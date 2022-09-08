"Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - российские пленные. ВИДЕО

Попадающие в плен солдаты армии РФ продолжают уверять украинских воинов, что не знали куда едут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором пленные россияне пытаются именно таким образом оправдать свое пребывание в Украине с оружием в руках.

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