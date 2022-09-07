"Лишь бы сейчас ничего не прилетело", - огневой удар ВСУ по переправе российских оккупантов на Днепре. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры, которые сняли российские оккупанты, переправлявшиеся понтонной переправой через Днепр. Именно в это время ВСУ нанесли огневой удар по переправе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в сети.
ВСУ ждали рашистов и нанесли точный удар.
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+87 дмитрий a4f273bf
показать весь комментарий07.09.2022 22:16
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І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
Реальность: "а..а....аааа!". Концерт Кобзона.
А коли порушив всі заповіді Божі,прийшовши окупантом вбивцею на чужу землю,то про Господа не думав .Бог сказав-не вбивай,не кради,не бажай дому ближнього свого,не свідчи неправди на ближнього.Кацапи порушили все,почавши війну.Кожного дня,кожної секунди цієї війни, окупанти носять дрова до свого пекельного казана,і та дров'яна купа стає горою,яка буде палити їх вічно