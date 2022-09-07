Воины бригады спецназначения имени Богуна сняли красное знамя российских десантников над селом Новая Гусаровка вблизи Балаклеи. ВИДЕО
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Воины батальона "Дикое поле" первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна сняли красное знамя российских десантников над селом Новая Гусаровка вблизи Балаклеи
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из освобожденной деревни бойцы опубликовали в соцсетях.
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+20 Y.M. Z.
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+18 Владислав Васильченко
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Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/7/7366468
Тому що цілком зрозуміло, що принесли окупанти і проти чого бореться ЗСУ. Не "рускій мір" вони несуть, вони несуть "советский мір". Бо вже і сама росія розуміє, що її рускій мір повністю збанкрутував з усім цим псевдо-патріотизмом, крадіжками, брехнею, корупцією, божевільним президентом...
І тому вони як за останню соломинку вхопилися за догниваючий радянський труп. Звідси і червоні прапори, і серпи-молоти, і лінини-сталіни, і радянські назви і насадження культа померлого СРСР на окупованих терріторіях.
Росія, а тим більше її десантники, як і будь-які її воєнізовані банди до цього прапору не мають ніякого відношення, оскільки своїм державним прапором мають прапор фашистської РОА Власова і дивізіі СС Русланд.
Шкода, що українські військові навіть в таких дрібницях програють інформаційну війну, і борючись з російським нацизмом, проявляють зневагу до мільйонів українців, які хоча і в іншій країні, але поклали своє життя за те щоб той червоний прапор майорив над поверженим німецьким нацизмом і його російськими приспішниками - РОА, РОНА, Русландами, Казачіми станами, Руськими корпусами і іншими.