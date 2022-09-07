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Последствия обстрела рашистами Краматорска: разрушена до основания часть психбольницы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 7 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий удара опубликовали в пресс-службе Донецкой ОВА.

Отмечается, что часть здания уничтожена полностью, другие — имеют повреждения в разной степени.

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"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Однако удары по гражданской инфраструктуре россияне наносят ежедневно — риск быть раненым постоянно растет. В Донецкой области оставаться нельзя! Эвакуируйтесь своевременно — не превращайте себя в мишень!", - говорится в сообщении.
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В 2014 г.,когда Славянск был под кацами,приехал с генштаба человек в Краматорск на НКМЗ ,с задачей спецзаказ металоконструкции для армии,что бы
русосвиней выгнать.
Его вежливо послали очень далеко и сказали:"Здесь весь завод работает на Росию,никто тебе здесь ничего делать не будет"
Рассказ с его слов.
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07.09.2022 14:37 Ответить
 
 