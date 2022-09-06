"Слышишь: "Грады" ху#рят? П#здец у них контрбатарейная война дикая… Как только выжить хотя бы", - оккупант жалуется на давление ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия РФ, пока удерживающая временно оккупированные территории Украины, мечтает уже не о своей победе, а лишь о том, как уцелеть и выжить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.
Внимание! Ненормативная лексика!
"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – рассказывает один российский контрактник другому.
Под таким огнем оккупанты не могут ни отражаться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский беспилотник, а за ним накрыла артиллерия.
"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", – впечатлен россиянин.
И таким бегством заканчивается каждая попытка: "Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому".
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- вмикаєш радар - прилітає ХАРМ
- не вмикаєш радар - прилітає Байрактар
А ниче что у вас армия в три раза больше по численности?
а ниче что по вооружению у вас в 10 раз больше?
а по снарядам раз в 20-50?
а ниче что у вас экономика раз в 20 больше и города не в руинах?
дбл бл.
немає москаля, немає *****,
сама сира земля
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь"
"Я адрес хохла по-русскі спросіл
Хохол отвєчаєт:
- Не чую!"
Всі вони імперці, під якими прапорами б не виступали.
Не надо.