Волонтеры "Центра спасения жизни" закупили "скорые", машины пересекли границу и готовы к работе на фронте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Благотворительный фонд "Центр спасения жизни", соучредителем которого советник главы МВД Антон Геращенко, собрал средства на новые "скорые", которые уже готовы к работе на фронте.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Центр спасения жизни" под руководством Вячеслава Запорожца уже собрал деньги на новые "скорые". Автомобили вчера прошли растаможку и готовы к работе на фронте. А волонтеры показали, как машины пересекли границу. Но на этом команда не останавливается и продолжает сбор средств", – говорится в сообщении.
Геращенко призывает продолжать помогать ВСУ.
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Нина Карпенко
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Right Right 2d264255
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олег иванов 9d1a2ffb
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