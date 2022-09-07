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"Армия дронов": приобретено 40 беспилотников Warmate, половина из них уже на фронте, - Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Меньше чем за неделю вы отправили на банку mono 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти средства закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце", - говорится в сообщении.

Федоров рассказал, что дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронную борьбу и радиоэлектронную разведку. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут. В частности, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО.

На дронах украинцы оставили послание россиянам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия дронов: ВСУ получили 472 беспилотника. ВИДЕО
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Молодці! Україна непереможна. Навіть з таким зрадним урядом.
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07.09.2022 13:11 Ответить
Так он на свои купил? Или на наши?
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07.09.2022 13:18 Ответить
В тексті написано
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07.09.2022 13:27 Ответить
интересно,а вова зе --хоть один шекель пожертвовал ?
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08.09.2022 09:15 Ответить
я так понял что свиноцабаки выставят против этих дронов минимум системы С-300, а чтобы наточняк - то и с-400...)))
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07.09.2022 13:18 Ответить
40 дронів... ні про що. Це навіть для Притули дрібязок, а тут ціле міністерство
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07.09.2022 13:25 Ответить
Ударні дрони потрібні, хай небагато але уже поміч, так що твій висер ні про що.
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07.09.2022 13:34 Ответить
И ето всего за 64млн. грн. А представьте каку армию дронов можно было бы купить на десятки миллиардов гривень которые мы платим Ахметову за *зеленые тарифы*. Я даже не сомневаюсь что сейчас сепар Ахметов требует чтобы мы ему заплатили ети деньги чтобы они не пошли на укрепление нашей армии. Потому как каждая копейка украденная олигархами ето минус беспилотник или тепловизор или другое вооружение которое сейчас так необходимо на фронте.
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07.09.2022 13:45 Ответить
Или миллиарды каломойше, которые боневтик любезно ему прощает и возвращает
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07.09.2022 14:03 Ответить
Угу ... Треба було думати коли Міністерства підписували інвестиційні угоди з шаленими тарифами на наступні 15 років.
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07.09.2022 18:47 Ответить
 
 