було. Тепер русня придумала казочку про якогось полоненого помічника гранатоментика Назара з Тернопільщини, який розказав "правду", як командування ЗСУ "кидає всіх на убой"😡😡😡
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06.09.2022 14:51 Ответить
але гебешним Телеграмом в самій точці користується. ну скільки можна....
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06.09.2022 15:08 Ответить
Все правильно хлоп каже... Краще взяти Херсон скажімо 1 грудня і вбити 10 тисяч свсобак, ніж взяти 1 жовтня але вбити 1000 свинособак і своїх положити в рази більше ніж за умовами "1 грудня". Нема вже куди квапитись. Головне вбити більше русні і зберегти наших. території можуть почекати.
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06.09.2022 16:36 Ответить
Молодці! Слава ЗСУ!!!
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06.09.2022 18:14 Ответить
Тільки бережіть себе!!!!
Слава Україні, у якої такі захистники!
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06.09.2022 20:35 Ответить
 
 