РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14586 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
18 625 12
война (46763) Херсонщина (3501) Донбасс (26945) Бутусов Юрий (3908) Балаклея (245)

Контратака в Харьковской области. Продвижение на юге. | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации в Балаклее, Херсонщине и Донбассе.

Смотрите на Цензор.НЕТ

Что известно о неожиданно мощном наступлении ВСУ в Харьковской области? Почему у российских пропагандистов произошла истерика, а Путин и Минобороны РФ смолкли?

Зрители могут задать свои вопросы в комментариях.

Також дивіться: Трофеї українських бійців на щойно захопленій позиції окупантів "Москва" на околиці Балаклії. ВIДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Юрій, такі люди як ти, наближають Перемогу України.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:57
+10
Помилка. Правильно - пакет. Але це не факт. Пакетів на всіх може не вистачити.
показать весь комментарий
07.09.2022 20:10
+10
показать весь комментарий
07.09.2022 20:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юрій, такі люди як ти, наближають Перемогу України.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:57 Ответить
Одні ворогу пройобують, а професіонали ворога найобують!
показать весь комментарий
07.09.2022 20:01 Ответить
"У хохлов большие потери, поэтому они нас **** малыми силами"
показать весь комментарий
07.09.2022 20:07 Ответить
Помилка. Правильно - пакет. Але це не факт. Пакетів на всіх може не вистачити.
показать весь комментарий
07.09.2022 20:10 Ответить
Соціальна реклама на російському телебаченні:

«Хотите увидеть мир и интересных людей но вам не хватает средств? Не проблема: Министерство обороны России передлагает совершить специальный тур за счет богатой матушки-России! Российская армия предоставляет вам транспорт одежду и питание Оплата - собственная жизнь или здоровье»
показать весь комментарий
07.09.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 20:26 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 20:13 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 20:16 Ответить
А що трапилось? Масово здаються в полон. Розпач і неготовність реагувати на внезапність. Дякую, що розголосу не було. Але не потрібно слідувати ейфорії. Холодний розум і секретність
показать весь комментарий
07.09.2022 20:25 Ответить
Слава Зсу ! Слава Україні! Смерть ворогам!Україна понад усе!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 20:31 Ответить
Влада зайнята грабуванням країни, їм не до проблем військових.
показать весь комментарий
07.09.2022 20:56 Ответить
Вот стемнело к 20 вечера. И пошло. Сразу как то громко. Обычно с 23 начинают и до 5 утра примерно. Это в одном очень большом городе сейчас. Может и правда кое кто подумал что пару сел по югу и востоку что так просто обойдутся? Иди знай цену победы. Тем более победа бывает только раз и в конце войны. Далеко пока.
показать весь комментарий
07.09.2022 21:10 Ответить
 
 