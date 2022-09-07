Отмена упрощенного визового режима ЕС для россиян – ответственность за агрессию против Украины, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 195-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул важность прекращения Евросоюзом упрощенного визового режима для граждан РФ.

"Я благодарен госпоже Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и всем европейским лидерам, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России. Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательства над Европой, но и работает на них.

И должны помнить: кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов. На шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и поддерживающих их. Следует продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

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Также он сообщил детали разговора с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

"Только что говорил с новым премьер-министром Великобритании госпожа Лиз Трасс. Это был ее первый разговор в новом статусе с иностранным лидером. И это большая честь для Украины. Поздравил госпожу премьер-министра с началом работы в должности и чувствую, что мы сможем выстроить глубокие и результативные отношения.

Время, когда госпожа премьер-министр начинает работу, очень сложное. Российский энергетический шантаж, постоянные попытки государства-террориста дестабилизировать политическую ситуацию в Европе и в свободном мире, постоянная российская дезинформация... Но, сохраняя наше единство и работая в полной координации, мы можем это преодолеть.

Услышал очень веские слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины, и о восстановлении нашего государства. Очень важно, что Великобритания будет сохранять лидерскую роль в консолидации свободного мира и защите свободы. Пригласил госпожу премьер-министра посетить наше государство. И спасибо за четкую уверенность в том, что Украина и свободный мир обязательно победят в этой войне, которую развязала Россия", - сказал Зеленский.