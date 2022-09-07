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На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 196-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины. Видимо, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство.

Сейчас еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.

Также благодарю сегодня 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-й отдельную пехотную бригаду, последовательно продвигающую наши позиции.

Каждый успех наших военных в том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+22
Подача така, ніби особисто звільняв.
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07.09.2022 22:48
+16
Так це ти встановив день святкування військової розвідки, чи він був призначений ще до тебе в 2007 році коли ти кривлявся на гастролях?
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07.09.2022 22:50
+14
А гарні новини ,, з Запоріжжя ,,, про гуманітарку розкраданну,,,
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07.09.2022 22:51
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Подача така, ніби особисто звільняв.
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07.09.2022 22:48 Ответить
Ми пахалі.
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07.09.2022 22:51 Ответить
Арахамия окружил СОБР белой дорожкой!!
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07.09.2022 22:56 Ответить
а то... Він в цьому абсолютно впевнений.. Ну ще Аферистович трохи
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07.09.2022 22:58 Ответить
Хорошие новости -всегда хорошие новости ,даже от Зеленского.
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07.09.2022 22:49 Ответить
то не від нього..він тільки текст зачитав з суфлера..

як на мене, приємніше навіть від будь якого вояка, простого ведучого новин це чути, а не від зрадника..
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07.09.2022 22:53 Ответить
Скільки вам платять за цей бруд, який ви ллєте на президента? В доларах чи в рублях?
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08.09.2022 06:42 Ответить
не судіть по собі..на відміну від Вас, в мене своя особиста точка зору
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08.09.2022 09:46 Ответить
Так це ти встановив день святкування військової розвідки, чи він був призначений ще до тебе в 2007 році коли ти кривлявся на гастролях?
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07.09.2022 22:50 Ответить
Дякуючи нашим генералам, все іде по плану!
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07.09.2022 22:50 Ответить
А гарні новини ,, з Запоріжжя ,,, про гуманітарку розкраданну,,,
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07.09.2022 22:51 Ответить
тю..Ви мали сумніви?? її з березня розкрадають..по всій Україні
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07.09.2022 22:55 Ответить
Давно такою херньою не страждав але зачепився з одною в ютубі...


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07.09.2022 22:58 Ответить
то тирнет до дурки дали))
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09.09.2022 17:00 Ответить
Примазанец гнилой. Как и его гнилое шоу. Рвотное, ***..
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07.09.2022 22:59 Ответить
Зеля розкабанів, а стіл звично порожній, впрочім і як його голова)
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07.09.2022 22:59 Ответить
Нагадує сокодрочерну традицію
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07.09.2022 23:01 Ответить
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07.09.2022 23:35 Ответить
Ось цей би присів голою сракою на розпечену сковорідку!))
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08.09.2022 01:05 Ответить
А зебіли цвітуть і пахнуть від того що їх найвеличніший харківщину звільняє.
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08.09.2022 08:11 Ответить
війну виграємо - але не завдяки бонопарту..але хероєм стане він..ппц перспективи..
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08.09.2022 09:50 Ответить
Війну виграємо тільки тоді коли люди забудуть призвище цього нещастя.
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08.09.2022 09:57 Ответить
То вам і перемога не потрібна, якщо з Зеленським?
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08.09.2022 11:14 Ответить
і з яких моїх слів зробили такі висновки?
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08.09.2022 11:17 Ответить
"ппц перспективи.." та й кожний ваш комент з цім меседжем. У вас є більш позитивні думки? Якщо є, пишіть краще їх. Бо складається враження, що ви з недобитої бот-ферми з "особистою точкою зору".
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08.09.2022 13:48 Ответить
Мені лестить, що Ви слідкуєте за моїми коментами..але, перед тим, як когось у чому звинувачувати, зміність ботонік хоча б. Враження стане складатись нормальне.
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08.09.2022 14:45 Ответить
А що з ним не так? Як мій нік може змінити хід ваших думок? Це щось з езотерики?
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08.09.2022 18:49 Ответить
а що з моїми коментами не так? от тільки не тицяйте чимось на кшталт - питанням на питання
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08.09.2022 18:57 Ответить
Раз за разом - обсирання президента України. Під час війни... Що ж з ними не так? Вибачте за питання.
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09.09.2022 10:56 Ответить
вам до психіатра, не збираюсь пояснювати очевидні речі.
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09.09.2022 14:09 Ответить
слухай, відвали вже, притрушене зелене непорозуміння..он ботоферми йди прикривай свої уявні..фельдмаршал форумний баталій
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09.09.2022 16:58 Ответить
гівном поки що ти плюєшся..іди на банкову, може подадуть копійчину
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09.09.2022 17:45 Ответить
з банкової повернулось?
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12.09.2022 13:51 Ответить
Хорошие новости будут только от САП, СБУ, ДБР, ДПС из офиса президента Украины и из Банковой с главным героем в кадре Ермак, Арахамия, Коля Котлета, Зеленский и другие.
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08.09.2022 08:15 Ответить
Особенно новость в начале войны была охрененная, когда самолёты над головами летали. С ПВО оказалось совсем беда не только в Гостомеле. ТРО за несколько недель только начали формировать. Чудом город не слили, елси бы не куча технике на ремонте, и отважные люди...
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08.09.2022 09:05 Ответить
Це він пошуткував.
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08.09.2022 09:56 Ответить
 
 