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Рашисты заявили об "эвакуации" женщин и детей из Купянска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики объявили "эвакуацию" из Купянска Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил так называемый "глава администрации Харьковщины" Виталий Ганчев.

"Из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за постоянных украинских обстрелов эвакуируют детей и женщин", - цитирует издание Ганчева.

Напомним, город Купянск войска РФ оккупировали еще 27 февраля 2022 года. Тогда мэр Купянска Геннадий Мацегора пошел на сотрудничество с оккупантами и заявил о переходе города под контроль российской армии.

Читайте также: Экс-мэр Купянска Демченко перешел на сторону российских оккупантов, - Офис Генпрокурора
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Топ комментарии
+24
Коли вже евакуація з мацкви буде ?

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08.09.2022 10:59
+22
Вчора кацапський СОБР, переодягнутий в женсщін, наловили при "евакуації" з Балаклеї...
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08.09.2022 11:00
+16
я бєженка із Купянска!
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08.09.2022 11:11
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А що? ЗСУ теж бажають брати участь в "референдумі"...
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08.09.2022 10:58 Ответить
Коли вже евакуація з мацкви буде ?

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08.09.2022 10:59 Ответить
то парад на червоній))
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08.09.2022 11:11 Ответить
сильно красиво нарисовал - похоже на пропаганду
в мокшании бывает только болото и березовые крестики.
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08.09.2022 14:17 Ответить
🤣🤣🤣
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08.09.2022 14:20 Ответить
Вчора кацапський СОБР, переодягнутий в женсщін, наловили при "евакуації" з Балаклеї...
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08.09.2022 11:00 Ответить
Долбодятлы рашистские, до вашего прихода на нашу землю никому никакая эвакуация не требовалась.
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08.09.2022 11:01 Ответить
я бєженка із Купянска!
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08.09.2022 11:11 Ответить
треба було відрізати зайве й відпустити
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08.09.2022 11:13 Ответить
Рашисти мабуть будуть "евакуйованими" жінками та дітьми прикриватись при відступі
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08.09.2022 11:18 Ответить
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08.09.2022 11:23 Ответить
Цікаво , на що це натякає Бутусов у фейсбуці .
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Доброго ранку від Шевченко:

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

( Якщо хто не в курсі - Шевченкове - населений пункт на шляху до Куп'янська ) .
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08.09.2022 11:42 Ответить
Це було б добре,а то орки блеють що прибуло їм підкріплення в Шевченкове.
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08.09.2022 12:24 Ответить
Скоріше за все, завтра будем знати. Чиє Шевченково.
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08.09.2022 13:35 Ответить
 
 