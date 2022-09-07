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С начала войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 27 дней, - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За все 195 дней войны, начатой Россией против Украины, Николаев не обстреливали всего 27 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.

"За все 195 дней войны Николаев не обстреливали 27 дней (с сегодняшним днем), и четыре из этих дней были за последние 10 дней. Действительно, стало тише. По-моему, это связано с тем, что наши ВСУ уничтожают склады из боеприпасами. В некоторых из них были ракеты С-300, которые предназначались для Николаева", - рассказал глава ОВА.

По его словам, действия россиян не поддаются логике и анализу. Сейчас у них нет ни технических, ни физических возможностей наступать на Николаев.

Однако это не значит, что кто-то из их руководства не даст команду наступать: "Они могут сказать своей армии, идите и умрите под Николаевом. Такое тоже возможно".

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Кім, ідіть кататися на танку. Вашої заслуги в відносній тиші не має.
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07.09.2022 12:41 Ответить
А Харків - без перерви. Тримаємося!
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07.09.2022 12:46 Ответить
Свинособаки...
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07.09.2022 12:56 Ответить
Знову він лізе туди куди не слід. Краще б логістикою зайнявся, вмісті ціни на все ростуть і взагалом вищі ніж на решті території країни, з водою проблеми а воно все язиком молотить.
Війна любить тишу а зеставленики ******* піаритись на війні.
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07.09.2022 13:08 Ответить
Диванні експерди знають краще за Кіма.
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07.09.2022 16:25 Ответить
Якщо Миколаїв українське місто, а Кім український чиновник, то чому і для кого він розмовуляє на мові ворога? Не вчив чи ненавидить українську? Чому тоді поліз до корита, якщо не бажає знати дкржавну мову? Коли "зелені" посадовці різного рівня перестануть знущатися над "мовним законом", чи челючть не та?
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07.09.2022 19:39 Ответить
 
 