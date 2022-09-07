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"Лишь бы сейчас ничего не прилетело", - огневой удар ВСУ по переправе российских оккупантов на Днепре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры, которые сняли российские оккупанты, переправлявшиеся понтонной переправой через Днепр. Именно в это время ВСУ нанесли огневой удар по переправе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в сети.

ВСУ ждали рашистов и нанесли точный удар.
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Топ комментарии
+154
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07.09.2022 22:15
+108
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07.09.2022 22:29
+87
Получается отрицательная переправа. Воинам на глубину подаётся электричество и горячее питание
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07.09.2022 22:16
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08.09.2022 00:48 Ответить
Бальзам на душу.
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07.09.2022 23:09 Ответить
кацапське боєве ричання.... страшно так...
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07.09.2022 23:10 Ответить
Ваньки, го хоум, пока живы)
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07.09.2022 23:10 Ответить
Кацапские жабы .
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07.09.2022 23:12 Ответить
Просто класс. Кацапы должны так выглядеть
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07.09.2022 23:15 Ответить
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07.09.2022 23:19 Ответить
От якби наші айтішники хакнули один із пропагандонських тв-аналів рашистів і під час якогось пі&дабол-шоу виклали оце відео!! Ото була б найкраща ""реклама""🤣 контрактної служби у рашистському недовійську для жадібного до халявного бабла запарєбрікового скотобидла!😱
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07.09.2022 23:19 Ответить
так це відео Вже стало вірусним Ви подивіться скільки переглядів
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08.09.2022 09:50 Ответить
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07.09.2022 23:23 Ответить
Да,это будет крутой мем.👍😆
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07.09.2022 23:59 Ответить
Знаменитая картина ,, Крик" шведского художника

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08.09.2022 00:34 Ответить
норвежского
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08.09.2022 03:51 Ответить
ooooo клас
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08.09.2022 02:52 Ответить
чекаєм на букву БЕ А вже роа вивчила.
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08.09.2022 07:45 Ответить
Ванька-встанька, шо таке?🤣🤣🤣
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08.09.2022 09:20 Ответить
Чим ви ще незадоволені, уйопки? Лапки повідривало. Ну так то ж гарно. Головне, що люди при цьому не постраждали.
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07.09.2022 23:25 Ответить
Какое прекрасное и приятное видео. Точно, бальзам на душу.
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07.09.2022 23:33 Ответить
Не каждый орк доплывет до середины Днепра
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07.09.2022 23:43 Ответить
Деякі частинами
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08.09.2022 08:15 Ответить
Что А, да А? Говори что хочешь, сковородку или стиралку? Или звонить твоей мамаше чтобы белую Ладу шла в салон присматривать
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07.09.2022 23:45 Ответить
Ааааааа! Аааааа! Це кацап від задоволення шо в Дніпрі купається?
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07.09.2022 23:46 Ответить
Уезжать не хочет. Здесь всё по-домашнему. Уютно так.
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08.09.2022 00:03 Ответить
100 пудово нЄхочЄт. *****...
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08.09.2022 00:22 Ответить
АА-БЕ БЕ . ВСУ НАС РО.*** А.
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08.09.2022 07:48 Ответить
Вiн ще й маму туди кличе , хахах
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08.09.2022 09:51 Ответить
Оно еще **** просит Бога чтобы помог ему переправиться и чтобы убивать украинцев. Если бы ты Бога просил помочь убежать тебе домой может быть он и помог бы
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07.09.2022 23:52 Ответить
таки да, не любит Господь свинорусов
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08.09.2022 00:25 Ответить
Ага , а як в'-бали так зразу i маму згадав.
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08.09.2022 09:53 Ответить
Зверніть увагу - форма і берці новенькі й чисті. "Свіже мʼяце" замаринували.
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07.09.2022 23:56 Ответить
Не помилует вас Господь,орки. Он про вас забыл. Вернее и не знал.
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07.09.2022 23:57 Ответить
Під цю чудову пісню відкрив пляшку вина
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08.09.2022 00:01 Ответить
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
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08.09.2022 00:02 Ответить
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08.09.2022 00:05 Ответить
А шо він таке побачив, що так дивиться?
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08.09.2022 00:40 Ответить
Свою пра- пра- пра- прабабку
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08.09.2022 00:51 Ответить
Похоже на завоевание Украины... (ехидная улыбка)
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08.09.2022 00:47 Ответить
Ожидание: Киев за три дня, концерт Газманова.
Реальность: "а..а....аааа!". Концерт Кобзона.
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08.09.2022 01:15 Ответить
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08.09.2022 01:34 Ответить
В першому відео тварюка говорить "Господи,помилуй".Коли прилетіла на його голову кара небесна,про Бога згадав.
А коли порушив всі заповіді Божі,прийшовши окупантом вбивцею на чужу землю,то про Господа не думав .Бог сказав-не вбивай,не кради,не бажай дому ближнього свого,не свідчи неправди на ближнього.Кацапи порушили все,почавши війну.Кожного дня,кожної секунди цієї війни, окупанти носять дрова до свого пекельного казана,і та дров'яна купа стає горою,яка буде палити їх вічно
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08.09.2022 01:58 Ответить
Господи помилуй??? Гореть вам всем падлам кацапским в аду!!!!!!
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08.09.2022 02:00 Ответить
Накаркал, паскуда!
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08.09.2022 02:29 Ответить
Сатану просить рабсеянцам надо, не Бога.
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08.09.2022 03:08 Ответить
КРАСІВОЄ ІЗ КРАСІВИХ ВІДОСИКІВ!!!
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08.09.2022 03:20 Ответить
Хорошо кацап поёт, душевно. Ёся кабздун ждёт на репетицию.
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08.09.2022 04:06 Ответить
Туда вам ублюдкам дорога, в ад.
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08.09.2022 06:11 Ответить
"Ааа, ааа..." Что ты, падло, орешь? Ты же герой, русский витязь! Должен терпеть и кричать только "за путина!" А гундяев, видно, неправильно благословил на ратный подвиг, что так прилетело.
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08.09.2022 06:59 Ответить
Вєлікій і могучій рускій язик: Ааа... ааа... ааа...
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08.09.2022 07:59 Ответить
Не всякий москаль добереться до середини Днiпра.
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08.09.2022 08:00 Ответить
Жоден москаль не добереться... І далі по тексту.
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08.09.2022 09:30 Ответить
Кацапське сміття йде на утилізацію.
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08.09.2022 08:17 Ответить
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08.09.2022 08:38 Ответить
Вариант расшифровки аббревиатуры путин от российских генералов - программа утилизации территорий и населения. Первым он бросает в утиль своих недосолдат.
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08.09.2022 08:47 Ответить
Видео, капец, эпичное. И смех, и грех.
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08.09.2022 09:24 Ответить
ЗСУ не пройшли повз людей в біді, влаштували гарячу переправу для окупантів, щоб нагрілися як слід!
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08.09.2022 09:36 Ответить
А недомерок на учениях говорил что всё отлично. Видно какая то постановка .
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08.09.2022 09:38 Ответить
.... путин, введи .... в самую узкую,****, часть ... аааа, ааааа ... das ist fantastisch.
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08.09.2022 09:40 Ответить
Актеры погорелого театра
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08.09.2022 09:41 Ответить
никак высраться не может
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08.09.2022 09:46 Ответить
Такими темпами "Лада-Экспорт" разорится.
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08.09.2022 10:00 Ответить
До чего ж могуч этот великий русский язык! Эллочка обходилась 30 словами. А этим так вообще требуются всего два, которых даже нет в словаре Даля.
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08.09.2022 10:02 Ответить
Походу Господь не помиловал!!!!
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08.09.2022 10:14 Ответить
Новыми красками заиграли слова из песни про седого паромщика.
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08.09.2022 12:13 Ответить
это А-А можно слушать бесконечно...
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08.09.2022 13:42 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть рашистам! П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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08.09.2022 14:30 Ответить
А що у того з ногами?
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08.09.2022 14:56 Ответить
З ногами - все добре. Без ніг - гірше.
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10.09.2022 01:42 Ответить
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08.09.2022 19:02 Ответить
Записав відосік щоби мед.комісія списала "контуженого на Колчаковскіх фронтах".
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10.09.2022 12:39 Ответить
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