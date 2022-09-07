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война (46763) уничтожение (3834) Балаклея (245) трофеи (165)

Трофеи украинских бойцов на только что захваченной позиции оккупантов "Москва" на окраине Балаклеи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины показали трофей, которые они захватили после уничтожения российских оккупантов на окраине Балаклеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, позиция оккупантов имела позывной "Москва". На записи боец рассказывает, что в число трофеев кроме оружия и боеприпасов попали и станции РЭБ.

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Топ комментарии
+54
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07.09.2022 14:13
+32
ой ышо танк в лут
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07.09.2022 14:17
+25
ну вот она Малогабаритный передатчик помех РП-377УВМ1Л.
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07.09.2022 14:19
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07.09.2022 14:13 Ответить
ой ышо танк в лут
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07.09.2022 14:17 Ответить
Мені цікаво, скільки вже кацапи по жесту доброй усрачки віддали нам цих Т72Б3?
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07.09.2022 15:18 Ответить
Правильніше було б "...позиція окупантів мала позивний КРЕЙСЕР "Москва""
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07.09.2022 14:19 Ответить
Це вже друга "Москва" йок!

І третьої як "не буде" 😁
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07.09.2022 14:27 Ответить
Гамнисти тырнейшенал ничего не хочет сказать, это же школа, я так понимаю!
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07.09.2022 14:19 Ответить
Вони уже напиз..., пардон, наговорилися - аж самим лячно.
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07.09.2022 16:38 Ответить
ну вот она Малогабаритный передатчик помех РП-377УВМ1Л.
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07.09.2022 14:19 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1567464886254407680
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07.09.2022 14:19 Ответить
позивний "Москва" , буде як з флагманом а потім з містом, згорить наx..й
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07.09.2022 14:21 Ответить
А це не Тарас Березовець? Дуже голос схожий.
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07.09.2022 14:25 Ответить
Схоже, що він.
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07.09.2022 14:34 Ответить
Це він. В сусідній новині є його фото з прапором з того місця. Прикольно. Думав, що його десь в тилу залишили, щоб він відосики запилював, а він на передку. Моя шана.
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07.09.2022 14:50 Ответить
Цей г*дон має доволі гнучкий хребет.
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07.09.2022 18:27 Ответить
Ти значно гнучкіший. Тут в коментах, а не на фронті.
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07.09.2022 21:44 Ответить
Саме він, Березовець 🙂
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07.09.2022 17:31 Ответить
Поки квартальні мордовороти-орденоносці ховаються в Польщі....

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07.09.2022 21:42 Ответить
Серп і Молот - Смерть і Голод
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07.09.2022 21:53 Ответить
Серп і Ключ - буде луч
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08.09.2022 07:33 Ответить
В доброму хазайстві пригодиться...
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07.09.2022 14:29 Ответить
похоже фатальное название, переименовали бы столицу пока не поздно ...
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07.09.2022 14:34 Ответить
в Чорнобаївку ??
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07.09.2022 16:37 Ответить
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07.09.2022 16:39 Ответить
Приємно. З різних джерел з'являються різні часточки новин - тут збили свинолупий літак, там захопили арсенал на околицях Балаклеї. А так як переможних реляцій немає - сам намагаєшся оцінити, де правда, де неправда, де недосказаність, який напрям руху. І ніяких неприємних емоцій щодо гойдалок "Перемога, ой, помилились, не перемога, зарада, ой, помилилися, знов Перемога!" - немає взагалі.

Приємно.

ГШ абсолютно правий, коли заборонив вищати на всю планету з досчасними перемогами тощо. Та й свинолупі, які всі свої дії розглядають тільки з точки зору "правильної картинки в телевізорі", коли в нас немає оцього "ПЕРЕМОГАВ СЕЛІ ТАКОМУ-ТО" - не знають, що їм робити, куди спрямовувати резерви в першу чергу (а спрямовувати треба все, що є, бо треба скрізь), аби зробити "правильну" картинку в телевізорі "ось ваша Перемога, дивіться, розтрощіли вщент артою, і похєру на інші втрати - головне насолили".
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07.09.2022 14:43 Ответить
так, дуже багато пов'язане у кацапів на медіакартинку. Там де наші писали, що звільнили місцевість - туди одразу ж масово кидали кацапське м'ясо, щоб новину цю змінити. А коли тихенько відбивали, то воно під нами й залишалось.
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07.09.2022 15:41 Ответить
Блин какая-то кликуха нефартовая - "Москва". Не сгорит, так утонет. Не взорвется, так сломается. Назвался москвою - все. Можно деревянные макинтоши готовить. Так за несколько веков до них и не дошло...
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07.09.2022 15:36 Ответить
Карма, друже, карма.
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07.09.2022 16:41 Ответить
OК, это Березовец, т.е. там орудует бригада Богуна.
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07.09.2022 17:15 Ответить
глушилка нужная железяка...
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07.09.2022 19:12 Ответить
Мы не воры. Надо вернуть все захваченные трофеи оккупантам сторицей!
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07.09.2022 21:53 Ответить
ЗСУ - молодці! Перемога за нами!
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07.09.2022 23:16 Ответить
 
 