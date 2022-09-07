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Воины 24-й ОМБр имени короля Даниила успешно атаковали два российских танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно атаковали два российских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки королевских артиллеристов опубликована в соцсети. На записи зафиксировано уничтожение как минимум одного вражеского танка.

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Один уничтожили, а второй сам умер от разрыва башни.....
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07.09.2022 11:46 Ответить
На Майдан поспішали...Трохи не доїхали...
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07.09.2022 12:49 Ответить
 
 