РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11318 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
24 101 33
армия РФ (15355) война (46726) СБУ (18677) ВСУ (5141) перехват (319)

"Слышишь: "Грады" ху#рят? П#здец у них контрбатарейная война дикая… Как только выжить хотя бы", - оккупант жалуется на давление ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия РФ, пока удерживающая временно оккупированные территории Украины, мечтает уже не о своей победе, а лишь о том, как уцелеть и выжить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант об обеспечении армии РФ: "Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь", - ГУР МО. АУДИО

Внимание! Ненормативная лексика!

"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – рассказывает один российский контрактник другому.

Под таким огнем оккупанты не могут ни отражаться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский беспилотник, а за ним накрыла артиллерия.

"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", – впечатлен россиянин.

И таким бегством заканчивается каждая попытка: "Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Из трехсот живыми осталось 72. Другие или 300-е, или 200-е": российский оккупант рассказывает о потерях РФ в Украине, - перехват ГУР. АУДИО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+67
Говорящие жигули
показать весь комментарий
06.09.2022 16:23
+50
Дійсно кажуть, що у російських артилеристів зараз офігенний вибір:
- вмикаєш радар - прилітає ХАРМ
- не вмикаєш радар - прилітає Байрактар

показать весь комментарий
06.09.2022 16:24
+28
показать весь комментарий
06.09.2022 16:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорящие жигули
показать весь комментарий
06.09.2022 16:23 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 16:29 Ответить
чудо техніки
показать весь комментарий
06.09.2022 16:30 Ответить
rjuzke-cheljustny iskustveny intelekt...
показать весь комментарий
06.09.2022 16:35 Ответить
Півні.
показать весь комментарий
06.09.2022 18:29 Ответить
Білого кольору?
показать весь комментарий
06.09.2022 20:16 Ответить
А як же. Найновіша модель1978 року.
показать весь комментарий
06.09.2022 20:44 Ответить
Дійсно кажуть, що у російських артилеристів зараз офігенний вибір:
- вмикаєш радар - прилітає ХАРМ
- не вмикаєш радар - прилітає Байрактар

показать весь комментарий
06.09.2022 16:24 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 17:38 Ответить
и тем неменее лезут и лезут. ты их в двери, а они в окно
показать весь комментарий
06.09.2022 16:26 Ответить
вижить оно захотєло, з якого дива?!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:26 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 16:30 Ответить
ждем вечернего дыркина)))
показать весь комментарий
06.09.2022 16:33 Ответить
86 like(ov)
показать весь комментарий
06.09.2022 16:36 Ответить
наші
показать весь комментарий
06.09.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 16:39 Ответить
о у кацапов новая отмазка, " 1 наш к 10" хохлам.
А ниче что у вас армия в три раза больше по численности?
а ниче что по вооружению у вас в 10 раз больше?
а по снарядам раз в 20-50?
а ниче что у вас экономика раз в 20 больше и города не в руинах?
дбл бл.
показать весь комментарий
08.09.2022 10:10 Ответить
гарно арта ******!
немає москаля, немає *****,
сама сира земля
показать весь комментарий
06.09.2022 16:32 Ответить
П!здорєз подкралса очєнь такі і замєтно...
показать весь комментарий
06.09.2022 16:34 Ответить
Єто прекрасно!
показать весь комментарий
06.09.2022 16:38 Ответить
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь"
показать весь комментарий
06.09.2022 16:38 Ответить
І в той же час:
"Я адрес хохла по-русскі спросіл
Хохол отвєчаєт:
- Не чую!"
Всі вони імперці, під якими прапорами б не виступали.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:51 Ответить
кацапи-ОТОЖ,
показать весь комментарий
06.09.2022 16:41 Ответить
Якби запасались зброєю а не асфальтом, то вже давно би орків викурили.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:42 Ответить
Ну це з точки зору здорового глузду там, но ми же видели мир в глазах путлера.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:48 Ответить
Це "птічька"із лабораторії ,щоб іпфікувати рашку
показать весь комментарий
06.09.2022 17:47 Ответить
Интересно, хоть кто-нибудь из этих скотов способен сказать 1 (одну) фразу без мата?
показать весь комментарий
06.09.2022 18:08 Ответить
"Как только выжить хотя бы"

Не надо.
показать весь комментарий
06.09.2022 19:37 Ответить
тусня вже обісралась, а наші кажуть що ще навіть не починали
показать весь комментарий
06.09.2022 21:03 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2022 23:06 Ответить
А ви що думали на прогулянку пришли? Це вам не в Проньки на кухне варенники *******!
показать весь комментарий
07.09.2022 00:52 Ответить
А в Цей час правоохоронні органи віджимають у громадян майно та землі, підключені і судді у схеми і адвокати
показать весь комментарий
07.09.2022 07:44 Ответить
 
 