Воины 24-й ОМБр имени короля Даниила успешно атаковали два российских танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно атаковали два российских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки королевских артиллеристов опубликована в соцсети. На записи зафиксировано уничтожение как минимум одного вражеского танка.
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AbOriginal_UA
показать весь комментарий07.09.2022 11:46 Ответить Мне нравится 13
Роман Романченков
показать весь комментарий07.09.2022 12:49 Ответить Мне нравится 4
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