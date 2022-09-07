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Контратака в Харьковской области. Продвижение на юге. | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации в Балаклее, Херсонщине и Донбассе.
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Что известно о неожиданно мощном наступлении ВСУ в Харьковской области? Почему у российских пропагандистов произошла истерика, а Путин и Минобороны РФ смолкли?
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Топ комментарии
+10 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий07.09.2022 19:57
+10 Павло ШОвте
показать весь комментарий07.09.2022 20:10
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий07.09.2022 20:16
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