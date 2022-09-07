На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 196-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины. Видимо, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство.

Сейчас еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.

Также благодарю сегодня 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-й отдельную пехотную бригаду, последовательно продвигающую наши позиции.

Каждый успех наших военных в том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг", - сказал Зеленский.