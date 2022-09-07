Воины 24-й ОМБр имени короля Даниила успешно атаковали два российских танка. ВИДЕО

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно атаковали два российских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки королевских артиллеристов опубликована в соцсети. На записи зафиксировано уничтожение как минимум одного вражеского танка.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет, - Данилов