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армия РФ (15366) война (46763) пленные (1833)

"Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - российские пленные. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Попадающие в плен солдаты армии РФ продолжают уверять украинских воинов, что не знали куда едут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором пленные россияне пытаются именно таким образом оправдать свое пребывание в Украине с оружием в руках.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Российские оккупанты, которых сегодня взяли в плен ВСУ на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+89
Бреше ****, їхали за баблом.
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08.09.2022 10:13
+70
"Незнайки" из Саратова....
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08.09.2022 10:12
+64
Как в плен попал не помню...Помню - хотел родственников в Украине навестить ... С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали... Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду... Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
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08.09.2022 10:45
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Не втомилися брехати про "ми нє зналі что єдім на вайну"...
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08.09.2022 11:41 Ответить
а от брехати вони ніколи не втомлюються...
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10.09.2022 21:51 Ответить
Ну можна ж якщо не вбивати , то хоч отп#здити нормально. А то холуй зєлі знову відвезе на екскурсію в мацковскій сатанат.
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08.09.2022 11:54 Ответить
Ми попаданци с 1941 года, со Сталінграда. Ми нічєго нє зналі, нам сказали что с нємцамі ваюєм))
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08.09.2022 12:22 Ответить
Ембріони з абортних ям,їх **** без емоцій,ці му-му вбили пів країни,їх порібно знищувати,бо 20років,ще не раз повернуться.Вони вбивають дітей і вивозять до себе,а ми їм проповідь,Смерть рашепараше!
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08.09.2022 12:22 Ответить
Коли вже українці зрозуміють , що маскалі ніколи не відмовляться від свого бажання убивати українців. Ви ж з інтернету знаєте про ставлення маскалів до військовополонених українців як до злочинців. Нічого маскалів жаліти. Навіть вигнавши маскаля з тариторії України він не перестане вести обстріли нашої території. Тільки повна демілітаризація та винищення 75% населення Росії може якось вгамувати людиноненависницьку сутність маскалів
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08.09.2022 14:53 Ответить
эти додики ничего уже не поймут, но для зрителей с росии такие диалоги вести надо и желательно ра русском языке что бы точно дошло. отрезать уши, конечности по тихому прикапывать в отместку как бы не хотелось я считаю делать этого нельзя, надо пополнять обменный фонд целыми барашками и не уподобляться оркам
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08.09.2022 12:32 Ответить
Целые барашки вернутся по обмену, целые и невредимые, но с ненавистью к "надравшим зад хохлам", родят деток, которым расскажут как на "священной войне против фашистов" потерпели поражение, и детки придут убивать уже наших детей. Перспектива нравится?
Обменные рашисты должны быть в таком состоянии, чтобы
а) не могли полноценно работать
б) должны были содержаться родиной за счёт налогоплательщиков
в) не могли размножаться
Под эти параметры подходят пенсионеры с травмами или без конечностей. Остальные должны стать удобрением.
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08.09.2022 14:18 Ответить
На якого дідька цих тварюк брати в полон. Та брешуть вони що не знали що їдуть на війну. Їхали щоб за гроші вбивати населення України
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08.09.2022 14:55 Ответить
Именно такие уроды в этом возрасте продуманные , без колебаний пытали убивали ,грабили сваливая на приказ, уже как говорится пройдено , мы не знали ,дайте маме позвонить..Дайте им курнуть они все село перестреляют с улыбкой.. Уже не куй задавать такие вопросы ,ты знал куда пришел ? Все эти твари знают до более ,куда едут , зачем едут, и что делать. Весь мир окуевший от кацапов, они прокачанные интернетом на годы в перед , знали и ехали....
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08.09.2022 12:41 Ответить
діти такому не повірять пів року повномаштабній + 8 років війни, а вони не знали, це аут.
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08.09.2022 17:23 Ответить
Из города Засратова 💩
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08.09.2022 12:41 Ответить
К сожалению,распропагандировать этот скот нашим не удасться.Всех за колючую проволоку на хлеб и воду, заодно пипифакса им подбросить с изображением обожаемого ими россфюрера
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08.09.2022 12:43 Ответить
Як пропагандист найкраще в данному випадку виступає куля
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08.09.2022 14:56 Ответить
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08.09.2022 12:44 Ответить
мужики....??? бл... як так можна з ними розмовляти? Нелюди приїхали вбивати, грабувати і насилувати, а вони до них "мужики".... любимо русню досі... лютий стид.
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08.09.2022 12:49 Ответить
Вони воюють так само як наші за контрактом, або мобілізовані. Думаєш наші всі поголовно пішли на війну з бажанням захищати державу?
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08.09.2022 13:00 Ответить
Ну так и вагнеровцы тоже по контракту и что?
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08.09.2022 13:32 Ответить
Вагнерівці підписують контракти на війну яка вже склалась. Це просто найманці. В них навіть премії за успіх надаються.
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08.09.2022 14:05 Ответить
Они (солдаты удачи) подписыват контракт о том, что они поедут воевать туда, куда укажет руководство компании. Войны там может и не быть, а их задачей может быть как раз развязать эту войну.

Контрактники государственных вооруженных сил тоже подписывают контракт о том, что их работодатель - государство, рано или поздно, по его необходимости, будет использовать их в качестве вооруженных людей для которых работа по убийству граждан недружественных стран, не будет подпадать под уголовную статью "Убийство".

Только срочники, которые именно в этом статусе и находятся, являются полностью подневольными и реально могут не знать куда едут, когда, объявив выезд на учения, командование может их переправить за пределы страны и заставить, под предлогом нарушения присяги, измены родине и другой подобной хрени, запугать "малолетних" пацанов и заставить реально воевать.
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08.09.2022 15:29 Ответить
тобто ти зараз їх виправдовуєш тим, що наші теж погані, бо їх змусили воювати? Бл*ть що? Ти просто подивись на свій аргумент зі стороні. Ти прирівнюєш дві сторони, що вони по типу за нічийну корову б'ються і тих і тих змусив атаман це робити. Бл*ть просто іди нах*й.
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08.09.2022 13:34 Ответить
А убивати цивільне населення на окупованих територіях це хто кацапів заставляє? А лупити по жінка та дітях ракетами це хто заставляє?
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08.09.2022 14:58 Ответить
Так ніхто про бажання і не питає,справедливий ти наш Осадчий,чи ти глухий на всю голову.Ці кацапи ж дурниками прикидаються.200 днів назад такі тупорилі,як вони,казали що думали це навчання,а оця гнилота свідомо бреше.Як тільки у наших хлопців нерви витримують?Та тільки за відповідь-не знав,що їду вбивати,треба руки з плечей повисмикувати...
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08.09.2022 13:53 Ответить
для чого з цим Осадчім дискутувати? це явний русотяп,мріяв стати колаборантом і вбивати українців але у русні щось пішло не так.тому він тут в міру сил старається русню захищати
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08.09.2022 15:42 Ответить
"так само як наші.."? таке може писати або безмозгле, або хворе, або запроданець. Ставити на один щабель захисників і загарбників може тільки ворог!
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08.09.2022 14:09 Ответить
Валера! Ти той самий поголовний який ніколи не буде мати
бажання захищати свою державу , свою Батьківщину!
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08.09.2022 14:20 Ответить
А я бачу що ти в Україні не знаєш що таке VPN !
Рагуль навчанню не піддається!
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09.09.2022 23:47 Ответить
валєрiк, даун, наші на своiй землi, яку захищають вiд рашистських покидькiв, що приперлися в Україну вбивати та руйнувати, знищувати українців та все українське.

а ти, лайно, ставиш мiж українськими захисниками та кацапо-ординськими оркми знак рiвностi.
тьфу на тебе.
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09.09.2022 23:31 Ответить
нах - твiй вiчний маршрут, придурку.)
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10.09.2022 22:58 Ответить
вiд тебе, пся крев, смердить свинособакою. )
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10.09.2022 23:16 Ответить
все они прекрасно знали.
а говорят так, потому что так учат на инструктажах : "о способах и методах выживания в плену".
с этими ублюдками нужно разговаривать по другому, как на войне. надеюсь вы правильно понимаете
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08.09.2022 13:12 Ответить
Після зйомки ноги переламать, щоб воювать більше не хотілось і на обмін.
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08.09.2022 13:12 Ответить
Лишати кінцівок, щоб після обміну були тягарем для бюджету країни-агресора. В ідеалі також має бути хімічна кастрація, щоб уникнути нової хвилі, вже їхніх дітей.
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08.09.2022 14:13 Ответить
А ось на рахунок хімичної кастрації ви вірно підмітили. В деяких
країнах таку практику проводять. Якщо я не помиляюся з гвалтівниками
так поступають в Польщі.
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08.09.2022 14:32 Ответить
В гітлерівських концтаборах стерилізацію контингенту нацисти робили з допомогою рентгенівського апарату при проведенні так званих медоглядів
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08.09.2022 15:01 Ответить
Розстріляти!
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08.09.2022 13:13 Ответить
мий
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08.09.2022 13:28 Ответить
А вот интересно, что они думали: куда едут? В санаторий?
Но такого рода спичи - априорно бессмысленны. А в особенности, перед несколькими пленными.
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08.09.2022 13:36 Ответить
Иногда нужен такой выброс эмоций... Да и другие посмотрят/послушают. Может, до кого-то дойдет.
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08.09.2022 13:46 Ответить
"Выброс", может быть, и нужен. Но нет смысла такой "выброс" на видео записывать (это даже и вредно на самом деле). Те, другие, смотреть не будут. А на счет "дойдет".... Солдат воюет, потому что, он воюет (другой вариант: "сержант приказал". А сержанту - капитан. А капитану - полковник).
Кроме того (личное наблюдение): победители и побежденные всегда говорят на разных языках (даже если и говорят на одном), а переводчиков... Переводчиков, к сожалению, всегда не хватает...
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08.09.2022 13:54 Ответить
Но число отказников и дезертиров у них растет. Значит, иногда доходит. 🤔
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08.09.2022 13:58 Ответить
Растет, но не потому, что смотрят. Доходит (и очень быстро), но по другим каналам. И, да, число отказников (суда же следует включить тех, кто попав на фронт против своей воли, самостоятельно убыл в ПДД и получил обвинение в дезертирстве) было высоким с самого начала войны (с марта, по крайней мере, точно).
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09.09.2022 05:46 Ответить
українці себе дебілами виставляють.

вони погодилися за 200-300 тисяч їхніх рублів.

нашо оця комедія - чого ви приїхали.
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08.09.2022 13:42 Ответить
а ти не дебіл бо відрізавби яйці, катував, вбивав, так?
а на який куй міняти наших?
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08.09.2022 22:15 Ответить
юрiк, ти даун? тут мова йде про тупi питання до рашистського лайна, що приперлось за грошi та нищити все українське, все вони добре знають.

полон потрiбен, але розмовляти потрiбно iнакше.
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09.09.2022 23:37 Ответить
Шо вы от них хотите,им по 20 лет,поколение выросшее на видео играх.
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08.09.2022 13:51 Ответить
Шо ты гонишь, на компьютерных играх выросло уже 3-4 поколения, начиная с конца 80-х, а у тебя всё стереотипы совковые в голове. Если бы эти дегенераты хотя бы в ту же Доту могли сыграть, то точно смогли бы 2 и 2 сложить, и не переться в чужую страну за чужие яхты воевать. Сомневаюсь что там развитие позволяет хотя бы правила тетриса выучить.
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08.09.2022 14:11 Ответить
така брехня... ні честі, ні перемоги, ні мужності сказати правду.
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08.09.2022 14:05 Ответить
Там в очах ноль інтелекту (останні секунди видно), вони повернуться і будуть жити з бажанням помсти. Рашисти репродуктивного віку не мають повертатися додому.
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08.09.2022 14:09 Ответить
Не подобаються мені оці розмови з орками.Згадайте скільки позаду крові,горя і страждань?
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08.09.2022 14:18 Ответить
Слышу голос земляка из Северодонецка.
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08.09.2022 14:28 Ответить
та так можна вийти в чисте поле і покричати. Нічого вони не зрозуміють.
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08.09.2022 14:31 Ответить
Нет у нас преза,чтоб объяснил этим обезянам,что они не руськие,а народ голядь,до прихода Руси там был.в этом вся проблемаьhttps://youtu.be/xoo0fCItMCs
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08.09.2022 15:00 Ответить
они рассеянне, кацапо-орда, какое они отношение имеют к Руси, которой наследуют Украина и украинцы?

выводит из себя, когда пишут русские, руськi. вони росiянцi, кацапи.
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09.09.2022 23:39 Ответить
Наконец то единомышленник,не пон откуда.моя статья 5 лет назад Рассея,а не Россия,рассеянные,но не россияне.Писала презу,он поц.Война за слово руський,а это только мы.давай объединимся.мои вид на ют по этой фам 0632703724
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12.09.2022 08:39 Ответить
да....ми ,українці,таки дійсно нація рабів.... пацани,мужикі,парні....і ведуть з ними розмову про мир і нашу миролюбність...цікаво,якщо ці додіки,що так мило говорять з полоненою руснею ,самі попадуть в полон до русні,вони знають ЩО їх там жде7 вони знають,як русня веде себе з нашими полоненими? якута з канцелярськими ножницями не бачили?
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08.09.2022 15:31 Ответить
а що ви хотіли,голодомори та 300 років під рашкою не минулося без сліду.
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08.09.2022 17:39 Ответить
Я все равно не понимаю , зачем ехать воевать в чужую страну , ни за что . Сидели бы в своих ****** трахали бы баб или дрочили , пили б водку ,. Так нет же прутся сюда . Плен это для них чудо , большинство умирает или калеки . А как к калека на расии относятся все знают . Не понимаю я этих дебилов .
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08.09.2022 15:33 Ответить
все просто.це голос крові,клич предків.їх предки монголо-татари чому все життя всіх завоювували і вбивали? от і ці так
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08.09.2022 15:37 Ответить
а грошей, якi в iх пердях i не снились, заробити на вбивствi хАхлов?

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09.09.2022 23:47 Ответить
ну нічого,тепер цей рюсскій скот відправлять в табір,з 3-х разовим харчуванням.чистими простинями,під опіку Червоного Хреста...Наші чувачки які їх уважитєльно звуть парнямі і мужикамі.мабуть про Оленівку не чули,про канцелярські ножниці не знають....
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08.09.2022 15:36 Ответить
Оно не знало.
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08.09.2022 15:43 Ответить
Все просто: усі ваньки з російських ****** завжди будуть лізти в чужу країну, завжди будуть вбивати, красти і гвалтувати, тому що вони, с..ка, "велікіє. духовниє і православниє",
і мають право ...
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08.09.2022 15:48 Ответить
Дайте здогадаюсь. Коли ті б ляді стріляли і вбивали, то думали що це свої кацапи десь під Сратовом ?
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08.09.2022 17:27 Ответить
нащо з ними балакати вони підписали контракт навіть у Зімбабве вже знають що і до чого !
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08.09.2022 17:37 Ответить
Кріпосні ***** брешуть, як і ********* їм бреше з пясковим!!
Черговий іхтамнєт!!!
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08.09.2022 18:03 Ответить
Шо цим телятам доводить?
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08.09.2022 18:44 Ответить
Зачем общаться с говорящим гамном? Запаковали их и наюх, с глаз долой.
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08.09.2022 19:29 Ответить
Жаль, що їх конвенцією заборонено *издити, бо мабуть тільки так можна відучити русскіх постійно брехати. Збрехав - нна! Брехать непристойно! Але нізя, тому руслікам доведеться залишитись невихованими.
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08.09.2022 22:14 Ответить
кацапские сказочники
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08.09.2022 22:20 Ответить
За планшетами приїхали по глазам видно.
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08.09.2022 22:41 Ответить
нікого не цікавить, що вони там знали чи не знали...

незнання законів не звільняє від відповідальності!
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08.09.2022 22:46 Ответить
Очень хорошо видно, что эти кацапские выродки не осознаЮт, что им говорят.
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08.09.2022 23:35 Ответить
Кацапье самые брехливые и подлые существа на Земле. Если его спрашивают, а он нагло возраст свой врет. Конечно им верить нельзя. В том числе и что они не знали.
А вообще-то не имеет значения знали или нет. Они пришли убивать.
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09.09.2022 00:14 Ответить
«Б- ть»-це щоб було зрозуміло для кацапів без перекладача
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09.09.2022 00:52 Ответить
За пи...дежь сразу в нос, а то стоят и носи ще не поломані і брешуть
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09.09.2022 07:49 Ответить
Тупорылые Ваньки. Интеллекта ноль. Русское дерьмо
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02.01.2023 23:46 Ответить
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