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Воины 128-й бригады подняли украинский флаг в селе Нововознесенское Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины 128-й бригады подняли украинский флаг в селе Нововознесенское Херсонской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из освобожденной деревни бойцы опубликовали в соцсетях.

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Топ комментарии
+38
ЗСУ-черговий респект...
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08.09.2022 09:43
+38
СЛАВА ЗСУ
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08.09.2022 09:43
+31
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08.09.2022 09:52
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ЗСУ-черговий респект...
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08.09.2022 09:43 Ответить
СЛАВА ЗСУ
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08.09.2022 09:43 Ответить
👌
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08.09.2022 09:43 Ответить
Дякуем!
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08.09.2022 09:45 Ответить
🙏🙏🙏❤️❤️❤️Слава ЗСУ ‼️👍💙💛Дякуем Супер Героям‼️
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08.09.2022 21:44 Ответить
Героям слава ! ! !
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08.09.2022 09:47 Ответить
пам'ятайте, усі любителі яскравих наступів, ціна таких подій - життя наших воїнів! і мовчки слідкуйте за новинами, а свої тактичні поради тримайте при собі.
Вічна слава полеглим героям!
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08.09.2022 09:51 Ответить
а любителям проголосувати папріколу що порадите?
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08.09.2022 09:54 Ответить
пораджу читати книги. кожного дня
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08.09.2022 10:06 Ответить
Слава 128-ій!!!
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08.09.2022 09:51 Ответить
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08.09.2022 09:52 Ответить
Героям Слава!
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08.09.2022 09:56 Ответить
Молодці! Але чи варто повідомляти такі новини? Не зарано? Генштаб же попереджував, просив...
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08.09.2022 09:58 Ответить
"бійці опублікували в соцмережах" - без згоди командування таке не публікують. Значить вже можна.
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08.09.2022 10:05 Ответить
Коли ви вже зрозумієте, що Цензор - точно не те джерело, яке передчасно зливає тажмну інформацію. Ви б краще в ОПу писали про таке.
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08.09.2022 10:06 Ответить
Нововознесенське, здається, ще вчора звільнили. Якщо про це повідомлено в новинах, то значить село вже під повним нашим контролем. Кацапи все рівно дізнались про це першими, і швидше за все, не з українських новин.
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08.09.2022 10:09 Ответить
А що, правдиві і гарні новини має повідомляти тільки хрипла особа з бункера? Ні, хай краще це повідомляють ті, що це зробили, а не ті, що здали ці території і привчають сьогодні стадо баранів на свій голос про перемоги, заборонивши іншим це повідомляти. Ніякої шкоди немає, бо ворог добре знає де що втратив і куди потрібно драпати і підтягувати резерви.
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08.09.2022 10:17 Ответить
На те і "Цензор", щоб цензурувати! Гарна новина. Дякую! Героям Слава!
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08.09.2022 21:36 Ответить
І на оновленій землі
Врага не буде,супостата
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08.09.2022 10:00 Ответить
А буде син і будем в НАТО.
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08.09.2022 10:04 Ответить
Таке бажає наша мати. Україна понад усе
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08.09.2022 10:06 Ответить
👍
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08.09.2022 10:09 Ответить
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08.09.2022 10:01 Ответить
Нехай в кожному місті, кожному селі замайорить жовто-блакитиний!
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08.09.2022 10:04 Ответить
Ноооооо...Закарпатці молодці!Слава ЗСУ! Най завжди буде сиринча, а окупантів на нашій землі нич не буде...🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.09.2022 10:33 Ответить
«Закарпутці».
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08.09.2022 13:01 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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08.09.2022 11:05 Ответить
Слава ЗСУ! Дякуємо за захист!!!💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Нехай щастить!!!!
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08.09.2022 13:22 Ответить
отже, крім того, що вони ґвалтівники дітей. кацапи теж невдахи і їм доведеться жити з таким розумінням.
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08.09.2022 15:02 Ответить
Неправильно. Не можна злочинців порівнювати з невдахами. Невдахи-також люди, а цих нелюдів на гіляку! Слава ЗСУ!
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08.09.2022 17:19 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава!
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08.09.2022 21:31 Ответить
Слава Героям-захисникам!

Слава ЗСУ !!!
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08.09.2022 22:31 Ответить
 
 