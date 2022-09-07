"Лишь бы сейчас ничего не прилетело", - огневой удар ВСУ по переправе российских оккупантов на Днепре. ВИДЕО

В сеть попали кадры, которые сняли российские оккупанты, переправлявшиеся понтонной переправой через Днепр. Именно в это время ВСУ нанесли огневой удар по переправе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в сети.

ВСУ ждали рашистов и нанесли точный удар.