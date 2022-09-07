Оккупанты вывели военные корабли из Севастополя: "Остался один катер. Свалили ссыкуны. Ждем ВСУ!". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, свидетельствующее о том, что военные корабли РФ были выведены из оккупированного Севастополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео – местный житель, утверждает, что корабли оккупантов были куда-то выведены, а в бухте остался только один катер.

"Севастополь. Херсонес. Бухта. Остался один торпедный катер. Ракетный. Рашисты свалили. Ссыкуны. Ждем ВСУ! Долбой#бы!", - говорит мужчина на видео.

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