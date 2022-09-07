Контратака в Харьковской области. Продвижение на юге. | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации в Балаклее, Херсонщине и Донбассе.

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Что известно о неожиданно мощном наступлении ВСУ в Харьковской области? Почему у российских пропагандистов произошла истерика, а Путин и Минобороны РФ смолкли?

Зрители могут задать свои вопросы в комментариях.

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