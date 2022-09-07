РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14562 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
14 971 16
армия РФ (15366) война (46763) Харьковщина (4127) уничтожение (3834)

Воины бригады спецназначения имени Богуна сняли красное знамя российских десантников над селом Новая Гусаровка вблизи Балаклеи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины батальона "Дикое поле" первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна сняли красное знамя российских десантников над селом Новая Гусаровка вблизи Балаклеи

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из освобожденной деревни бойцы опубликовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Российские оккупанты, которых сегодня взяли в плен ВСУ на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Ще важливе: Українські воїни знищили баржу з окупантами і бойовою технікою на борту.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/7/7366468
показать весь комментарий
07.09.2022 17:52
+19
Красную тряпку вместе с её установившими на нашей Земле ДЛБми надо в Совок отправить
показать весь комментарий
07.09.2022 17:51
+18
07 вересня 2022 полонений підполковник орк. Харківщина.
показать весь комментарий
07.09.2022 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красную тряпку вместе с её установившими на нашей Земле ДЛБми надо в Совок отправить
показать весь комментарий
07.09.2022 17:51 Ответить
В мусорном мешке ‼️ГОРИТЕ В ПЕКЛЕ РАШИСТЮГИ‼️
показать весь комментарий
07.09.2022 18:36 Ответить
Ще важливе: Українські воїни знищили баржу з окупантами і бойовою технікою на борту.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/7/7366468
показать весь комментарий
07.09.2022 17:52 Ответить
Пика окупанта з тієї баржі, який їхав вбивати українців, але раптом йому прилетіло...
показать весь комментарий
08.09.2022 14:40 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2022 17:55 Ответить
Дуже знаковий момент.
Тому що цілком зрозуміло, що принесли окупанти і проти чого бореться ЗСУ. Не "рускій мір" вони несуть, вони несуть "советский мір". Бо вже і сама росія розуміє, що її рускій мір повністю збанкрутував з усім цим псевдо-патріотизмом, крадіжками, брехнею, корупцією, божевільним президентом...
І тому вони як за останню соломинку вхопилися за догниваючий радянський труп. Звідси і червоні прапори, і серпи-молоти, і лінини-сталіни, і радянські назви і насадження культа померлого СРСР на окупованих терріторіях.
показать весь комментарий
07.09.2022 18:01 Ответить
Ніякий культ СРСР вони не насаджують, викорисання символіки СРСР є елементом інформаційної війни, в якій вони створюють образ зрозумілого всім "радянським" людям протистяння "ниших" і "фашистів". Мімікруванням під СРСР, як переможця нацизму, Пуйлостан намагається приховати свою відверто нацистську ідеологію при цьому створюючи відповідний негативний образ українців. І Україна в цій боротьбі ще з 2014 явно програє, що ми бачимо саме на цьому відео, де українські військові паплюжать "прапор Перемоги", за встановлення якого над Рейхстагом віддали свої життя мільйони українців. Шкода, що в широкому інформаційному просторі зникли такі гасла, які мали ставити все на своє місце, а російська символіка мала би ототожнюватися виключно з колабораційною різних РОА, РОНА, Русландів і т.п. і відокремлюватися від символів перемоги над нацизмом.
показать весь комментарий
08.09.2022 14:30 Ответить
Саветский саюз был хорошей системой для вечной власти кремлевских узурпаторов с избиранием все за. Поэтому они и стремятся вернуть этот коммунизм для власти. А зомбированных рабов будут опять кормить - завтра будет лучше.
показать весь комментарий
07.09.2022 18:20 Ответить
знов кацапи в рогатих шепках з пентограмами та червоними ганчірками приперлись, так як і у 1918 і у 1943-44 роках.
показать весь комментарий
07.09.2022 18:22 Ответить
07 вересня 2022 полонений підполковник орк. Харківщина.
показать весь комментарий
07.09.2022 18:32 Ответить
Чета грустный орк.... Наверное думал, что через неделю после начала спецобосрации будет в захваченном Берлине тусить и в захваченном Париже круасаны в борделе с утреца под шампанское.... А тут полгода в какой-то Вербовке просидел в 100 км от любимой родины и почему-то попал к бандеровским голодранцам с деревянными автоматами и без цветов
показать весь комментарий
07.09.2022 20:40 Ответить
Цікаво,скільки цєй двухзвєздочнік відгріб від наших хлопців-срана друга армєйска шобла світу.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:29 Ответить
Невже наші журналісти такі тупі?Нехай уже і я,пересічний українець,нападаю на журналістів."Зняли червоний прапор над селом..."Це з якого гаджета вони зняли?Зірвали червону ганчірку з нашого флагштока...Це кадирівські барани займаються зйомками,а наші воїни знищують всяку кацапську символіку...
показать весь комментарий
07.09.2022 20:46 Ответить
Дякую дорогі наши захисники!! Низький уклін вам за те що визволяєте україну від кацапської навали та суцільного зла . Обіймаємо вас всіх !!! Бережи вас Боже.
показать весь комментарий
07.09.2022 21:12 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
07.09.2022 23:36 Ответить
Взагалі-то це не прапор російських десантників, а репліка з "прапору Перемоги" 150 стрілецької дивізії РККА, який був "піднятий" над Рейхстагом. І одним з тих, хто встановлював такий прапор був українець Олексій Берест.
Росія, а тим більше її десантники, як і будь-які її воєнізовані банди до цього прапору не мають ніякого відношення, оскільки своїм державним прапором мають прапор фашистської РОА Власова і дивізіі СС Русланд.
Шкода, що українські військові навіть в таких дрібницях програють інформаційну війну, і борючись з російським нацизмом, проявляють зневагу до мільйонів українців, які хоча і в іншій країні, але поклали своє життя за те щоб той червоний прапор майорив над поверженим німецьким нацизмом і його російськими приспішниками - РОА, РОНА, Русландами, Казачіми станами, Руськими корпусами і іншими.
показать весь комментарий
08.09.2022 13:57 Ответить
 
 