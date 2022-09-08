РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14562 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
24 051 63
взрыв (6105) война (46763) Тарифы на электроэнергию (1904) Белгород (288)

Ночью в российском Белгороде взорвалась электроподстанциям. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Минувшей ночью в российском Белгороде взорвалась электроподстанция.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сначала наблюдались вспышки света, затем наступила полная тьма. Сообщается, что взорвалась подстанция и большая часть осталась без электроэнергии. Также есть перебои с водой.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Смотрите также: Российская ракета, которую выпустили по Харькову, ударила по Белгороду. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+51
Электробавовна.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:25
+50
Нічого! Хай звикають! У нас люди місяцями з вини росіян без електроенергії та тепла сидять! Тепер головне - "дзеркалка" На кожний "приліт" по ТЕЦ в Україні "від недопалків" повинна "загоряться бавовна" на ТЕЦ та єлектропідстанціях у прикордонні Росії
показать весь комментарий
08.09.2022 07:34
+29
''Вообще не хочу уезжать из Белгорода, так душевно тут''
показать весь комментарий
08.09.2022 07:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Электробавовна.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:25 Ответить
Ідеальна назва для рок-гурту
показать весь комментарий
08.09.2022 07:53 Ответить
что бздяшно ? смейтесь--то ли еще будет !!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 09:11 Ответить
Кацы,та шож вы себя не бережёте 🤤
показать весь комментарий
08.09.2022 07:32 Ответить
Пізно, від них це вже не залежить ))
показать весь комментарий
08.09.2022 08:32 Ответить
День Земли в отдельно взятом регионе
показать весь комментарий
08.09.2022 07:32 Ответить
Нужно соблюдать правило курения в отведенных местах
показать весь комментарий
08.09.2022 07:34 Ответить
dyk nervničajut šo Ukraina polveka ne prixodit osvoboždatj
показать весь комментарий
09.09.2022 02:02 Ответить
Нічого! Хай звикають! У нас люди місяцями з вини росіян без електроенергії та тепла сидять! Тепер головне - "дзеркалка" На кожний "приліт" по ТЕЦ в Україні "від недопалків" повинна "загоряться бавовна" на ТЕЦ та єлектропідстанціях у прикордонні Росії
показать весь комментарий
08.09.2022 07:34 Ответить
100 процентів дзеркально.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:38 Ответить
Но зачем же, зачем? А вообще матюгами будете себе светить дорогу в темное будущее.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:38 Ответить
Все описание и впечатления от случившегося в 5ти матюках. Не даром и ********** у них *****!
показать весь комментарий
08.09.2022 09:37 Ответить
Ну слава богу! Наконец-то мы стали отвечать на удар - ударом. Бог в помощь. На рашке ещё много всяких ТЭЦ, ГЭС и т.д.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:45 Ответить
''Вообще не хочу уезжать из Белгорода, так душевно тут''
показать весь комментарий
08.09.2022 07:49 Ответить
"Прекрасная бавовна, не будь ко мне жестока,
Не будь ко мне жестока, жестока не будь..."

Хавайте, гниды кацапские.
показать весь комментарий
08.09.2022 07:50 Ответить
Яка дика радість у кацапні…
показать весь комментарий
08.09.2022 07:52 Ответить
Не їх підірвали,чом не радіти?
показать весь комментарий
08.09.2022 07:59 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 07:54 Ответить
У Бєлгороді настав канец свєта...
показать весь комментарий
08.09.2022 07:58 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2022 07:59 Ответить
ЗСУ починає переіменування рашипараши.З сьогодні ця територія називаеться П....ДА!
показать весь комментарий
08.09.2022 08:01 Ответить
Як кацапи раді, що у них війна.
Хоть щось проісходить в цьому рабському болоті.
показать весь комментарий
08.09.2022 08:03 Ответить
А ось нех трансформатори заряджати шмурдяком усіляким.
показать весь комментарий
08.09.2022 08:03 Ответить
Старі люди кажуть, що дівоче прізвище дружини Залужного - Бавовненко. То може події в поки що кацапському Бєлґарадє пов"язані саме з цією обставиною ? Навіть не знаю що і думати...
Хтось щось чув про це ???
показать весь комментарий
08.09.2022 08:14 Ответить
а бачили фотожабу?
- Валєра, зайди а бакалію, візьми ізюм
- ага, зайти в Балаклію, взяти Ізюм. Добре!
показать весь комментарий
08.09.2022 10:37 Ответить
Бачив. Красівоє.
показать весь комментарий
08.09.2022 15:19 Ответить
Видно скоро з'явиться новий сорт Львівського пива на кшталт цього -
""
показать весь комментарий
08.09.2022 08:14 Ответить
"Это мы ещё и не начинали"- подумали украинцы видя панику Белгородцев.
показать весь комментарий
08.09.2022 08:21 Ответить
сподіваюсь що це діверсія
показать весь комментарий
08.09.2022 08:22 Ответить
Був Белгород - став Темгород!
показать весь комментарий
08.09.2022 08:23 Ответить
От як то пох на те , що в них там рветься. Хай хоч усе !! На@рать.
показать весь комментарий
08.09.2022 08:26 Ответить
скільки можна курити в непристосованих місцях
показать весь комментарий
08.09.2022 08:31 Ответить
не впевнений, з точки зору помсти за Харків - так, непогано
але чи є такий повністю громадянский об'єкт легітімною цілью?

якщо це ракета - то на мій погляд краще б їбанули по будинку ФСБ, ніж по подстанції, що дає єлектричество на житловий масив
та не вночі їбануть, а коли там буде нарада чекістів

в Белгороді також є дві школи міліції, здається одна в Белгороді, одна в Осколі
от по ним теж би непогано їбанути, вони ж били по наших общагах міліції у Харкові
на мій погляд ці цілі краще, ніж просто подстанція з єлектричеством на Харгоре (здаєтся по відео це вона)

також непогано їбануть по центру - по будинку поліцаїм та по будинку Гестапо (колишнього обкому партії) - вони там стоять поруч на центральній площі - на мій скромний погляд це теж краще, ніж єлектроподстанція на Харгоре

також там є величезна нефтебаза, й не одна
а ще там є комбанат Вітамінка, чи якось так вона називається - з цистернами аміаку та інших корисних для здоров'я росіян хімікатів
показать весь комментарий
08.09.2022 08:43 Ответить
а ще вони багато разів били по нашим мостам, наприклад в Одесі
а весь Белгород існує на двох мостах між Харгорою та центром
мені здається що вони там зайві ті два моста теж
й ще один мост на окружній біля Майського
тоді весь той Белгород буде ізольований від Харкова повністю
по тих мостах же йдуть війскові колони? це означає що це легітімна ціль
Вітамінка приймає товарняки зі зброєю та хімікатами? тож навіщо вона нам?
менти та чекісти підтримуть війну? то їбаніть по ним теж, будь ласка
вони ж били також по нашим тюрьмам, на Холодной горе, також зеків русня вербує
а в Белгороде теж є величезна тюряга - вздовж річки на виїзд з Белгорода на Коротич
показать весь комментарий
08.09.2022 09:00 Ответить
а ще там є інстітут в центрі, здається навіть офійійно названий на ім'я ось цієї ******** курви, подружки кабаєвой
вони ж зруйнували не один наш істітут, а близость до тела ***** робить той інстітут легітімною цілью

показать весь комментарий
08.09.2022 09:09 Ответить
Они просто должны осознать, что война не у нас, а у них тоже.
показать весь комментарий
08.09.2022 10:23 Ответить
Біломіст насторожився...
показать весь комментарий
08.09.2022 08:54 Ответить
еще ни разу не видел видео с нематерящимися орками, так им и надо
показать весь комментарий
08.09.2022 08:57 Ответить
пушкино-дрочери, що з них взять
показать весь комментарий
08.09.2022 09:02 Ответить
Мені це виглядає досить підозрілим! Адже незрозуміло, який нам з цього зиск (інша справа - нафтобази).
показать весь комментарий
08.09.2022 09:04 Ответить
єх, жалко що наші ВСУ стільки гуманізма проявляють до кацапів
я б вибрав там дещо покраще просто трансформатора на Харгорі
почав би з Вітамінки, потом школа міліції - там можно декілька тисяч росіян зачепити однієї ракетою, потім чекістів та ментов підловити на нараді, тюряга, інстітут Хорькіной, три моста, будинок Гестапо
показать весь комментарий
08.09.2022 09:25 Ответить
яка ракета? ето нє ми
показать весь комментарий
08.09.2022 11:25 Ответить
а ты впопробуй без света посидеть с неделю...а свет это много решеает.. интернет,холодильник,вода...

нет света,нет воды,нет чем смыть дерьмо...холодильник потёк-продукты испортились...

в смартфон не потыкаешь и не зарядишь...
показать весь комментарий
08.09.2022 10:31 Ответить
совпадение? ))) не думаю

Хлопці з ЗСУ чекають маршрутку на белгород. рф )))) 07.09.2022.

https://t.me/FastFocus/31003

мабуть дочекалися)))))
показать весь комментарий
08.09.2022 09:11 Ответить
https://t.me/FastFocus/31003
показать весь комментарий
08.09.2022 09:13 Ответить
Нет .это не мы .у нас комендантский час. Сорри за мову ворога
показать весь комментарий
08.09.2022 09:20 Ответить
Вчера было землетрясение - в Украине никто не почувствовал,
а в Белгороде сейсмическая активность повышена.
показать весь комментарий
08.09.2022 09:48 Ответить
Українське місто Білгород
показать весь комментарий
08.09.2022 09:55 Ответить
Эффект линзы, наверное
показать весь комментарий
08.09.2022 09:58 Ответить
Город Первого Салюта продолжает радовать=)
показать весь комментарий
08.09.2022 10:10 Ответить
хай також поширюється на інші сусідні області,
хай москаляки відчувають всі переваги життя у прифронтових областях
показать весь комментарий
08.09.2022 10:14 Ответить
очень жаль... очень жаль, что только одна подстанция взорвалась...
показать весь комментарий
08.09.2022 10:15 Ответить
я уже лет пять как об этом говорю...наконец то услышали...))
показать весь комментарий
08.09.2022 10:27 Ответить
Ага, смейтесь! Скоро жрать будет нечего, пожрете друг друга как пауки в банке!
показать весь комментарий
08.09.2022 10:50 Ответить
Це тільки початок,кацапня смердюча. Далі буде....
показать весь комментарий
08.09.2022 11:10 Ответить
"них.сибе, еб@ть,еб@ть,еб@ть,@хуєть! @****** бл@ть! 3,14зда! ХА-ХА" - короткий переказ розмови маладих касапедров
показать весь комментарий
08.09.2022 11:54 Ответить
Шикарний аудіосупровід свинособачого мату в унісон! Це навіть цікавіше ніж відео
показать весь комментарий
08.09.2022 12:09 Ответить
Видео, снятое заднеприводными - они и собрались там, что бы e*ать друг друга! Им свет не нужен - вот и радуются!
показать весь комментарий
08.09.2022 12:36 Ответить
Сходка белгородских гомиков.
показать весь комментарий
08.09.2022 12:38 Ответить
 
 