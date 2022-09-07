Пленные оккупанты поздравляют разведчиков с Днем военной разведки Украины: "Спасибо, что живой. Слава Украине!". ВИДЕО

Пленные российские захватчики поздравляют украинских защитников с Днем военной разведки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео военные РФ благодарят, что остались живы.

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