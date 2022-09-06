"Все мы успеем, все идет последовательно. Наберитесь терпения!" - военный с позывным "Мадяр" о контрнаступлении на юге Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский воин с позывным Мадяр в специальном видеообращении к тем, кто называет контрнаступление на юге медленным, рассказал о плане отвоевания правобережных территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое объяснение боец опубликовал в соцсетях.
"Всем, кто беспокоится о медленном продвижении войск ВСУ на южном направлении. Наступательные действия происходят последовательно. Пути подвоза вооружения вражеской армии на правобережную часть Украины фактически перекрыты... Главная цель - на измор взять, истощить остатки орковской армии, которая сейчас находится на правом берегу ... После уменьшения численности свиньи на правом берегу Днепра, вернуть наши территории. Это будет сделано качественно, своевременно. Не надо кипишевать...", - рассказывает Мадяр.
Пожалуйста, подождите...
"Скоро только кошки родятся!"(с)
А оскільки ми цілком і повністю залежимо від Заходу, постачання ним обзроєння, фінансової допомоги тощо, знаходить в такій області, яка нам - не підвласна! Західний світ має таку форму, що рішення про підтримку приймаються коллегіально і залежать від багатьох чинників! тому, відношення до цієї війні і підтримки України може змінитися незалежно від нашого бажання! і справа в тому, що якщо "повзати в контрнаступах" відношення до цієї війни буде коригуватися у бік "там нічого не відбувається, можна скорочувати підтримку"
по-друге, тіки повний ідіот буде плекати надію, що Захід буде підтримувати нас вічно!
може перевезти вертоліт десантний за один раз
а 10 вертольотів
а зробити 5 рейсів
а тому або ми наступаєм або не смішим світ
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свіжий бот 😠
нашоївлади.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Я извиняюсь,а какать вы чем будете,без финансирования западом.Да и вооружение,какого сколько дают,так и выкручиваемся.Вооружать то они нас сильно не хотят,зачем им мощное вооружённое государство, пусть и с прозападным менталитетом.Европа нам готовит участь сельскохозяйственной страны,а я не думаю,что нас это место в ЕС устроит.
я как раз о том и говорю, что чем медленнее мы будем возвращать свои земли, тем хуже будет поддержка
при всё уважении к солдатам, есть масса работы, которую нужно выполнять и без которой не будет и тех самых солдат в окопах
Гайдай добавил, что огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовали захватчики в своих целях.
"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время, мы услышим еще хорошие новости от наших защитников",
Вони запускають выйськові заводи, пробують набрати побільше кацапських смертників.
Добре, що не все в них гладенько, але ....
Ще одне підтвердження, що час на їх боці - те що вони добиваються переговорів.
Я не маю на увазі те що нашим хлопцям потрібно завтра вже Херсон забрати чи поспішати, а про поставку зброї.
не задоволені , це всякого роду диванні хероі і так звана влада !
Ми молимось за Вас і єдине чого ми хочемо , щоби ви всі повернулися живими , бо на Вас вся надія !! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Увага! Значить так, друзі, що я можу сказати щодо ходу військових дій за останні тижні та щодо перспектив української оборони/переходу до контрнаступу. Всього в трьох пунктах і максимально доступно, тож прошу вас робити репост.
1) По-перше, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, завалюю ****** і тупо не коментую того, на чому не знаюся. Відступ від Лисичанська відбувся, командування відзвітувало, я порадів врятованим життям, інформацію прийняв і завалив ******. Острів Зміїний було атаковано нашою безпілотною авіацією, командування опублікувало відео, я порадів, скинув знайомим і завалив ******. На Херсонщині щось відбувається, командування попрохало всіх завалити ******, я завалив ******.
2) По-друге, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, завалюю ****** і тупо не запитую в суспільства, у влади чи у господа нашого Яхве, чому хтось служить в армії, а хтось - ні. Бо я от поки що ні (але хто зна, що буде завтра). Також я завалюю ****** щодо тих людей, до яких мав якісь питання чи претензії до 24 лютого, та які стали до лав українського війська після. Бо вони вже так, а я поки що ні.
Єдине що - я не хочу, щоб в армію у вигляді покарання відправляли умовних алкашів, правопорушників чи корупціонерів. Я вдячний тим, завдяки кому я зараз можу більш-менш спокійно працювати і не бажаю, аби їхні життя залежали від ненадійних людей. Збройні сили - це не покарання, це честь. А щодо всього іншого я завалюю ******.
3) По-третє, я, як людина, яка не є військовослужбовцем, але спілкується з військовослужбовцями, завалюю ****** щодо своїх думок про тактичні, оперативні та стратегічні перспективи війни або строків її завершення (які я, безумовно, як будь-яка нормальна людина все одно маю). Я можу спитати про це, щоб підтвердити чи спростувати свої думки. Можу послухати різноманітних експертів. Можу взяти участь в анонімному опитуванні щодо очікувань українців. Можу прикинути таймфрейми чи чекати переламу ситуації на нашу користь. Проте я завалюю ****** і не викладаю свої диванні висновки чи ідеї там, де їх ніхто не потребує (тобто, ніде).
Я роблю свою роботу, допомагаю волонтерам копійчиною, аби вони допомагали Збройним Силам напряму. Я розповсюджую те, про що вважає за потрібне повідомляти командування Збройних Сил. Сама можливість писати цей пост на території, яка ще кілька місяців тому була окупована, мабуть і є найкращою причиною цьому командуванню довіряти.
Ми звільнимо від росіян Херсон. Ми звільнимо Харківську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Ми випхнемо їх з українського Криму. Величезними жертвами, інакше й не буває. Але ми впораємось.
І саме для того, аби це відбулося, я завалюю ******. Так вже склалося, що виконання трьох зазначених пунктів теж може бути вагомим внеском в нашу перемогу. Внеском, що потребує мінімум моїх зусиль.
Дякую за увагу
у цiй країнi, окрiм ЗСУ, вiрити бiльше нема кому.....
Слава Україні, у якої такі захистники!