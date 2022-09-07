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Пленные оккупанты поздравляют разведчиков с Днем военной разведки Украины: "Спасибо, что живой. Слава Украине!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленные российские захватчики поздравляют украинских защитников с Днем военной разведки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео военные РФ благодарят, что остались живы.
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+33 Підлога Маккартні
показать весь комментарий07.09.2022 15:00
+16 Підлога Маккартні
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+13 nav svargi
показать весь комментарий07.09.2022 15:02
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И купи клавиатуру либо пиши на английском, если способен, твою писанину невозможно читать.
имхо
Как обещанно-все будут наказаны,видать ожирением их накажут.
Що там не так?
уССькіє захотіли привітати українських розвідників і користуючись можливістю зробили це..
Їм же ніхто геніталії не відрізає
Що стосується наших полонених, то відношення москалів до них незмінеться, як приклад таж Оленівка.
З правильною мотивацією, будуть і квіти до пам'ятника Степану Андрійовичу Бандері нести!
Суки рашистськи.
це для них принизливіше ніж по кацапській морді плюха
з днем розвІдки, свінасабакі!
Нагадує як наших полоненних змушували кричати "баранахмат сіла".
Кому така утіха ? Родичам загиблих?
" тєлєзрітєлям "?
Мені ( і тим , хто поряд дивився це "кіно" ) правда .. стидобно ...
Ну.. піймали.. ввалили...відправили куди слід...а оцей цирк для чого ?
Запишіть шо вони думають про дальніш? Коли вийдуть з полону ? Як вони бачать себе після повернення додому ?
Це цікаво ..
А зараз накажи їм гі....но їсти- будуть.. аби тіко вижити ...
Ще раз - хєрня ,