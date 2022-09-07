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Последствия обстрела рашистами Краматорска: разрушена до основания часть психбольницы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 7 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий удара опубликовали в пресс-службе Донецкой ОВА.
Отмечается, что часть здания уничтожена полностью, другие — имеют повреждения в разной степени.
"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Однако удары по гражданской инфраструктуре россияне наносят ежедневно — риск быть раненым постоянно растет. В Донецкой области оставаться нельзя! Эвакуируйтесь своевременно — не превращайте себя в мишень!", - говорится в сообщении.
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русосвиней выгнать.
Его вежливо послали очень далеко и сказали:"Здесь весь завод работает на Росию,никто тебе здесь ничего делать не будет"
Рассказ с его слов.