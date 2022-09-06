"П#здец, бл#дь, положили наших! Куда попало!? У меня трехсотый!", - запись боя, сделанная нагрудной камерой российского оккупанта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись реального боя, сделанная нагрудной камерой российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик отстреливается от украинских военных и рассказывает о потерях своего подразделения. Камера зафиксировала не менее пяти убитых россиян. Еще один во время работы камеры получил ранения.
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+92 Вячеслав Галушка
показать весь комментарий06.09.2022 16:51
+89 Максім ХОЙ 07fb0949
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+70 Kirill Ponomarev
показать весь комментарий06.09.2022 16:50
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і з коментарів також))
Бидлу з донбасу воно помагати хотіло
Авжеж, десь на Чукотці у вас крайній окоп.
ви там на цензорі геть ******? Хто такі українські окупанти???
- Ты чё, дрочишь?
- Да
- Так дрочи себе!
орка стогне, мабуть кінчив в останній раз
Парни из ЗСУ так старались, вы хоть для них сделайте вид, что вам нравится)
Х*йова ваша доля під*расівська...
Чтобы рейтинг путина повысился?
Путин же эти войны устраивает только чтобы рейтинг себе поднимать.
Слава ЗСУ 👍👍👍 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
- Понял, вычеркиваю.
- Ой у лузі чергова "Kalina" зажмурилася...
🤣
Так було і буде поки ви всі не здохнете