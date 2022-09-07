РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14586 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
15 720 61
война (46763) поздравление (1029) разведка (4002) пленные (1833)

Пленные оккупанты поздравляют разведчиков с Днем военной разведки Украины: "Спасибо, что живой. Слава Украине!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пленные российские захватчики поздравляют украинских защитников с Днем военной разведки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео военные РФ благодарят, что остались живы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ взяли в плен в Харьковской области вражеского подполковника. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Не понял, а где в конце: "путин - *****"?
показать весь комментарий
07.09.2022 15:00
+16
Ой ***, обидели тонкую кацапскую душу хотя согласен, так делать не нада было, лучше было им ***** в хлам развалить и *********!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 15:08
+13
treba! i esho ******** posle kazhdovo slova davati nado etim urkam
показать весь комментарий
07.09.2022 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
a chomu morda bez radostnaja takaja ?!! za takuju rozhu dneg nihto nedast(c)
показать весь комментарий
07.09.2022 15:00 Ответить
Не понял, а где в конце: "путин - *****"?
показать весь комментарий
07.09.2022 15:00 Ответить
Так то в кінці, а тут лише початок. 😁
показать весь комментарий
07.09.2022 15:04 Ответить
Не треба цього робити! Ми ж не кацапня!
показать весь комментарий
07.09.2022 15:00 Ответить
treba! i esho ******** posle kazhdovo slova davati nado etim urkam
показать весь комментарий
07.09.2022 15:02 Ответить
Ой ***, обидели тонкую кацапскую душу хотя согласен, так делать не нада было, лучше было им ***** в хлам развалить и *********!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 15:08 Ответить
по моему ты пишешь какую-то дичь, Василий)
показать весь комментарий
07.09.2022 15:16 Ответить
Это малопродуктивно....stesnjajus sprasitj - kogda vam posledny raz cheljustj lomali ? ja vam skazhu - posle takoi proceduri eti urodi stroem po nitochke na cipochkah hoditi budut - prosta netreba ce na video snimatj , kak eto delajut kacapi
показать весь комментарий
07.09.2022 15:11 Ответить
Стесняйся дальше, "Незнаускас". Рекомендую не задавать дебильные вопросы незнакомым людям, либо внимательно следить за лопатой.
И купи клавиатуру либо пиши на английском, если способен, твою писанину невозможно читать.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:28 Ответить
ja ta sposoben i na angliskom - no ti ta kirilica-***** prochitatj latinicu nesmozhesh
показать весь комментарий
07.09.2022 15:31 Ответить
"no ti ta kirilica-*****" - это на каком написано?
показать весь комментарий
07.09.2022 15:38 Ответить
prochol ? a **** viebivalsa pra klaviaturu ?
показать весь комментарий
07.09.2022 15:41 Ответить
Ты - тролль, примитивный и убогий. Гуляй.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:45 Ответить
na sebja posmotri....klaviatura emu nespodobaetsa 🤬 *****
показать весь комментарий
07.09.2022 15:47 Ответить
ящитаю, ( ), что для того, чтобы человек усвоил раз и навсегда какое-то знание, которое явно противоречит его желанию и прежним знаниям, этот человек должен это знание получить через сильную эмоцию. Приставленный к виску ствол, кмк, должен способствовать правильному пониманию происходящего и запоминанию этого момента на всю оставшуюся жизнь.
имхо
показать весь комментарий
07.09.2022 15:36 Ответить
ce ubediteljno , no ne tak izjashno kak s nogi po cheljusti
показать весь комментарий
07.09.2022 15:38 Ответить
Родичам наших полонених це розкажеш.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:04 Ответить
Ани нашых паланеных приныжуют по умолчанию там, по дефолту так сказать. Так что приныжуй их или не прыныжуй, а нашим от этого там точно хуже уже не будет, посмотри на азовцев для начала, как их там убивают, когда орков кормят и у них даже жирок появляется на пузиках которые потом будет ласково прицелововать ***** своими губищами в засос ниже пупка
показать весь комментарий
07.09.2022 15:13 Ответить
Так в плохом состоянии их же на обмене не возьмут.
Как обещанно-все будут наказаны,видать ожирением их накажут.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:27 Ответить
Я еще б их перед обменом усыплял бы газом и заражал бы ВИЧ \ СПИД, что б по прибытию домой они своим бабам \ женам устраивали сюрприз, а дети их будущие были обречены на вечные муки. Аминь и слава Исусу Христу
показать весь комментарий
07.09.2022 15:04 Ответить
Чого робити ????
Що там не так?
уССькіє захотіли привітати українських розвідників і користуючись можливістю зробили це..
Їм же ніхто геніталії не відрізає
показать весь комментарий
07.09.2022 15:11 Ответить
Знаєш чому росіяни так бояться чеченців? Тому що під час війни москалям відрізали голови та саджали на пляшку і це єдиний дієвий спосіб щоб зупинити бажаючи їхати в Україну вбивати за гроші.
Що стосується наших полонених, то відношення москалів до них незмінеться, як приклад таж Оленівка.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:19 Ответить
«Око за око, и зуб за зуб»....от Матвея гл.5 стих38
показать весь комментарий
07.09.2022 15:19 Ответить
Какоє жалкає зрєліщє...
показать весь комментарий
07.09.2022 15:01 Ответить
А потом скажут что это жестокое обращение с военнопленными. Челюсти русскоязычные повывихивали, в лагере макароны с сосиской будет жрать неудобно.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:01 Ответить
tak ani i tak skazhut tomu....bez raznici
показать весь комментарий
07.09.2022 15:04 Ответить
Головне, правильна мотивація!
З правильною мотивацією, будуть і квіти до пам'ятника Степану Андрійовичу Бандері нести!
Суки рашистськи.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:02 Ответить
Я не такий аиогливий, як великий Станіславський, але не вірю! Особливо тому хитрому з рудими вусами а-ля щіточка для вій. Він замість пеукпря ходить до корови, яка робить начіс йому власним язиком. Такому віри нема!
показать весь комментарий
07.09.2022 15:03 Ответить
Пощастило ублюдкам,може колись і в засрашку свою їб###учу попадуть...
показать весь комментарий
07.09.2022 15:04 Ответить
По-моему такой идиотизм происходит только между русскими и украинцами. Не представляю моджахедов которых заставляют кричать слава США.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:05 Ответить
ну все таки ментальність українців і рабсеян все таки ближче ніж до американців, там зовсім другі цінності,світогляд, а тут все досить ще схоже
показать весь комментарий
07.09.2022 15:11 Ответить
Эмоции. У всех жопа горит. А американцы профессионалы.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:13 Ответить
От, курва, чєлюсть у них крива! По-людськи сказати не можуть, а все кривляють на свій свино-псєчий лад
показать весь комментарий
07.09.2022 15:09 Ответить
Первый чеченец походу.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:11 Ответить
а вміють наші тролити!

це для них принизливіше ніж по кацапській морді плюха

з днем розвІдки, свінасабакі!
показать весь комментарий
07.09.2022 15:10 Ответить
Щось вони зажурились 😂
показать весь комментарий
07.09.2022 15:11 Ответить
Якісь у них пики невеселі, без вогнику. Наче й не раді, що живі.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:12 Ответить
Всьо ідьот па плану.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:13 Ответить
Навіщо такі привітання від ворогів? Це ж не щиро.

Нагадує як наших полоненних змушували кричати "баранахмат сіла".
показать весь комментарий
07.09.2022 15:14 Ответить
В следующей серии нужно заставить их петь "Червону Калину" і "Батько наш Бандера"!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 15:15 Ответить
Як не соромно знімати таку дешеву пропагандистську хєрню в стилі Скабєєвой?
показать весь комментарий
07.09.2022 15:16 Ответить
тут згідний, в полоні вони скажуть все що завгодно, ще й портрет Бандери будуть цілувати якщо принесеш, яка смислова нагрузка цього відео невідомо
показать весь комментарий
07.09.2022 15:19 Ответить
згоден : Хєрня повна

Кому така утіха ? Родичам загиблих?

" тєлєзрітєлям "?

Мені ( і тим , хто поряд дивився це "кіно" ) правда .. стидобно ...

Ну.. піймали.. ввалили...відправили куди слід...а оцей цирк для чого ?

Запишіть шо вони думають про дальніш? Коли вийдуть з полону ? Як вони бачать себе після повернення додому ?

Це цікаво ..

А зараз накажи їм гі....но їсти- будуть.. аби тіко вижити ...

Ще раз - хєрня ,
показать весь комментарий
07.09.2022 15:30 Ответить
Схожі на донбасят
показать весь комментарий
07.09.2022 15:20 Ответить
Кольцо в нос и водить как медведя по ярмаркам.Только танец Гопак пусть разучат.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:22 Ответить
Якось ,, без огонька, без молодецкого задора", треба ще мабуть дати пи@ди.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:29 Ответить
Це точно. Не покоцані, з яйцями - і все одно якісь незадоволені. )
показать весь комментарий
07.09.2022 15:34 Ответить
та, глупості це. За це над нашими полоненими по звірячому потім знущаються.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:31 Ответить
пора начинать печатать карманные разговорники для РОА.
показать весь комментарий
07.09.2022 15:50 Ответить
Не стоило так делать. На кой их "поздравления", которые читают по бумажке. На втором видео виден лист с текстом. 🤥
показать весь комментарий
07.09.2022 16:40 Ответить
Блювотно мені приймати нещирі вітання від переможених ворогів. Який йолоп це придумав поздоровляти нас глумом над полоненими і над нами?
показать весь комментарий
07.09.2022 16:49 Ответить
Мобики совсем свежие аж розовые.
показать весь комментарий
07.09.2022 17:43 Ответить
Так це не кацапи ,а лугандони бо розуміють нашу мову.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:21 Ответить
в задницу такие поздравление и такие видосы. Завтра их обменяют и они будут дальше Украину грязью поливать.
показать весь комментарий
08.09.2022 10:14 Ответить
 
 