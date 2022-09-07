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Волонтеры "Центра спасения жизни" закупили "скорые", машины пересекли границу и готовы к работе на фронте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Благотворительный фонд "Центр спасения жизни", соучредителем которого советник главы МВД Антон Геращенко, собрал средства на новые "скорые", которые уже готовы к работе на фронте.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Центр спасения жизни" под руководством Вячеслава Запорожца уже собрал деньги на новые "скорые". Автомобили вчера прошли растаможку и готовы к работе на фронте. А волонтеры показали, как машины пересекли границу. Но на этом команда не останавливается и продолжает сбор средств", – говорится в сообщении.

Геращенко призывает продолжать помогать ВСУ.

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На нулі зараз гаряче,швидкі потрібні.
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07.09.2022 13:01 Ответить
Не шоколадки з обличчям Щеневтіка звісно, але теж непогано
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07.09.2022 13:05 Ответить
Так,але таки трохи недопрацювали.Могли б у Коливана попросити трафарет і нанести на капот чи двері цих швидких портрет найвеличнішого,щоб всі бачили-на кому тримається оборона України.
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07.09.2022 13:32 Ответить
Зараз і клоун примажеться до них, як піарився на Гросіних швидких.
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07.09.2022 13:08 Ответить
 
 