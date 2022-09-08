Воины 128-й бригады подняли украинский флаг в селе Нововознесенское Херсонской области. ВИДЕО

Воины 128-й бригады подняли украинский флаг в селе Нововознесенское Херсонской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из освобожденной деревни бойцы опубликовали в соцсетях.

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