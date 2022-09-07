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Отмена упрощенного визового режима ЕС для россиян – ответственность за агрессию против Украины, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 195-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул важность прекращения Евросоюзом упрощенного визового режима для граждан РФ.

"Я благодарен госпоже Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и всем европейским лидерам, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России. Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательства над Европой, но и работает на них.

И должны помнить: кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов. На шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и поддерживающих их. Следует продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Еврокомиссия предлагает полностью приостановить Соглашение об упрощении визового режима с РФ

Также он сообщил детали разговора с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

"Только что говорил с новым премьер-министром Великобритании госпожа Лиз Трасс. Это был ее первый разговор в новом статусе с иностранным лидером. И это большая честь для Украины. Поздравил госпожу премьер-министра с началом работы в должности и чувствую, что мы сможем выстроить глубокие и результативные отношения.

Время, когда госпожа премьер-министр начинает работу, очень сложное. Российский энергетический шантаж, постоянные попытки государства-террориста дестабилизировать политическую ситуацию в Европе и в свободном мире, постоянная российская дезинформация... Но, сохраняя наше единство и работая в полной координации, мы можем это преодолеть.

Услышал очень веские слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины, и о восстановлении нашего государства. Очень важно, что Великобритания будет сохранять лидерскую роль в консолидации свободного мира и защите свободы. Пригласил госпожу премьер-министра посетить наше государство. И спасибо за четкую уверенность в том, что Украина и свободный мир обязательно победят в этой войне, которую развязала Россия", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+5
ЗЄ вже просто в кожній дірці затичка.

Сонце не встає та не сідає без коментаря цього брехливого сцикуна.
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07.09.2022 00:14
+4
Чмо гундосе, за се що ти натворив з єрмаком треба буде відповісти
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07.09.2022 00:00
+3
Скоро знову випустять стєнґазєту з лєнкою про те, на якому боку спав зеленський в ніч на 24 лютого, щоб відвести очі лохтората від НАБУ, розкраденої гуманітарки, великого наї&ництва, газу, армії, зими і т.п.
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07.09.2022 00:54
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Правила форума Совет форумчан
их вообще должны были виз лишить, а не спростити 2 пункти....
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06.09.2022 23:45 Ответить
Чмо гундосе, за се що ти натворив з єрмаком треба буде відповісти
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07.09.2022 00:00 Ответить
Всьому свій час. Зараз колективно треба п-дити русню і дивитись щоб не протягували усіляку хню
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07.09.2022 01:17 Ответить
Несси-прибери дЄрьмака! У тебе є тільки 1 шанс це зробити!
"Пятая колонна"против генерала Кривоноса / Подрыв обороноспособности / Оман //
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07.09.2022 00:07 Ответить
Кривоноса несколько дней все путинские пропагандоны цитировали про "200 тысяч убитых" украинских военных.
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07.09.2022 10:51 Ответить
Вони вже 100500 разів на своєму срутб знищили авіацію, тому їхні фантазії мені до лампочки!
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07.09.2022 14:13 Ответить
ЗЄ вже просто в кожній дірці затичка.

Сонце не встає та не сідає без коментаря цього брехливого сцикуна.
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07.09.2022 00:14 Ответить
Политтехнології в дії, доки цього не буде розуміти 98% 73 буде повторюватися
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07.09.2022 11:50 Ответить
Скоро знову випустять стєнґазєту з лєнкою про те, на якому боку спав зеленський в ніч на 24 лютого, щоб відвести очі лохтората від НАБУ, розкраденої гуманітарки, великого наї&ництва, газу, армії, зими і т.п.
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07.09.2022 00:54 Ответить
Як тільки твої зе-виродки проголосують за законопроєкт №7654 про обмеження повноважень НАБУ тоді ЄС Україні теж покаже якусь фігуру з пальців,що ти тоді будеш брехати народу типу "коронки"-ну прое..ли?
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07.09.2022 05:49 Ответить
Зеля не скасував візи росіянам, навпаки він навіть продає саме громадянство України корупціонерам та олігархам Московії. Але при всьому цьому він вимагає, щоб країни ЄС заборонили в'їзд росіянам.
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07.09.2022 08:09 Ответить
Теперь путинские чиновники и их детки вместо 40 евро за визу будут платить 80. Видимо такого не переживут.
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07.09.2022 10:49 Ответить
может хватит уже видосики крутить ни о чем? неприятен зеленский... гнусавостью, брехливостью, полнейшим отсутствием стыда и совести... сейчас как раз время всё решать, и это на часе...
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07.09.2022 11:31 Ответить
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07.09.2022 12:05 Ответить
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07.09.2022 12:06 Ответить
 
 