"П#здец, бл#дь, положили наших! Куда попало!? У меня трехсотый!", - запись боя, сделанная нагрудной камерой российского оккупанта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись реального боя, сделанная нагрудной камерой российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик отстреливается от украинских военных и рассказывает о потерях своего подразделения. Камера зафиксировала не менее пяти убитых россиян. Еще один во время работы камеры получил ранения.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника