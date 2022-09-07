РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14586 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
8 781 4
армия РФ (15366) ВМС (1317) война (46763) уничтожение (3834) Донецкая область (7138) техника (1542)

Украинские морпехи уничтожили 7 захватчиков и самоходную гаубицу "Мста-С". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ВМС нанесли артиллерийские удары по оккупантам на Донецком и Херсонском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

6 сентября на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица "Мста-С". Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сегодня украинские десантники сбили два вражеских самолета Су-25, - Командование ДШВ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава, бережи вас Господь
показать весь комментарий
07.09.2022 16:21 Ответить
Слава Вам , КРАСАВЧИКИ -Герои❤️💙💛‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
показать весь комментарий
07.09.2022 18:30 Ответить
Короче, на РФ начался тотальный дефицит белых "жигулей" !
показать весь комментарий
07.09.2022 16:26 Ответить
- Мама, мама, мєня сбілі!
- Кто, сьінок??
- ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
07.09.2022 16:36 Ответить
 
 