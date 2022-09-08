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Рашисты заявили об "эвакуации" женщин и детей из Купянска. ВИДЕО
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Российские захватчики объявили "эвакуацию" из Купянска Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил так называемый "глава администрации Харьковщины" Виталий Ганчев.
"Из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за постоянных украинских обстрелов эвакуируют детей и женщин", - цитирует издание Ганчева.
Напомним, город Купянск войска РФ оккупировали еще 27 февраля 2022 года. Тогда мэр Купянска Геннадий Мацегора пошел на сотрудничество с оккупантами и заявил о переходе города под контроль российской армии.
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Доброго ранку від Шевченко:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…
( Якщо хто не в курсі - Шевченкове - населений пункт на шляху до Куп'янська ) .