Трофеи украинских бойцов на только что захваченной позиции оккупантов "Москва" на окраине Балаклеи. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины показали трофей, которые они захватили после уничтожения российских оккупантов на окраине Балаклеи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, позиция оккупантов имела позывной "Москва". На записи боец рассказывает, что в число трофеев кроме оружия и боеприпасов попали и станции РЭБ.
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показать весь комментарий07.09.2022 14:19
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І третьої як "не буде" 😁
Приємно.
ГШ абсолютно правий, коли заборонив вищати на всю планету з досчасними перемогами тощо. Та й свинолупі, які всі свої дії розглядають тільки з точки зору "правильної картинки в телевізорі", коли в нас немає оцього "ПЕРЕМОГАВ СЕЛІ ТАКОМУ-ТО" - не знають, що їм робити, куди спрямовувати резерви в першу чергу (а спрямовувати треба все, що є, бо треба скрізь), аби зробити "правильну" картинку в телевізорі "ось ваша Перемога, дивіться, розтрощіли вщент артою, і похєру на інші втрати - головне насолили".